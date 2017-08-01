Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 96
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Регистрируйте пожалуйста и мой сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/320583
Готово
Готово
Виталий, поясните по сигналу, который Вы только что зарегистрировали:
1) Название сигнала не соответствует требованиям соревнований.
2) Участник заявляется на регистрацию 8 июля, а сделки на счете начал начал совершать еще до регистрации.
Время подачи заявки: http://prntscr.com/ft00y1
Сделки начались до подачи заявки: http://prntscr.com/ft01xg http://prntscr.com/ft029a
Это какой-то особый случай?
Виталий, поясните по сигналу, который Вы только что зарегистрировали:
1) Название сигнала не соответствует требованиям соревнований.
2) Участник заявляется на регистрацию 8 июля, а сделки на счете начал начал совершать еще до регистрации.
Время подачи заявки: http://prntscr.com/ft00y1
Сделки начались до подачи заявки: http://prntscr.com/ft01xg http://prntscr.com/ft029a
Это какой-то особый случай?
Название сигнала не усмотрел, но можно сменить, сделки были проведены в условия конкурса, то есть не раньше его начала.
Давай-те дождёмся Организатора, и пусть он прояснит ситуацию, Я на неё затрудняюсь ответить.
Регистрируйте пожалуйста и мой сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/320937 и скажите когда можно начинать.
Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО 23:59:59 9.07.2017 - если быть точным !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Итоги первой недели Июль 2017
Первая неделя завершена , традиционный обзор.
Буквально как ракета, за один день на первое место вырвался Oleksandr Kuripko США , браво землякам!
https://view.new10.top/en/contest/3
Анализ одной недели не позволит выявить истинного лидера. Как показывает практика подобных конкурсов , лидер еще не определен, истинный лидер прячется в кустах.
ПРИГЛАШАЕМ В КОНКУРС! до 09.07.2017 , точнее до 09.07.2017 23:59:59 Москвы , можно успеть зарегистрироваться.
https://view.new10.top/en/contest/3
Название сигнала не усмотрел, но можно сменить, сделки были проведены в условия конкурса, то есть не раньше его начала.
Давай-те дождёмся Организатора, и пусть он прояснит ситуацию, Я на неё затрудняюсь ответить.
А кого именно ждем?
Регистрируйте пожалуйста и мой сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/320583
1. Название сигнала не соответствует установленным ,обязательным правилам чемпионата
2. Мониторинг счёта был подключен ,уже после проведения сделок на счету ,а не как у всех участников чемпионата " с чистого листа"
Участник Oleksandr Kuripko, дисквалифицирован, до завершения Июльского чемпионата.
Александр, Вы можете подать заявку ,на участие в следующем конкурсе, который будет проводится в Августе
1. Название сигнала не соответствует установленным ,обязательным правилам чемпионата
2. Мониторинг счёта был подключен ,уже после проведения сделок на счету ,а не как у всех участников чемпионата " с чистого листа"
Участник Oleksandr Kuripko, дисквалифицирован, до завершения Июльского чемпионата.
Александр, Вы можете подать заявку ,на участие в следующем конкурсе, который будет проводится в Августе
+
1. Название сигнала не соответствует установленным ,обязательным правилам чемпионата
2. Мониторинг счёта был подключен ,уже после проведения сделок на счету ,а не как у всех участников чемпионата " с чистого листа"
Участник Oleksandr Kuripko, дисквалифицирован, до завершения Июльского чемпионата.
Александр, Вы можете подать заявку ,на участие в следующем конкурсе, который будет проводится в Августе
Участник вполне успевает подать заявку на участие до 9.07, переоткрыв счёт с нужным названием.