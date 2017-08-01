Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 96

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Oleksandr Kuripko:

Регистрируйте пожалуйста и мой сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/320583

Готово

 
Vitaly Muzichenko:

Готово

Виталий, поясните по сигналу, который Вы только что зарегистрировали:


1) Название сигнала не соответствует требованиям соревнований.

2) Участник заявляется на регистрацию 8 июля, а сделки на счете начал начал совершать еще до регистрации. 


Время подачи заявки: http://prntscr.com/ft00y1

Сделки начались до подачи заявки: http://prntscr.com/ft01xg http://prntscr.com/ft029a


Это какой-то особый случай?

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Kirill Belousov:

Виталий, поясните по сигналу, который Вы только что зарегистрировали:


1) Название сигнала не соответствует требованиям соревнований.

2) Участник заявляется на регистрацию 8 июля, а сделки на счете начал начал совершать еще до регистрации. 


Время подачи заявки: http://prntscr.com/ft00y1

Сделки начались до подачи заявки: http://prntscr.com/ft01xg http://prntscr.com/ft029a


Это какой-то особый случай?

Название сигнала не усмотрел, но можно сменить, сделки были проведены в условия конкурса, то есть не раньше его начала.

Давай-те дождёмся Организатора, и пусть он прояснит ситуацию, Я на неё затрудняюсь ответить.

 
Petros Shatakhtsyan:

Регистрируйте пожалуйста и мой сигнал  https://www.mql5.com/ru/signals/320937  и скажите когда можно начинать.


Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО  23:59:59 9.07.2017  - если быть точным !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль


  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317905
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318342
 
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318346
 
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318957
 
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318514 
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320562
 
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4 ждем открытия
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319249 
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik   с нетерпением ждем ! Без тебя СКУКОТИЩЕ
 25Marco vd Heijden MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/317484 
 26Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318539 
 27Alexander Kuznetsov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318695 
 28Aleksandr Safronov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318698 Поздравляю с  верификацией
 29Mirko Cerulli MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/318694 
 30Alexander Ivanov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318942 
 31Vyacheslav Kornev  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319249
 
 32Aleh Sasonka   MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/319506 
 33Kirill Belousov  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319749 
 34Olga Smirnova  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320530
 
 35 Vladislav Soliev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно
 36Alexey Volchanskiy  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320666 
 37Petros Shatakhtsyan MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/320937 
 38Oleksandr Kuripko  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320583 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
 39Vladimir Gribachev  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320488
 ждем сигнал и счет не более 1:200
 40Vladislav Soliev   ждем верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
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verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 

Итоги первой недели Июль 2017

Первая неделя завершена , традиционный обзор.   

Буквально как ракета, за один день  на первое место вырвался  Oleksandr Kuripko США , браво землякам!

https://view.new10.top/en/contest/3 



  • Лидер в первой номинации Oleksandr Kuripko 
  • Лидер по второй номинации Vasile Verdes 
  • Лидер по балансу Elena Kukharets
  • 4 участника не начинали торговлю
  • Только 14 участников  у которых просадка не превысила 10% могут претендовать на приз в обоих номинациях , есть предположение что к концу конкурса эти ряды покинут практически все

Анализ одной недели не позволит выявить истинного лидера. Как показывает практика  подобных конкурсов , лидер еще не определен, истинный лидер прячется в кустах.


Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 

ПРИГЛАШАЕМ В КОНКУРС! до 09.07.2017  , точнее до 09.07.2017 23:59:59 Москвы , можно успеть зарегистрироваться. 

https://view.new10.top/en/contest/3 

Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 
Vitaly Muzichenko:

Название сигнала не усмотрел, но можно сменить, сделки были проведены в условия конкурса, то есть не раньше его начала.

Давай-те дождёмся Организатора, и пусть он прояснит ситуацию, Я на неё затрудняюсь ответить.


А кого именно ждем?

 
Oleksandr Kuripko:

Регистрируйте пожалуйста и мой сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/320583


1. Название сигнала  не соответствует установленным ,обязательным правилам чемпионата 

2. Мониторинг счёта  был подключен ,уже после проведения сделок на счету ,а не как у всех участников чемпионата " с чистого листа"  

Участник   Oleksandr Kuripko,   дисквалифицирован, до завершения Июльского чемпионата.

Александр, Вы можете подать заявку ,на участие в следующем конкурсе,  который будет проводится в Августе 

 
Server Muradasilov:

1. Название сигнала  не соответствует установленным ,обязательным правилам чемпионата 

2. Мониторинг счёта  был подключен ,уже после проведения сделок на счету ,а не как у всех участников чемпионата " с чистого листа"  

Участник   Oleksandr Kuripko,   дисквалифицирован, до завершения Июльского чемпионата.

Александр, Вы можете подать заявку ,на участие в следующем конкурсе,  который будет проводится в Августе 


  • По п1 еще могли бы как то пойти на компромисс
  • расшифровка п2 -  Можно открыть два - три счета , затем подать на подключение тот , который в лучшем состоянии.
 
Server Muradasilov:

1. Название сигнала  не соответствует установленным ,обязательным правилам чемпионата 

2. Мониторинг счёта  был подключен ,уже после проведения сделок на счету ,а не как у всех участников чемпионата " с чистого листа"  

Участник   Oleksandr Kuripko,   дисквалифицирован, до завершения Июльского чемпионата.

Александр, Вы можете подать заявку ,на участие в следующем конкурсе,  который будет проводится в Августе 

Участник вполне успевает подать заявку на участие до 9.07, переоткрыв счёт с нужным названием.

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