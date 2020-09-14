Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 12

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Mihail Marchukajtes:


Всё верно!!!! Но одним из участников выступает Маркет мейкер, потмоу как мы продаём ему и покупаем тоже у него и так делают все. Так вот если не учитывать обратную сделку маркетмекера на запрос по вашей позиции, то получается что чистых участников всегда разное количество. То что ММ в процессе заключения Вами сделки делает обратную продажу или покупку, это технический ордер (ну я так его называю) и как правило в анализе такие сделки не участвуют. Поэтому и количество покупателей и продавцов всегда разное, если не учитывать технические ордера ММ, если учитывать то одинаковое, но такой анализ бесполезен. Пример.

Вася продал 10 лотов ММ, ММ купил 10 лотов у Васи

Петя купил 20 лотов у ММ, ММ продал 20 лотов Пети.

1. Количество покупателей и продавцов одинаковое 10ММ+20 Петя (покупки) и 10Вася+20ММ (продажи) НО только в том случае если мы учитываем обратные сделки ММ, а зачем они нам если они чисто технические для обеспечения возможности купить или продать в любой момент времени.

2. Но если посчитать без учёта технических ордеров, то получится что Вася купил 10, а Петя продал 20. Ну уж никак не равное количество.... Разве нет????

нет никаких технических ордеров, если в моменте покупателей больше, то ММ набирает шортовую позицию, которую ему точно так же придётся закрывать, его так же могут утащить в убыток и у него тоже могут закончиться деньги, и он так же может получить маржинкол. Я это к тому, что не важно 1000 шортистов будут маржинколить или одного маркетмейкера, рынок это сдвинет абсолютно одинакого. А влияние на рынок оказывают в основном открытые позиции. Например, сейчас открыто 2400000 контрактов, если рынок сдвинется существенно в любую сторону, то одной стороне придётся закрываться по убытку, т.е. у нас имеется уже в рынке 2400000 потенциальных покупателей и продавцов. ИМЕННО по этому у распределения приращений цен толстые хвосты, кстати, все о них знают, но никто не понимает откуда они берутся ;-)
Есть конечно ещё те, кто в кэше, но их чаще всего в разы меньше.
P.S. Единственное отличие ММ от Васи, это то, что он получает комиссию от биржи за то, что предоставляет ликвидность другим участникам, а Вася платит комиссию бирже.

 

приблизительно верное с одной стороны, и в корни не верное с другой

анализируем прицеп:

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Aleksey Vasilev:
нет никаких технических ордеров, если в моменте покупателей больше, то ММ набирает шортовую позицию, которую ему точно так же придётся закрывать, его так же могут утащить в убыток и у него тоже могут закончиться деньги, и он так же может получить маржинкол. Единственное отличие ММ от Васи, это то, что он получает комиссию от биржи за то, что предоставляет ликвидность другим участникам, а Вася платит комиссию бирже.

он не набирает, он сотрудничает с клиентом как бы

;)

 
Renat Akhtyamov:

приблизительно верное с одной стороны, и в корни не верное с другой

анализируем прицеп:

в чём именно неверное?
позиция ММ в юр.лицах сидит в данном случае
 
Renat Akhtyamov:

он не набирает, он сотрудничает с клиентом как бы

;)

Он не сотрудничает, он просто отложки свои держать в стакане обязан примерно более 90% времени по договору, который он с биржей заключил. Можно читнуть договор для уточнения его обязательств.
Если его отдоженный ордер "сожрали", то у него открылась позиция.
 
Renat Akhtyamov:

приблизительно верное с одной стороны, и в корни не верное с другой

анализируем прицеп:

Проанализировали ))

vs

 
Roman:

Проанализировали ))


Я много лет мониторю эту табличку каждый день )) (если хотите, могу даже показать, как данные в этой табличке динамически изменяются во времени).
Кстати, чуть выше писал об этом как раз:
...потому открытый интерес всегда чётное число, прибавился один заключенный контракт (+1 продавец и +1 покупатель), убавился 1 контракт (-1 покупатель и -1 продавец).
 
Roman:

Проанализировали ))

отлично

но лучше пересекать объем коротких и длинных позиций маркета и его клиентов, чтобы выяснить логику взаимодействия меж ними

получается что маркет выполняет желания клиента и здесь покупки почти что равны продажам

а вот клиенты, т.е. трейдеры, там количество покупок и продаж не равны

и если посмотреть движение цены за тот день, то мы увидим, что цена падала, т.е. шла против длинных позиций трейдеров, т.е. против толпы

цена так двигалась с целью скушать спред покупателей и отдать в маркет

трейдеры в .опе, маркет в шоколаде.

и так будет всегда.

тут же можно вычислить процент везунчиков, якобы успешных.

этот процент будет примерно одинаковым, но везение будет только внутри дня то у одних, то у других ;)

поэтому успешных на рынке в реалии практически ноль, за весьма редким и непродолжительным исключением, на то и клиринг.

 
Roman:

Проанализировали ))

О количестве покупателей/продавцов эта таблица ни чего не говорит. Показывается только количество контрактов. Но у одного продавца могут взять несколько покупателей, как и наоборот один покупатель может скупить контракты нескольких продавцов.

 
Aleksey Vasilev:
Я много лет мониторю эту табличку каждый день )) (если хотите, могу даже показать, как данные в этой табличке динамически изменяются во времени).
Кстати, чуть выше писал об этом как раз:
...потому открытый интерес всегда чётное число, прибавился один заключенный контракт (+1 продавец и +1 покупатель), убавился 1 контракт (-1 покупатель и -1 продавец).

Алексей, да знаю я это всё, просто показал наглядно по теме вопроса.
Глядя на таблицу, обнаружил подвох в вопросе темы.
А в чём измерять покупателей/продавцов  ?  ))
В количестве контрактов, или в количестве лиц имеющие позиции.
Если в лицах, то соотношение разное получается.

;) 

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