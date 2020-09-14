Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 12
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Всё верно!!!! Но одним из участников выступает Маркет мейкер, потмоу как мы продаём ему и покупаем тоже у него и так делают все. Так вот если не учитывать обратную сделку маркетмекера на запрос по вашей позиции, то получается что чистых участников всегда разное количество. То что ММ в процессе заключения Вами сделки делает обратную продажу или покупку, это технический ордер (ну я так его называю) и как правило в анализе такие сделки не участвуют. Поэтому и количество покупателей и продавцов всегда разное, если не учитывать технические ордера ММ, если учитывать то одинаковое, но такой анализ бесполезен. Пример.
Вася продал 10 лотов ММ, ММ купил 10 лотов у Васи
Петя купил 20 лотов у ММ, ММ продал 20 лотов Пети.
1. Количество покупателей и продавцов одинаковое 10ММ+20 Петя (покупки) и 10Вася+20ММ (продажи) НО только в том случае если мы учитываем обратные сделки ММ, а зачем они нам если они чисто технические для обеспечения возможности купить или продать в любой момент времени.
2. Но если посчитать без учёта технических ордеров, то получится что Вася купил 10, а Петя продал 20. Ну уж никак не равное количество.... Разве нет????
приблизительно верное с одной стороны, и в корни не верное с другой
анализируем прицеп:
нет никаких технических ордеров, если в моменте покупателей больше, то ММ набирает шортовую позицию, которую ему точно так же придётся закрывать, его так же могут утащить в убыток и у него тоже могут закончиться деньги, и он так же может получить маржинкол. Единственное отличие ММ от Васи, это то, что он получает комиссию от биржи за то, что предоставляет ликвидность другим участникам, а Вася платит комиссию бирже.
он не набирает, он сотрудничает с клиентом как бы
;)
приблизительно верное с одной стороны, и в корни не верное с другой
анализируем прицеп:
он не набирает, он сотрудничает с клиентом как бы
;)
приблизительно верное с одной стороны, и в корни не верное с другой
анализируем прицеп:
Проанализировали ))
Проанализировали ))
Проанализировали ))
отлично
но лучше пересекать объем коротких и длинных позиций маркета и его клиентов, чтобы выяснить логику взаимодействия меж ними
получается что маркет выполняет желания клиента и здесь покупки почти что равны продажам
а вот клиенты, т.е. трейдеры, там количество покупок и продаж не равны
и если посмотреть движение цены за тот день, то мы увидим, что цена падала, т.е. шла против длинных позиций трейдеров, т.е. против толпы
цена так двигалась с целью скушать спред покупателей и отдать в маркет
трейдеры в .опе, маркет в шоколаде.
и так будет всегда.
тут же можно вычислить процент везунчиков, якобы успешных.
этот процент будет примерно одинаковым, но везение будет только внутри дня то у одних, то у других ;)
поэтому успешных на рынке в реалии практически ноль, за весьма редким и непродолжительным исключением, на то и клиринг.
Проанализировали ))
О количестве покупателей/продавцов эта таблица ни чего не говорит. Показывается только количество контрактов. Но у одного продавца могут взять несколько покупателей, как и наоборот один покупатель может скупить контракты нескольких продавцов.
Я много лет мониторю эту табличку каждый день )) (если хотите, могу даже показать, как данные в этой табличке динамически изменяются во времени).
Алексей, да знаю я это всё, просто показал наглядно по теме вопроса.
Глядя на таблицу, обнаружил подвох в вопросе темы.
А в чём измерять покупателей/продавцов ? ))
В количестве контрактов, или в количестве лиц имеющие позиции.
Если в лицах, то соотношение разное получается.
;)