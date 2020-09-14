Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 3
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У него работа такая......
Никого, потому как желание купить или продать (лимитники или отложки) никакого влияния на цену не оказывают и в расчёте дельты не участвуют. Только рыночные ордера идут в расчёт.
ну так а я о чем? Даже если продать захочет не один Вася а еще и Саша, рынок все равно стоять!!! Казалось бы перевес есть, а толку нет!!! В сделке участвуют две стороны а не одна!!! С одной продавец с другой покупатель. Равенство! МОжет так случиться, что подвинется Вася на 12 и подвинется Петя - тоже на 12. Произойдет сделка. Но уже между желающими. Но в момент сделки один продавец и один покупатель
ну так а я о чем? Даже если продать захочет не один Вася а еще и Саша, рынок все равно стоять!!! Казалось бы перевес есть, а толку нет!!! В сделке участвуют две стороны а не одна!!! С одной продавец с другой покупатель. Равенство! МОжет так случиться, что подвинется Вася на 12 и подвинется Петя - тоже на 12. Произойдет сделка. Но уже между желающими. Но в момент сделки один продавец и один покупатель
вернее будет одна покупка и одна продажа.
На рынке может быть 2 покупателя и один продавец.
Но в сделке всегда две стороны(ну и бирже кусочек, получается три ))
Тут нужно определится с понятием, потому как всё поперепутали.
Маркет Мейкер, переводится как делающий рынок. Его задача удовлетворение спроса покупок или продаж. Чтобы было кому продать в любой момент времени и купить было у кого, в любой момент времени.
Зачем ему это?
знакомая у тебя рожа )
ага и шшоки сразу отросли
вернее будет одна покупка и одна продажа.Может быть 2 покупателя и один продавец.
ну енто уже частный случай. В первой сделке Вася продавец и Петя покупатель, Во второй Васька снова продавец но покупатель уже Генка
ну енто уже частный случай. В первой сделке Вася продавец и Петя покупатель, Во второй Васька снова продавец но покупатель уже Генка
но на рынке-то продавец один, а покупателей два
это в сделки их поровну
ну так а я о чем? Даже если продать захочет не один Вася а еще и Саша, рынок все равно стоять!!! Казалось бы перевес есть, а толку нет!!! В сделке участвуют две стороны а не одна!!! С одной продавец с другой покупатель. Равенство! МОжет так случиться, что подвинется Вася на 12 и подвинется Петя - тоже на 12. Произойдет сделка. Но уже между желающими. Но в момент сделки один продавец и один покупатель
Всё верно!!!! Но одним из участников выступает Маркет мейкер, потмоу как мы продаём ему и покупаем тоже у него и так делают все. Так вот если не учитывать обратную сделку маркетмекера на запрос по вашей позиции, то получается что чистых участников всегда разное количество. То что ММ в процессе заключения Вами сделки делает обратную продажу или покупку, это технический ордер (ну я так его называю) и как правило в анализе такие сделки не участвуют. Поэтому и количество покупателей и продавцов всегда разное, если не учитывать технические ордера ММ, если учитывать то одинаковое, но такой анализ бесполезен. Пример.
Вася продал 10 лотов ММ, ММ купил 10 лотов у Васи
Петя купил 20 лотов у ММ, ММ продал 20 лотов Пети.
1. Количество покупателей и продавцов одинаковое 10ММ+20 Петя (покупки) и 10Вася+20ММ (продажи) НО только в том случае если мы учитываем обратные сделки ММ, а зачем они нам если они чисто технические для обеспечения возможности купить или продать в любой момент времени.
2. Но если посчитать без учёта технических ордеров, то получится что Вася купил 10, а Петя продал 20. Ну уж никак не равное количество.... Разве нет????
Зачем ему это?
Работа у него такая....
ДЦ является для клиентом поставщиком котировок.
Никакой ликвидности он предоставлять не может
но на рынке-то продавец один а покупателей два
это в сделки их поровну
ну ежели рассуждать понятиями автора с каждой стороны стоит маркет. Продавец путов и продавец колов. А покупателей множество. Кого больше?