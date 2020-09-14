Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 3

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Mihail Marchukajtes:


У него работа такая......


Никого, потому как желание купить или продать (лимитники или отложки) никакого влияния на цену не оказывают и в расчёте дельты не участвуют. Только рыночные ордера идут в расчёт.


ну так а я о чем? Даже если продать захочет не один Вася а еще и Саша, рынок все равно стоять!!! Казалось бы перевес есть, а толку нет!!! В сделке участвуют две стороны а не одна!!! С одной продавец с другой покупатель. Равенство! МОжет так случиться, что подвинется Вася на 12 и подвинется Петя - тоже на 12. Произойдет сделка. Но уже между желающими. Но в момент сделки один продавец и один покупатель
 
mmmoguschiy-new:

ну так а я о чем? Даже если продать захочет не один Вася а еще и Саша, рынок все равно стоять!!! Казалось бы перевес есть, а толку нет!!! В сделке участвуют две стороны а не одна!!! С одной продавец с другой покупатель. Равенство! МОжет так случиться, что подвинется Вася на 12 и подвинется Петя - тоже на 12. Произойдет сделка. Но уже между желающими. Но в момент сделки один продавец и один покупатель

вернее будет одна покупка и одна продажа.

На рынке может быть 2 покупателя и один продавец.

Но в сделке всегда две стороны(ну и бирже кусочек, получается три ))

 
Mihail Marchukajtes:

Тут нужно определится с понятием, потому как всё поперепутали. 

Маркет Мейкер, переводится как делающий рынок. Его задача удовлетворение спроса покупок или продаж. Чтобы было кому продать в любой момент времени и купить было у кого, в любой момент времени.


Зачем ему это?
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Alexandr Bryzgalov:

знакомая у тебя рожа )



ага и шшоки сразу отросли 
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Alexandr Bryzgalov:

вернее будет одна покупка и одна продажа.

Может быть 2 покупателя и один продавец.

ну енто уже частный случай. В первой сделке Вася продавец и Петя покупатель, Во второй Васька снова продавец но покупатель уже Генка
 
mmmoguschiy-new:

ну енто уже частный случай. В первой сделке Вася продавец и Петя покупатель, Во второй Васька снова продавец но покупатель уже Генка

но на рынке-то продавец один, а покупателей два

это в сделки их поровну

 
mmmoguschiy-new:

ну так а я о чем? Даже если продать захочет не один Вася а еще и Саша, рынок все равно стоять!!! Казалось бы перевес есть, а толку нет!!! В сделке участвуют две стороны а не одна!!! С одной продавец с другой покупатель. Равенство! МОжет так случиться, что подвинется Вася на 12 и подвинется Петя - тоже на 12. Произойдет сделка. Но уже между желающими. Но в момент сделки один продавец и один покупатель


Всё верно!!!! Но одним из участников выступает Маркет мейкер, потмоу как мы продаём ему и покупаем тоже у него и так делают все. Так вот если не учитывать обратную сделку маркетмекера на запрос по вашей позиции, то получается что чистых участников всегда разное количество. То что ММ в процессе заключения Вами сделки делает обратную продажу или покупку, это технический ордер (ну я так его называю) и как правило в анализе такие сделки не участвуют. Поэтому и количество покупателей и продавцов всегда разное, если не учитывать технические ордера ММ, если учитывать то одинаковое, но такой анализ бесполезен. Пример.

Вася продал 10 лотов ММ, ММ купил 10 лотов у Васи

Петя купил 20 лотов у ММ, ММ продал 20 лотов Пети.

1. Количество покупателей и продавцов одинаковое 10ММ+20 Петя (покупки) и 10Вася+20ММ (продажи) НО только в том случае если мы учитываем обратные сделки ММ, а зачем они нам если они чисто технические для обеспечения возможности купить или продать в любой момент времени.

2. Но если посчитать без учёта технических ордеров, то получится что Вася купил 10, а Петя продал 20. Ну уж никак не равное количество.... Разве нет????

 
Дмитрий:

Зачем ему это?

Работа у него такая....
 
Дмитрий:


ДЦ является для клиентом поставщиком котировок.

Никакой ликвидности он предоставлять не может

Кто у вас покупает,продает? - ДЦ. Что он там дальше делает не имеет значения. Это исключительно его обязанность - купить у вас по спреду и продать вам по спреду. Форекс как рынок в этом процессе может вообще не участвовать.
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Alexandr Bryzgalov:

но на рынке-то продавец один а покупателей два

это в сделки их поровну


ну ежели рассуждать понятиями автора с каждой стороны стоит маркет. Продавец путов и продавец колов. А покупателей множество. Кого больше? 
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