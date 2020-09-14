Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 13
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О количестве покупателей/продавцов эта таблица ни чего не говорит. Показывается только количество контрактов. Но у одного продавца могут взять несколько покупателей, как и наоборот один покупатель может скупить контракты нескольких продавцов.
Ну как же, а последняя строка, это что по вашему?
отлично
но лучше пересекать объем коротких и длинных позиций маркета и его клиентов, чтобы выяснить логику взаимодействия меж ними
получается что маркет выполняет желания клиента и здесь покупки почти что равны продажам
а вот клиенты, т.е. трейдеры, там количество покупок и продаж не равны
и если посмотреть движение цены за тот день, то мы увидим, что цена падала, т.е. шла против длинных позиций трейдеров, т.е. против толпы
цена так двигалась с целью скушать спред покупателей и отдать в маркет
трейдеры в .опе, маркет в шоколаде.
и так будет всегда.
тут же можно вычислить процент везунчиков, якобы успешных.
этот процент будет примерно одинаковым, но везение будет только внутри дня то у одних, то у других ;)
поэтому успешных на рынке в реалии практически ноль, за весьма редким и непродолжительным исключением, на то и клиринг.
Да это понятно то, так вопрос темы совсем в другом же ))
наверное для банков и нужно знать сколько покупателей или продавцов.
а для нас спекулянтов - хапнуть и с рулить, хапнуть и с рулить. задень можем быть 100 раз покупателями и 100 раз продавцами.
Да это понятно то, так вопрос темы совсем в другом же ))
нет, выше я расписал ответ
а ниже правильный анализ
у трейдеров длинных значительно больше коротких, цена вниз,
ahahahaha
нет, выше я расписал ответ
а ниже правильный анализ
В твоём примере, это дельта между покупателями и продавцами.
Это не количество покупателей и продавцов из вопроса названия темы.
Суть в том, что в сделке всегда две стороны! Покупатель и продавец, по этому их всегда поровну.
В твоём примере, это дельта между покупателями и продавцами.
Это не количество покупателей и продавцов из вопроса названия темы.
Суть в том, что в сделке всегда две стороны! Покупатель и продавец, по этому их всегда поровну.
не буду спорить, время рассудит
но если бы длинные=короткие, цена бы стояла на месте
дочитай мой предыдущий пост, он дописан
у трейдеров длинных значительно больше коротких
Это и есть дельта, а не количество!
Это и есть дельта, а не количество!
странно.
вопрос ветки - равно ли?
есть дельта, значит не равно, или как то не так?
Ну как же, а последняя строка, это что по вашему?
Это как раз то о чем я и сказал. Разве там равно количество лиц (покупателей и продавцов) имеющих короткие и длинные позиции. Нет не равно. Равенство только в количестве контрактов.