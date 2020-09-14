Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 13

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Konstantin Nikitin:

О количестве покупателей/продавцов эта таблица ни чего не говорит. Показывается только количество контрактов. Но у одного продавца могут взять несколько покупателей, как и наоборот один покупатель может скупить контракты нескольких продавцов.

Ну как же, а последняя строка, это что по вашему?

vs

 
Renat Akhtyamov:

отлично

но лучше пересекать объем коротких и длинных позиций маркета и его клиентов, чтобы выяснить логику взаимодействия меж ними

получается что маркет выполняет желания клиента и здесь покупки почти что равны продажам

а вот клиенты, т.е. трейдеры, там количество покупок и продаж не равны

и если посмотреть движение цены за тот день, то мы увидим, что цена падала, т.е. шла против длинных позиций трейдеров, т.е. против толпы

цена так двигалась с целью скушать спред покупателей и отдать в маркет

трейдеры в .опе, маркет в шоколаде.

и так будет всегда.

тут же можно вычислить процент везунчиков, якобы успешных.

этот процент будет примерно одинаковым, но везение будет только внутри дня то у одних, то у других ;)

поэтому успешных на рынке в реалии практически ноль, за весьма редким и непродолжительным исключением, на то и клиринг.

Да это понятно то, так вопрос темы совсем в другом же ))

[Удален]  

наверное для банков и нужно знать сколько покупателей или продавцов.

а для нас спекулянтов - хапнуть и с рулить, хапнуть и с рулить. задень можем быть 100 раз покупателями и 100 раз продавцами.     

 
Roman:

Да это понятно то, так вопрос темы совсем в другом же ))

нет, выше я расписал ответ

а ниже правильный анализ

у трейдеров длинных значительно больше коротких, цена вниз,

ahahahaha

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Renat Akhtyamov:

нет, выше я расписал ответ

а ниже правильный анализ

В твоём примере, это дельта между покупателями и продавцами.
Это не количество покупателей и продавцов из вопроса названия темы.
Суть в том, что в сделке всегда две стороны! Покупатель и продавец, по этому их всегда поровну.

 
Roman:

В твоём примере, это дельта между покупателями и продавцами.
Это не количество покупателей и продавцов из вопроса названия темы.
Суть в том, что в сделке всегда две стороны! Покупатель и продавец, по этому их всегда поровну.

не буду спорить, время рассудит

но если бы длинные=короткие, цена бы стояла на месте

дочитай мой предыдущий пост, он дописан

 
Renat Akhtyamov:

у трейдеров длинных значительно больше коротких

Это и есть дельта, а не количество!

 
Roman:

Это и есть дельта, а не количество!

странно.

вопрос ветки - равно ли?

есть дельта, значит не равно, или как то не так?

 
Roman:

Ну как же, а последняя строка, это что по вашему?

Это как раз то о чем я и сказал. Разве там равно количество лиц (покупателей и продавцов) имеющих короткие и длинные позиции. Нет не равно. Равенство только в количестве контрактов.

 
Да, совпадает количество контрактов, а не количество торговцев. Но, есть ньюанс. В терминале ММВБ есть информация: сколько % вниз, сколько вверх. Я почти всегда поступаю наоборот и выигрываю. Для меня уже это индикатор. Думаю, что это - % заявок, а не соотношение объёмов. Просто, большинство участников рынка теряет деньги, поэтому логично ставить против их ожиданий. 
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