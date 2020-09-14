Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 9

Новый комментарий
 
Дмитрий:

Ещё раз повторяют тебе - покупатели/продавцы это не те, кто выставил ордера. Это те, кто покупает/продает 

Не хочет он этого понимать. Это называется "королей я путаю с тузами, а с дебютом путаю дуплет"(с).

 
Дмитрий:

Ещё раз повторяют тебе - покупатели/продавцы это не те, кто выставил ордера. Это те, кто покупает/продает 


а что происходит когда один Большой покупатель начинает покупать (или продавать)?
Количество покупателей и продавцов равно?

 

Равенство покупателей и продавцов означает, что на рынке в течении одного момента времени было куплено ровно столько же товара, сколько и продано и это равенство выполняется всегда.

странное заявление: "равенство покупателей это равенство товара"...

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Аналогично как и любого другого игрока. ММ такой же участник как и все остальные. Присутствие в стакане также не обязанность маркетмейкера. Основная задача ММ поддержание рыночной цены. Если все ОК, то и вмешиваться не обязательно. В остальном ММ такой же игрок, как и остальные участники. Кстати, чтобы быть ММ надо еще и бирже платить.))

Пример: на вечерке вы можете стоять на Эск/Бай оч долго. Куда смотрит ММ?


за поддержание ликвидности биржа платит! в стакан я могу влезть и не будучи ММ. Но фактически я ММ, так как я делаю рынок... создаю ликвидность
 
Taras Slobodyanik:


а что происходит когда один Большой покупатель начинает покупать (или продавать)?
Количество покупателей и продавцов равно?

А есть разница между 500 покупателями по 1 лоту и 1 покупателем 500-т лотов по одной и той-же цене? И между продавцами, соответственно?
 
mmmoguschiy-new:

за поддержание ликвидности биржа платит! в стакан я могу влезть и не будучи ММ. Но фактически я ММ, так как я делаю рынок... создаю ликвидность
См. moex.com. Создание ликвидности не задача ММ. Да хоть все стоит, без разницы.
 
Yuriy Asaulenko:
А есть разница между 500 покупателями по 1 лоту и 1 покупателем 500-т лотов по одной и той-же цене? И между продавцами, соответственно?

с чего вы взяли что цена будет одна и таже?
 
Taras Slobodyanik:

странное заявление: "равенство покупателей это равенство товара"...


Персональная идентификация продавцов/покупателей - это уже не трейдинг и не экономика.

[Удален]  
Taras Slobodyanik:

странное заявление: "равенство покупателей это равенство товара"...


да действительно странное! у одного товар рубли у второго баксы. по сути - оба продавцы 
 
мдя, одни теоретики...
123456789101112131415
Новый комментарий