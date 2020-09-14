Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 9
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Ещё раз повторяют тебе - покупатели/продавцы это не те, кто выставил ордера. Это те, кто покупает/продает
Не хочет он этого понимать. Это называется "королей я путаю с тузами, а с дебютом путаю дуплет"(с).
Ещё раз повторяют тебе - покупатели/продавцы это не те, кто выставил ордера. Это те, кто покупает/продает
а что происходит когда один Большой покупатель начинает покупать (или продавать)?
Количество покупателей и продавцов равно?
Равенство покупателей и продавцов означает, что на рынке в течении одного момента времени было куплено ровно столько же товара, сколько и продано и это равенство выполняется всегда.
странное заявление: "равенство покупателей это равенство товара"...
Аналогично как и любого другого игрока. ММ такой же участник как и все остальные. Присутствие в стакане также не обязанность маркетмейкера. Основная задача ММ поддержание рыночной цены. Если все ОК, то и вмешиваться не обязательно. В остальном ММ такой же игрок, как и остальные участники. Кстати, чтобы быть ММ надо еще и бирже платить.))
Пример: на вечерке вы можете стоять на Эск/Бай оч долго. Куда смотрит ММ?
за поддержание ликвидности биржа платит! в стакан я могу влезть и не будучи ММ. Но фактически я ММ, так как я делаю рынок... создаю ликвидность
а что происходит когда один Большой покупатель начинает покупать (или продавать)?
Количество покупателей и продавцов равно?
за поддержание ликвидности биржа платит! в стакан я могу влезть и не будучи ММ. Но фактически я ММ, так как я делаю рынок... создаю ликвидность
А есть разница между 500 покупателями по 1 лоту и 1 покупателем 500-т лотов по одной и той-же цене? И между продавцами, соответственно?
с чего вы взяли что цена будет одна и таже?
странное заявление: "равенство покупателей это равенство товара"...
Персональная идентификация продавцов/покупателей - это уже не трейдинг и не экономика.
странное заявление: "равенство покупателей это равенство товара"...
да действительно странное! у одного товар рубли у второго баксы. по сути - оба продавцы