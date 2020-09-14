Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 10
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мдя, одни теоретики...
Ну, вываливай стейт - утрешь как практик нос теоретикам
мдя, одни теоретики...
философы
Не хочет он этого понимать. Это называется "королей я путаю с тузами, а с дебютом путаю дуплет"(с).
Не я то как раз всё сортирую по своим местам, это я уже вас поддеражть, тех кто считает что их равное количество. А так Давайте взглянем на кластер объёма в разрезе Аск и БИД.
Вот кластер в котором указано количество сделок по АСК и БИД. То есть цена одна и таже, а 34 ордера исполнились по цене АСК, для ордера и 7 по цене БИД. Тоесть цена одна и таже, а вот исполнение ордеров произошло по указанным именно для ордера цены. Равенство я тут определённо не вижу!!!!! А Вы????
с чего вы взяли что цена будет одна и таже?
См. moex.com. Создание ликвидности не задача ММ. Да хоть все стоит, без разницы.
да мне пофик чё там написано... я уже квик почитал по их лимитным ордерам. единого мнения нет ни у кого!!! они будто преднамеренно искажают мировые стандарты!!! потом еще удивляемся, почему никто друг друга понять не могёт
Вот кластер в котором указано количество сделок по АСК и БИД. То есть цена одна и таже, а 34 ордера исполнились по цене АСК, для ордера и 7 по цене БИД. Тоесть цена одна и таже, а вот исполнение ордеров произошло по указанным именно для ордера цены. Равенство я тут определённо не вижу!!!!! А Вы????
С этого и надо было начинать.) Вы считаете кол-во сделок по Аск и Бид. С какой стати они должны быть равны? Так бы сразу и сказали, вопросов изначально бы не было. Оказывается все просто, если вещи называть сразу своими именами.
При чем тут кол-во продавцов покупателей, ММ и прочее? Тема должна быть сформулирована -Верно ли утверждение, что количество сделок по Аск и Бид одинаково? ))
С этого и надо было начинать.) Вы считаете кол-во сделок по Аск и Бид. С какой стати они должны быть равны? Так бы сразу и сказали, вопросов изначально бы не было. Оказывается все просто, если вещи называть сразу своими именами.
При чем тут кол-во продавцов покупателей, ММ и прочее?
Ну ВАщето по АСК обычно покупают, по бид продают это и принято за количество покупателей и продавцов разве нет?
Ну ВАщето по АСК обычно покупают, по бид продают это и принято за количество покупателей и продавцов разве нет?
По Аск не только покупают, но и продают.)) По Бид аналогично.
Как вы купите по Аск, если никто вам там не продаст? Чем так лимитник отличается от по рынку или тем же лимитника покупки по Аск? Я вообще часто внутри спреда лимитник ставлю, где то у Бид на покупку, и прокатывает. Так что, покупают не только по Аск, но и по БИД, и между ними тоже. Хотя, конечно, как только вы выставили заявку Аск/Бид перемещаются на нее, кратковременно.
Ну ВАщето по АСК обычно покупают, по бид продают это и принято за количество покупателей и продавцов разве нет?
Вася уже икает наверное...
Вася решил продать. Встал на 15 - это Аск. У него купил Петя по маркету. Но лучшая цена Бид при этом 10. Вася продал по бид? нет. Так как же? Или да - он же никто - так что какая разница...
Ну ВАщето по АСК обычно покупают, по бид продают это и принято за количество покупателей и продавцов разве нет?
На рынке всегда два участника покупатель и продавец. Покупатель не чего не купит если нет продавца, а продавец ни чего не продаст пока нет покупателя. Считать надо не кол-во покупателей и продавцов, а объем. А объем продаж всегда равен объему покупок. Допустим, в рынке сделок, нет совокупный объем ноль. В стакане 3 лимитных заявки на продажу, по цене 10.00 - 15 контрактов, по цене 11.00 - 5 контрактов, по цене 12.00 - 10 контрактов итого 30 контрактов. Приходит покупатель и по рынку покупает 20 контрактов, ему продадут по цене 10.00 -15 контрактов и по цене 11.00 - 5 контрактов. Совокупный объем станет 20 продажа и 20 покупка, цена станет равной 11.00 и в стакане останется одна продажа по цене 12.00 на 10 контрактов. Итого была одна сделка на покупку и две на продажу но объем покупки и продажи одинаковый 20 контрактов.