Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 14

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Алексей Тарабанов:
Да, совпадает количество контрактов, а не количество торговцев. Но, есть ньюанс. В терминале ММВБ есть информация: сколько % вниз, сколько вверх. Я почти всегда поступаю наоборот и выигрываю. Для меня уже это индикатор. Думаю, что это - % заявок, а не соотношение объёмов. Просто, большинство участников рынка теряет деньги, поэтому логично ставить против их ожиданий. 

Алексей, попробуй посчитать в процентах отклонение цены вверх/вниз относительно цены открытия дня

И поймешь, что тебе пока просто везло

 

Совершенно точно можно сказать, что идиотов себе на уме гораздо больше чем действительно умных.

С этого стоило бы начать)

 

Ребята, прочтите заголовок темы внимательно!

Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество

Покупателя и продавца всегда двое! Чтобы заключить контракт, нужен как продавец, так и покупатель!
Всё что получится в результате их действий, будет проторгованный объём контрактов. Сколько они проторгуют не важно.
Но в каждой сделке всегда будет транзакция покупателя, и транзакция продавца.
Дельта перекоса, получается потому, что кто то открывает позицию, а кто то закрывает.
Всё, дальше без меня обсуждайте, надоело.


 
Renat Akhtyamov:

Алексей, попробуй посчитать в процентах отклонение цены вверх/вниз относительно цены открытия дня

И поймешь, что тебе пока просто везло

Ренат, я пользуюсь другим индикатором, но совпадение с этим поражает. Можно просто торговать против всех и тебе за это ничего не будет. Подтверждено реальной торговлей с апреля. 

[Удален]  

Пять копеек в развитие ветки.


 
Aleksei Stepanenko:

Пять копеек в развитие ветки.


Количество именно трейдеров, желающих купить и желающих продать(а так же уже купивших и продавших) конечно же всегда разное. 
Количество открытых позиций на покупку и на продажу всегда одинаковое.
[Удален]  
Aleksey Vasilev:
 Количество именно трейдеров, желающих купить и желающих продать(а так же уже купивших и продавших) конечно же всегда разное.

Эх, неправильно начертил, во втором варианте надо было жирного покупателя нарисовать.

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, я пользуюсь другим индикатором, но совпадение с этим поражает. Можно просто торговать против всех и тебе за это ничего не будет. Подтверждено реальной торговлей с апреля. 

Да блиннннн ;)

Никто и не спорит, что тока в этом случае цена тебе и подмигнет и подкинет.

;)

Обычно я говорю практически всем СПАСИБО, а они забрасывают помидорами ((((

и самое прикольное в том, что говоришь им правду, а в нее не верят и в ответ несут какую то свою надуманную ересь

ahahahahaha

считаю это нормальным, спонсоры приветствуются

 
Блин, я тоже не трезв, но... Главное - не стать козлёнком. 
 
Алексей Тарабанов:
Блин, я тоже не трезв, но... Главное - не стать козлёнком. 

это нормально и не каждому дано

но спонсоры ....

спонсоры все равно приветствуются

обидно то, что обьясняешь им, а они типа умнее

ладно, простим ... ahahaha

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