Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 14
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Да, совпадает количество контрактов, а не количество торговцев. Но, есть ньюанс. В терминале ММВБ есть информация: сколько % вниз, сколько вверх. Я почти всегда поступаю наоборот и выигрываю. Для меня уже это индикатор. Думаю, что это - % заявок, а не соотношение объёмов. Просто, большинство участников рынка теряет деньги, поэтому логично ставить против их ожиданий.
Алексей, попробуй посчитать в процентах отклонение цены вверх/вниз относительно цены открытия дня
И поймешь, что тебе пока просто везло
Совершенно точно можно сказать, что идиотов себе на уме гораздо больше чем действительно умных.
С этого стоило бы начать)
Ребята, прочтите заголовок темы внимательно!
Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество
Покупателя и продавца всегда двое! Чтобы заключить контракт, нужен как продавец, так и покупатель!
Всё что получится в результате их действий, будет проторгованный объём контрактов. Сколько они проторгуют не важно.
Но в каждой сделке всегда будет транзакция покупателя, и транзакция продавца.
Дельта перекоса, получается потому, что кто то открывает позицию, а кто то закрывает.
Всё, дальше без меня обсуждайте, надоело.
Алексей, попробуй посчитать в процентах отклонение цены вверх/вниз относительно цены открытия дня
И поймешь, что тебе пока просто везло
Ренат, я пользуюсь другим индикатором, но совпадение с этим поражает. Можно просто торговать против всех и тебе за это ничего не будет. Подтверждено реальной торговлей с апреля.
Пять копеек в развитие ветки.
Пять копеек в развитие ветки.
Количество именно трейдеров, желающих купить и желающих продать(а так же уже купивших и продавших) конечно же всегда разное.
Эх, неправильно начертил, во втором варианте надо было жирного покупателя нарисовать.
Ренат, я пользуюсь другим индикатором, но совпадение с этим поражает. Можно просто торговать против всех и тебе за это ничего не будет. Подтверждено реальной торговлей с апреля.
Да блиннннн ;)
Никто и не спорит, что тока в этом случае цена тебе и подмигнет и подкинет.
;)
Обычно я говорю практически всем СПАСИБО, а они забрасывают помидорами ((((
и самое прикольное в том, что говоришь им правду, а в нее не верят и в ответ несут какую то свою надуманную ересь
ahahahahaha
считаю это нормальным, спонсоры приветствуются
Блин, я тоже не трезв, но... Главное - не стать козлёнком.
это нормально и не каждому дано
но спонсоры ....
спонсоры все равно приветствуются
обидно то, что обьясняешь им, а они типа умнее
ладно, простим ... ahahaha