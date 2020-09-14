Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество
Покупатель и продавец - это не тот кто выставляет отложенные ордера.
Покупатель и продавец - это те кто купили или продали.
Равенство покупателей и продавцов означает, что на рынке в течении одного момента времени было куплено ровно столько же товара, сколько и продано и это равенство выполняется всегда.
А кто там чего хочет - это тоже поровну
Покупатель и продавец - это не тот кто выставляет отложенные ордера.
Покупатель и продавец - это те кто купили или продали.
Равенство покупателей и продавцов означает, что на рынке в течении одного момента времени было куплено ровно столько же товара, сколько и продано.
все верно! это когда совпало их количество. Что бывает редко. В основном же их количество разное. Но вот некоторые грамотеи утверждают что в любой момент времени количество покупателей и продавцов всегда одинаковое, с чем я не согласен, поэтому и спросил обитателей форума и на данный момент моё утверждение о том что количество всегда разное подтверждается участниками форума. Спасибо!
все верно! это когда совпало их количество. Что бывает редко. В основном же их количество разное. Но вот некоторые грамотеи утверждают что в любой момент времени количество покупателей и продавцов всегда одинаковое, с чем я не согласен, поэтому и спросил обитателей форума и на данный момент моё утверждение о том что количество всегда разное подтверждается участниками форума. Спасибо!
Если каждую сделку купли-продажи считать уникальным продавцом и уникальным покупателем - равное
Ты купил - тебе продали. Поровну?
А кто там чего хочет - это тоже поровну
Я купил, мне продал Маркет мейкер, я продал- маркет мейкер у меня купил. У него работа такая, но это не значит что количество покупателей и продавцов одинаковое. Как правило технические ордера по обеспечению ликвидности в анализе не участвуют. Это просто так устроена биржа. Работает она так!!!!!!
- 11% Да (1)
- 89% Нет (8)
10 лотов продали - 10 купили.
Примерчик:
10 лотов на продажу может быть у одного чела может быть у нескольких.
Поэтому возможны варианты:
A - покупатели B - продавцы
a==b ,a>b, a<b.
Если вы говорите проторгованный объем, то объем на покупку всегда равен на продажу. (На бирже всегда так )
10 лотов продали - 10 купили.
Примерчик:
10 лотов на продажу может быть у одного чела может быть у нескольких.
Поэтому возможны варианты:
A - покупатели B - продавцы
a==b ,a>b, a<b.
Если вы говорите проторгованный объем, то объем на покупку всегда равен на продажу. (На бирже всегда так )
Я купил, мне продал Маркет мейкер, я продал- маркет мейкер у меня купил. У него работа такая, но это не значит что количество покупателей и продавцов одинаковое. Как правило технические ордера по обеспечению ликвидности в анализе не участвуют. Это просто так устроена биржа. Работает она так!!!!!!
по твоим же словам - маркет мейкер забивает любую ликвидность до равенства - с любой стороны!!! поровну?
Опустим маркетов. Вася хочет продать по 15, Петька купить по 10. Все хотят, но никто ничего не делает. Кого больше? Куда пойдет рынок?
Только в том случае если мы учитываем технические ордера маркетмейкеров для обеспечения ликвидности, если их не учитывать то Ваше утверждение не верно. Купили 10 лотов ММ продал нам 10 лотов. Продали 20 лотов ММ купил у нас 20 лотов. Вроде всё сходится. Но если взять во внимание ТОЛЬКО ордера ММ то полчится что ММ продал 10 лотов и купил 20. В один момент времени естественно.
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