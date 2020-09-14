Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 8
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Я исхожу из того, что ДЦ выполняют свои обязательства. Вы и с того, что все ДЦ жулики.)
Естественно, разные и выводы.
Почему, к примеру, условный Финам-брокер нормальный, а тот-же Финам-ДЦ должен быть жуликом?
При чем тут нормальный или нет?
ДЦ никаких контрактов не подписывает.
все верно! это когда совпало их количество. Что бывает редко. В основном же их количество разное. Но вот некоторые грамотеи утверждают что в любой момент времени количество покупателей и продавцов всегда одинаковое, с чем я не согласен, поэтому и спросил обитателей форума и на данный момент моё утверждение о том что количество всегда разное подтверждается участниками форума. Спасибо!
http://www.cftc.gov/dea/options/deacmelof.htm
Посмотрите отчеты комитета, сложите кол-во шорт контрактов и кол-во лонг контрактов. И вы удивитесь, что количество шорт и лонг одинаково.
http://www.cftc.gov/dea/options/deacmelof.htm
Посмотрите отчеты комитета, сложите кол-во шорт контрактов и кол-во лонг контрактов. И вы удивитесь, что количество шорт и лоног одинаково.
Им пофигу - они кумдельту считают
Вася решил продать и встал в стакан на 15. Пришел Пётр-инициатор сделки и купил по 15. Кумдельта выросла и отрисовала покупку. Так кто же Василий? Никто или все же продавец?
Всё верно, в этом случае количество покупателей и продавцов равное. Ну а пришёл Петя и купил в два раза больше чем продаёт Вася. Кто ему продаст оставшуюся часть, если продавцов нет. Конечно это сделает МаркетМейкер техническим ордером, ведь кто то должен ему продать вторую половину, раз он решил прикупится чуть больше чем продаёт Вася. Технически вы абсолютно правы в любой момент времени всегда есть и те и эти. НО если говорить о сторонних участниках рынка, то получается что Петя купил в два раза больше чем Вася, кого тогда больше на рынке???? То что ему ММ продал это уже второй вопрос!!!!!
В итоге ответ на этот вопрос носит филосовский характер. Если учитывать технические ордера Маркетмейкеров, то количество покупателей и продавцов на рынке в единицу времени равно.
Если не учитывать технические ордера, а брать только сделки сторонних участников рынка, то количество покупателей и продавцов в единицу времени всегда разное.
Всё зависит от Вашего восприятия. НО поскольку на бирже существует закон физики который гласит "Деньги на бирже не берутся ни откуда и не исчезают никуда, они лишь перетекают из одного кармана в другой" И именно он заставляет меня смотреть на рынок как площадка на которой есть сторонние участники рынка, без учёта технической организации самой биржи. Моя задача забрать Ваши деньги, а сделаю я это через ММ или напрямую, особо то и не важно.
Всё верно, в этом случае количество покупателей и продавцов равное. Ну а пришёл Петя и купил в два раза больше чем продаёт Вася. Кто ему продаст оставшуюся часть, если продавцов нет. Конечно это сделает МаркетМейкер техническим ордером, ведь кто то должен ему продать вторую половину, раз он решил прикупится чуть больше чем продаёт Вася. Технически вы абсолютно правы в любой момент времени всегда есть и те и эти. НО если говорить о сторонних участниках рынка, то получается что Петя купил в два раза больше чем Вася, кого тогда больше на рынке???? То что ему ММ продал это уже второй вопрос!!!!!
Еще раз - создание ликвидности не является задачей маркетмейкера. Маркетмейкер, кстати, аналогично трейдеру, торгует исключительно на свои деньги. См moex.com
Вася будет ждать, пока не появится Федя.))
Всё верно, в этом случае количество покупателей и продавцов равное. Ну а пришёл Петя и купил в два раза больше чем продаёт Вася. Кто ему продаст оставшуюся часть, если продавцов нет. Конечно это сделает МаркетМейкер техническим ордером, ведь кто то должен ему продать вторую половину, раз он решил прикупится чуть больше чем продаёт Вася. Технически вы абсолютно правы в любой момент времени всегда есть и те и эти. НО если говорить о сторонних участниках рынка, то получается что Петя купил в два раза больше чем Вася, кого тогда больше на рынке???? То что ему ММ продал это уже второй вопрос!!!!!
В итоге ответ на этот вопрос носит филосовский характер. Если учитывать технические ордера Маркетмейкеров, то количество покупателей и продавцов на рынке в единицу времени равно.
Если не учитывать технические ордера, а брать только сделки сторонних участников рынка, то количество покупателей и продавцов в единицу времени всегда разное.
Всё зависит от Вашего восприятия. НО поскольку на бирже существует закон физики который гласит "Деньги на бирже не берутся ни откуда и не исчезают никуда, они лишь перетекают из одного кармана в другой" И именно он заставляет меня смотреть на рынок как площадка на которой есть сторонние участники рынка, без учёта технической организации самой биржи. Моя задача забрать Ваши деньги, а сделаю я это через ММ или напрямую, особо то и не важно.
это скорее вопрос риторический, но почему-то многие пытаются философствовать... оставшуюся часть продаст ММ, который может быть и Фёдором
Еще раз - создание ликвидности не является задачей маркетмейкера. Маркетмейкер, кстати, аналогично трейдеру, торгует исключительно на свои деньги. См moex.com
присутствие в стакане и есть создание ликвидности!!!
Вот тут я с вами полностью согласен, вопрос действительно риторический и филосовский и всё зависит от нашего с вами впсприятия этому. Потому как и Вы правы, и Я прав!
А если фёдора нет. Тогда получается что Петя купил лот по 15 и выставил лимитник на ещё покупку и если в это время продавцов нет, то цена начинает расти, разве нет??? Тоесть цена начинает изменятся когда у нас отсутствует баланс, когда покупателей больше чем продавцов. Причём если мы начинаем считать всё в кучу, то и лимитники в стакане давайте приплюсуем как сделку. Ну и если учесть как изменяется цена, и однаиз причин того что появляетяс перекос между покупателями и продавцами. когда хотят купить, а продавать не кому, тогда и начинается рост цены. Взгляните на график, цена меняется, а значит количество покупателей и продавцов не всегда равное. Иначе бы этого изменения не было.
присутствие в стакане и есть создание ликвидности!!!
Аналогично как и любого другого игрока. ММ такой же участник как и все остальные. Присутствие в стакане также не обязанность маркетмейкера. Основная задача ММ поддержание рыночной цены. Если все ОК, то и вмешиваться не обязательно. В остальном ММ такой же игрок, как и остальные участники. Кстати, чтобы быть ММ надо еще и бирже платить.))
Пример: на вечерке вы можете стоять на Эск/Бай оч долго. Куда смотрит ММ?
Вот тут я с вами полностью согласен, вопрос действительно риторический и филосовский и всё зависит от нашего с вами впсприятия этому. Потому как и Вы правы, и Я прав!
А если фёдора нет. Тогда получается что Петя купил лот по 15 и выставил лимитник на ещё покупку и если в это время продавцов нет, то цена начинает расти, разве нет??? Тоесть цена начинает изменятся когда у нас отсутствует баланс, когда покупателей больше чем продавцов. Причём если мы начинаем считать всё в кучу, то и лимитники в стакане давайте приплюсуем как сделку. Ну и если учесть как изменяется цена, и однаиз причин того что появляетяс перекос между покупателями и продавцами. когда хотят купить, а продавать не кому, тогда и начинается рост цены. Взгляните на график, цена меняется, а значит количество покупателей и продавцов не всегда равное. Иначе бы этого изменения не было.
Ещё раз повторяют тебе - покупатели/продавцы это не те, кто выставил ордера. Это те, кто покупает/продает