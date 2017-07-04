Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 95
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!..........
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба по записи на 13-е место.
Юра, 36 - > 13..., плиз
Юра, 36 - > 13..., плиз
13- место для меня стало святым!
13- место для меня стало святым!
Еще один на регистрацию (просьба занести в таблицу и на сайт):
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Welcome to the championship on treading and auto-trading month May 2017
Roberto Jacobs, 2017.04.30 20:40
Hello YuraZ,Thanks in advance.
I want to register in contest May 2017.
My Signal: https://www.mql5.com/en/signals/296729
Что плохого или хорошего в продлении регистрации участников ?
Есть несколько неприятных моментов.
1. Снижается восприятие соревнования как нечто "строгое", уже высказывались эпитеты в адрес российских устроителей такие как "вольность", "пох*изм".
2. Участники зарегистрировавшиеся позже имеют некое моральное преимущество, если не зарегистрировался, то нет никаких обязательств и "головняка", есть время оценить стратегии соперников с целью подбора соответствующей стратегии ТС. Т.е. появляется преимущество.
Сугубо моё имхо, не навязываю.
Как побочный эффект первого пункта - снижение интереса у потенциальных рекламодателей и спонсоров соревнования. Сейчас уже есть очень интересный во всех отношениях потенциальный спонсор, но не буду говорить заранее на всякий случай.
Еще один на регистрацию (просьба занести в таблицу и на сайт):
И еще один напомнил (он отсюда, но запостил в англ):
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Welcome to the championship on treading and auto-trading month May 2017
Aleksandr Gagulin, 2017.04.30 21:39
Про меня забыли,
https://www.mql5.com/ru/signals/296681
Еще один на регистрацию (просьба занести в таблицу и на сайт):
Сергей, спасибо!
Roberto, welcome on Trading Championship May 2017
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно даже поле 01.05.2017 - до - 10.05.2017
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 34 участника зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
Что плохого или хорошего в продлении регистрации участников ?
Есть несколько неприятных моментов.
1. Снижается восприятие соревнования как нечто "строгое", уже высказывались эпитеты в адрес российских устроителей такие как "вольность", "...".
2. Участники зарегистрировавшиеся позже имеют некое моральное преимущество, если не зарегистрировался, то нет никаких обязательств и "головняка", есть время оценить стратегии соперников с целью подбора соответствующей стратегии ТС. Т.е. появляется преимущество.
Сугубо моё имхо, не навязываю.
Как побочный эффект первого пункта - снижение интереса у потенциальных рекламодателей и спонсоров соревнования. Сейчас уже есть очень интересный во всех отношениях потенциальный спонсор, но не буду говорить заранее на всякий случай.
1) можно сказать что этот пункт меня тоже немного смущает , но не сильно...
зато мы обеспечиваем возможность войти в соревнование и обеспечить некоторую массовость
---
Надо отметить , в этом есть нечто порочное , но спекулянтов - не производящих материальные ценности, порочное интересует очень сильно.
Я не вижу в этом каких то особо отрицательных моментов - почему бы не принять традицию АПРЕЛЯ и скажем ограничить регистрацию 10 мая ?
Но есть и другие мысли, кое какие лошади стояли весь апрель не пересекая линию старта - и никто их особо не порицал!
Собственно а почему тогда ограничивать регистрацию ? входишь например 30 мая - и за 10 сделок максимальным лотом взлетаешь на самый верх - и обеспечиваешь крутой драйвя тоже не навязываю , просто ( ИХМО )