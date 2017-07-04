Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 95

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Yuriy Zaytsev:

 СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!

..........
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 
  
Юра, 36 - > 13..., плиз
 
Renat Akhtyamov:
Юра, 36 - > 13..., плиз
Спасибо поправлю!
 
Renat Akhtyamov:
Юра, 36 - > 13..., плиз

13- место для меня стало святым!

 
Yuriy Zaytsev:

13- место для меня стало святым!

 
Что плохого или хорошего в продлении регистрации участников ?   
 

Еще один на регистрацию (просьба занести в таблицу и на сайт):

 
Server Muradasilov:
Что плохого или хорошего в продлении регистрации участников ?   

Есть несколько неприятных моментов.

1. Снижается восприятие соревнования как нечто "строгое", уже высказывались эпитеты в адрес российских устроителей такие как "вольность", "пох*изм".

2. Участники зарегистрировавшиеся позже имеют некое моральное преимущество, если не зарегистрировался, то нет никаких обязательств и "головняка", есть время оценить стратегии соперников с целью подбора соответствующей стратегии ТС. Т.е. появляется преимущество.

Сугубо моё имхо, не навязываю.

Как побочный эффект первого пункта - снижение интереса у потенциальных рекламодателей и спонсоров соревнования. Сейчас уже есть очень интересный во всех отношениях потенциальный спонсор, но не буду говорить заранее на всякий случай.

 
Sergey Golubev:

Еще один на регистрацию (просьба занести в таблицу и на сайт):



И еще один напомнил (он отсюда, но запостил в англ):

 
Sergey Golubev:

Еще один на регистрацию (просьба занести в таблицу и на сайт):


Сергей, спасибо!

Roberto, welcome  on Trading Championship   May 2017


СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!

записаться можно даже поле 01.05.2017 - до - 10.05.2017


ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ  34  участника зарегистрировали сигнал.       

Количесто/ Count
Terminal
24
 MT4
15
 MT5

Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017   ПРАВИЛА

Trading Championship   May 2017        https://view.new10.top/en/contest/2     https://www.mql5.com/en/forum/189693

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат 
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется эффективности

    Призовые  делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.


№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/294734 
 8

Serhii Shevchuk

  https://www.mql5.com/ru/signals/295861 
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/295915 
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/294195
 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov  https://www.mql5.com/ru/signals/294415 
 13Renat Akhtyamov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/29657413-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296462
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295269 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/296454
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/293718
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/296530
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35mmmoguschiy-new
   
 36Roberto Jacobs MetaTrader 4 https://www.mql5.com/en/signals/29672 
 37Roman Shiredchenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/296701 
 38Andrey Sharov
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/294446 
 39
Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614 
 40 Yurij Izyumov  https://www.mql5.com/ru/signals/296048 
 41Elena Kukharets MetaTrader 4
 https://www.mql5.com/ru/signals/294263 
 42 Evgenij Litvintsev

 MetaTrader 5

 https://www.mql5.com/ru/signals/294836/ 
 43Uladzimir Izerski
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295526 
 44 Marco vd Heijden MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/295790 
 45 Max Enrik MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/296019 
 46 Shaharudin Ahmad MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296413 
 47Rafael Sahibgareev
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296544 
 48Serqey Nikitin
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296593 
 49
 

Lim Ai Wee  

 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296663 
 50 Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614


 
 51 Zee Zhou Ma  MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296669


 
 52Olivier Nomblot
   France
 53 Mohammed Mounir MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296753 Egypt
 54 Aleksandr Gagulin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296681 
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   

p.s.

организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.

Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 02.06.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: $200 Победитель будет определён по двум номинациям...
 
Server Muradasilov:
Что плохого или хорошего в продлении регистрации участников ?   
Andrey Dik:

Есть несколько неприятных моментов.

1. Снижается восприятие соревнования как нечто "строгое", уже высказывались эпитеты в адрес российских устроителей такие как "вольность", "...".

2. Участники зарегистрировавшиеся позже имеют некое моральное преимущество, если не зарегистрировался, то нет никаких обязательств и "головняка", есть время оценить стратегии соперников с целью подбора соответствующей стратегии ТС. Т.е. появляется преимущество.

Сугубо моё имхо, не навязываю.

Как побочный эффект первого пункта - снижение интереса у потенциальных рекламодателей и спонсоров соревнования. Сейчас уже есть очень интересный во всех отношениях потенциальный спонсор, но не буду говорить заранее на всякий случай.

1) можно сказать что  этот пункт меня тоже немного смущает , но не  сильно...  

    зато мы обеспечиваем возможность войти в соревнование и обеспечить некоторую массовость

 ---

Надо отметить ,  в этом есть нечто порочное ,  но спекулянтов - не производящих материальные ценности, порочное интересует  очень сильно.

Я не вижу в этом каких то особо отрицательных моментов   - почему бы не  принять традицию АПРЕЛЯ и скажем ограничить регистрацию 10 мая ?

Но есть и другие мысли, кое какие лошади стояли весь апрель не пересекая линию старта - и никто их особо не порицал!

Собственно а почему тогда ограничивать регистрацию ? входишь например 30 мая - и за 10 сделок максимальным лотом взлетаешь на самый верх - и обеспечиваешь крутой драйв

я тоже не навязываю , просто ( ИХМО )
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