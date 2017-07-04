Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 99
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Утро 02.05.2017
Первую позицию сразу в двух номинациях по прежнему занимает Александр, cчет второй номинации 2.449 , счет в первой номинации 12439.00
К опасной черте, просадке по второй номинации свыше 30% , приближаются два участника на 30 и 31 позициях.
https://view.new10.top/en/contest/2
привет игрокам!) с прошедшим 1 мая..
я так понял именно с мая запустили турнир... только не понятно как все это дело смотреть.. кто-нибудь подскажет?
привет игрокам!) с прошедшим 1 мая..
я так понял именно с мая запустили турнир... только не понятно как все это дело смотреть.. кто-нибудь подскажет?
Привет, https://view.new10.top/en/contest/2 есть прекрасный мониториг , он с небольшой задержкой.
и еще можно в табличке кликать на сигналы.
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СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно даже поле 01.05.2017 - до - 10.05.2017
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 34 участника зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
Кстати, раскройте для сообщества некоторые тактические и стратегические цели вашего майского забега , думаю это будет очень интересно не только мне.
Ваша лошадь снова избрала ту же тактику как и в апрельском забеге ? Снова будет выжидать , пока рынок выкинет на обочину фаворитов , размазав их по ограждениям ипподрома и она взойдет на 2-3 или 1-е места ?
теперь понятно...спасибо
ну чтож... будем наблюдать..желаю всем удачи!
теперь понятно...спасибо
ну чтож... будем наблюдать..желаю всем удачи!
В мониторинге на текущий момент 32 сигнала от участников!
18 участников выбрали платформу MT5 а 14 участников выбрали устаревающую платформу MT4 и вот эта динамика реально уже радует.
Есть кстати особая пикантная прелесть, у платформы МТ5 СПРЕД в среднем ниже чем у МТ4, и это увеличивает шансы на победу.
И еще одно интересное замечание, на старте , в полной экипировке осталось всего 6 лошадей, остальные ринулись в бой.
Но поведение одной из них, уже даже изучено , потому будем считать что всего 5.
https://www.mql5.com/go?link=https://view.new10.top/en/contest/2
Обеденный обзор 02.05.2017
Хм прикольно , ситуация повторяется. Опять лошадь YuraZ выскочила на первое место , походу надо немного одернуть поводья.
Александр, вчерашний лидер пригрузил свою Лошадь очень сильно, его движки перешли на форсаж 122.83%, ждем взлета ...
И похоже у нас еще один участник , позиция 31 , вылетел из второй номинации с просадкой 42.84%
https://view.new10.top/en/contest/2
я только не совсем понял по скриншоту вторая номинация как вычисляется - в смысле выделенный на скриншотах лидер как б имеет не максимальные показатели
еще не понял как может быть положительной просадка при отрицательном приросте ))