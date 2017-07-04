Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 98
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Еще рано что то серьезно обсуждать , первый день к тому же не завершенный. Но пожалуй стоит немного описать ситуацию. Некоторая часть участников стоит у стартовой черты, это не удивительно - праздник. Возможно завтра мы увидим более насыщенный старт. Большая часть решила пересечь финишную черту. Появился лидер , Aleksandr уверено рванул и заняв первую позицию по двум номинациям , и уже зафиксировал достаточно серьезны лоты - загрузив депозит на 100% как двигатель самолета на взлете. И у нас уже есть один участник, который отсекает себе возможность попасть в номинацию "Эффективность" превысив барьер 30% DrawDown. Возможно к вечеру мы еще увидим изменение в таблице.
https://view.new10.top/en/contest/2
Осталось еще 4 часа в течении которых может что либо произойти, затем солнце покинет западную часть США и направится к берегам Японии.
Можно сделать не утешительный вывод, в пищевой цепочке мы находимся на самом дне. Пожалуй в следующей реинкарнации , мы - мелкие спекулянты , можем стать даже комарами.
Да, кстати Вы помнится искали опытную переводчицу, я роясь в интернете , но правда по другой тематике - нашел для Вас великолепную кандидатку, правда она доярка, но по совместительству очень опытная переводчица, более молодые особи увы не прошли нравственный контроль, мир стал такой порочный, да да - предвкушая Ваш изысканный но строгий вкус не мог предложить кого то более раскрепощенней.
Кто сказал, что комарами быть плохо? Зачем быть кем то иным, если ты комар? Каждому своё место уготовано в этом мире.
А по поводу переводчицы, ты лжёшь. Зачем, почему... Непонятно. Возникает другой вопрос - верить ли тебе в следующий раз.Если не врёшь - скинь мне контактные данные этой женщины, я свяжусь с ней.
Ну так и знал что понравится , правда у меня были и другие кандидатки , но мне кажется они не пройдут Ваши строгие фильтры.
Увы , а контактных данных нет , есть только фото.
ПРошу внести в таблицу мт4 https://www.mql5.com/ru/signals/297085
Денис, ок - внес данные! ( организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы. )
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно даже поле 01.05.2017 - до - 10.05.2017
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 34 участника зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
Вот блин, не даром говорят - не делай добра не получишь зла!
Можно сказать нашел Вам специалиста, да еще по всем критериям подходящего , я же вижу - что нравится , даже ее телефон уже хотите... - и я же еще и виноват ?
Нее все, иду в монастырь... видите - А я нашел другую - меня уже ждут - это же мне за 13- место - месяц проходить очищение
Одета в траурное и лыбится как майская роза... не, не надо. Да и глаза скрывает, явно что то удумала нехорошее.
Лучше мне не помогай больше никогда, я сам.
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