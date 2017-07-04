Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 98

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Rashid Umarov:
Ставить у себя в профиле ссылки на свои продукты и сигналы не запрещено.

Спасибо!

 
Rashid Umarov:


Спасибо !
 
Вечерний обзор первого дня. 01.05.2017

Еще рано  что то серьезно обсуждать ,  первый день к тому же не завершенный. Но пожалуй стоит немного описать ситуацию. Некоторая часть участников стоит у стартовой черты, это не удивительно - праздник. Возможно завтра мы увидим более насыщенный старт. Большая часть решила пересечь финишную черту. Появился лидер ,  Aleksandr  уверено рванул и заняв первую позицию по двум номинациям , и уже зафиксировал достаточно серьезны лоты  - загрузив депозит на 100%  как двигатель самолета на взлете.  И у нас уже есть один участник, который отсекает себе возможность попасть в номинацию "Эффективность"  превысив барьер 30%  DrawDown. Возможно к вечеру мы еще увидим изменение в таблице.

https://view.new10.top/en/contest/2


Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
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verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 02.06.2017 The prize fund of $200 is divided between two nominations: The winner is estimated after the market close on the following: Depending on attained...
 

Осталось еще 4 часа  в течении которых может что либо произойти,  затем солнце покинет западную часть США  и направится к берегам Японии.

 
Yuriy Zaytsev:

Можно сделать не утешительный вывод, в пищевой цепочке мы находимся на самом дне. Пожалуй в следующей реинкарнации , мы - мелкие спекулянты ,  можем стать даже комарами.

Да, кстати Вы помнится искали опытную переводчицу, я роясь в интернете , но правда по другой тематике - нашел для Вас великолепную кандидатку, правда она доярка, но по совместительству очень опытная переводчица, более молодые особи увы не прошли нравственный контроль, мир стал  такой порочный,  да да -  предвкушая Ваш изысканный но строгий вкус не мог предложить кого то более раскрепощенней.

Кто сказал, что комарами быть плохо? Зачем быть кем то иным, если ты комар? Каждому своё место уготовано в этом мире.

А по поводу переводчицы, ты лжёшь. Зачем, почему... Непонятно. Возникает другой вопрос - верить ли тебе в следующий раз.

Если не врёшь - скинь мне контактные данные этой женщины, я свяжусь с ней.
 
Yuriy Zaytsev:

Ну так и знал что понравится , правда у меня были и другие  кандидатки  ,  но  мне кажется  они не пройдут Ваши строгие фильтры.

Увы , а контактных данных нет ,  есть только фото.

Ну вот, я же говорил - ты балабол.
 
ПРошу внести в таблицу мт4 https://www.mql5.com/ru/signals/297085
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Mt4 champion
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Mt4 champion
  • Denis Chugrin
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Mt4 champion для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Denis Chugrin:
ПРошу внести в таблицу мт4 https://www.mql5.com/ru/signals/297085

Денис, ок - внес данные!  ( организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы. )

СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!

записаться можно даже поле 01.05.2017 - до - 10.05.2017

ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ  34  участника зарегистрировали сигнал.       

Количесто/ Count
Terminal
24
 MT4
15
 MT5

Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017   ПРАВИЛА

Trading Championship   May 2017        https://view.new10.top/en/contest/2     https://www.mql5.com/en/forum/189693

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат 
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

  ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется эффективности

    Призовые  делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.


№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/297085 
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/294734 
 8

Serhii Shevchuk

  https://www.mql5.com/ru/signals/295861 
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/295915 
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/294195
 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov  https://www.mql5.com/ru/signals/294415 
 13Renat Akhtyamov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/29657413-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296462
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295269 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/296454
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/293718
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/296530
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35mmmoguschiy-new
   
 36Roberto Jacobs MetaTrader 4 https://www.mql5.com/en/signals/29672 
 37Roman Shiredchenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/296701 
 38Andrey Sharov
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/294446 
 39
Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614 
 40 Yurij Izyumov  https://www.mql5.com/ru/signals/296048 
 41Elena Kukharets MetaTrader 4
 https://www.mql5.com/ru/signals/294263 
 42 Evgenij Litvintsev

 MetaTrader 5

 https://www.mql5.com/ru/signals/294836/ 
 43Uladzimir Izerski
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295526 
 44 Marco vd Heijden MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/295790 
 45 Max Enrik MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/296019 
 46 Shaharudin Ahmad MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296413 
 47Rafael Sahibgareev
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296544 
 48Serqey Nikitin
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296593 
 49
 

Lim Ai Wee  

 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296663 
 50 Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614


 
 51 Zee Zhou Ma  MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296669


 
 52Olivier Nomblot
   France
 53 Mohammed Mounir MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296753 Egypt
 54 Aleksandr Gagulin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296681 
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   

p.s.

организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.

Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 02.06.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: $200 Победитель будет определён по двум номинациям...
 
Yuriy Zaytsev:

Вот блин,   не даром говорят - не делай добра не получишь зла!

Можно сказать нашел  Вам  специалиста, да еще по всем критериям подходящего , я же вижу - что нравится , даже ее телефон уже хотите...  - и я же еще и виноват ?

Нее все,  иду в монастырь...  видите -  А я нашел другую   - меня уже ждут - это же мне за 13- место - месяц проходить очищение

Одета в траурное и лыбится как майская роза... не, не надо. Да и глаза скрывает, явно что то удумала нехорошее.

Лучше мне не помогай больше никогда, я сам.

 
Yuriy Zaytsev:
...
тебя нельзя хвалить - становишься только хуже...
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