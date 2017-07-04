Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 101
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"По сути максимальную прибыль на демо счете достичь очень легко" - по сути в чём вы видите препятствия нарисовать её в этом турнире? И за это вы получите 1 место.
оччень даже не странно !!!
Регистрация открыта.
Для меня это предложение как игра в монетку , первое место по факту будет случайное !
Для меня это предложение как игра в монетку , первое место по факту будет случайное !
Везение никто не отменял. Но одной сделкой чемпионат не выиграть.
Для меня это предложение как игра в монетку , первое место по факту будет случайное !
Соперники прибывают!
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СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно даже поле 01.05.2017 - до - 10.05.2017
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 38 участников зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
И всё же, почему 2.02 больше чем 2.05 ? Потому что у "2.02" не зафиксирована прибыль/убыток ? Если да, то это правильно и, так как шарп пересчитывается при закрытии.
ВАЖНО ! Это точно так ? Если просадка превышает 30% победитель будет определяться по балансу вы уверенны ? 100% уверенны ?)))
ВАЖНО ! Это точно так ? Если просадка превышает 30% победитель будет определяться по балансу вы уверенны ? 100% уверенны ?)))
Админы подтвердите мой вопрос !!!
1) номинация МАКСИМУМ ДОХОДА по следующей схеме
A) Если позиции в пятницу 02.06.2017 будут закрыты - то по балансу
B) Если позиции не закрыты то по эквити
2) номинация ЭФФЕКТИВНОСТТЬ
если у участника просадка не превышала 30% , то по номинации ЭФФЕКТИВНОСТЬ - победитель определяется по максимальному балу
если участник допустил просадку выше 30% то он автоматически выбывает из второй номинации, но он вполне может набрать максимальный бал в первой номинации
p.s.
3) Если участник не превышал 30% и при этом добился и максимального баланса и максимального бала , то ОБА ПРИЗА , под аплодисменты и топот ног в зале - торжественно уезжают к единственному победителю!
Условия победы в двух номинациях одновременно:
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Это вряд ли возможно, а это когда ввели ввели ?, кто лоббировал ? поди вашими стараниями ? А у Вас хорошо получается - зачет Вам. Да Вам видимо надо в государственную дуру избираться , там за лобковые операции хорошо платят.
Теперь понимаю под чей стиль торговли это правило заточено :-)))) - лоббирование это называется.
Я был бы против...
может хотя бы 20% или 25% нужно было сделать
Держи себя в руках, твои пошлости уже достали.
Всё обсуждалось открыто, все правила. Не надо гнать пургу про правила, они прописаны четко, не додумывай ничего.