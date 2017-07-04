Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 89

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Yuriy Zaytsev:

И отправляется в Женский монастырь ?  очищать чакры , пожалуй это будет очень креативно. У меня почти нет сомнения, что в этом начинании - нас поддержат все женские монастыри. Почему то думаю , при  таких условиях борьба за  первое место в других номинациях - станет просто утешительным призом и главная борьба развернется за 13-место


На это место по знакомству можно устроить Alexey Volchanskiy

Видимо из всех участников только он специалист этого дела.  Но не понимаю, это поощрение или наказание ?

 

Привет... запишите меня тоже на конкурс.....

https://www.mql5.com/ru/signals/296544
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Contest Maler Sparring
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Contest Maler Sparring
  • Rafael Sahibgareev
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Contest Maler Sparring для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Счет открыл. МТ4

https://www.mql5.com/ru/signals/296574

Запишите плиз.

Логин - 4564564, Пароль - 45646вапва //это уже шутка...

 
Renat Akhtyamov:

Счет открыл. МТ4

https://www.mql5.com/ru/signals/296574

Запишите плиз.

Логин - 4564564, Пароль - 45646вапва //это уже шутка...

Подтверждаю)


 

Счет открыл. МТ5

https://www.mql5.com/ru/signals/296593

 
Petros Shatakhtsyan:


На это место по знакомству можно устроить Alexey Volchanskiy

Видимо из всех участников только он специалист этого дела.  Но не понимаю, это поощрение или наказание ?

Если монастыри проявят интерес к конкурсу , например будут активно помогать скажем не только предоставлением места в монастыре для очищения души, но и командой болельщиц.  А если еще и серьезными пожертвованиями в призовой фонд,  на наше благое дело.

То понятно , что интерес к 13-му месту  - может как угаснуть так и вырасти , в зависимости от предоставленной призовой суммы и красоты болельщиц.

И тогда вопрос  "это наказание или поощрение "  - будет сильно зависеть от мироощущения участника,  вопрос весьма риторический и зависит минимум от трех описанных обстоятельств.

 
Rafael Sahibgareev:

Привет... запишите меня тоже на конкурс.....

https://www.mql5.com/ru/signals/296544

Рафаэль, записал Вас!

Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 02.06.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: $200 Победитель будет определён по двум номинациям...
 
Renat Akhtyamov:

Счет открыл. МТ4

https://www.mql5.com/ru/signals/296574

Запишите плиз.

Логин - 4564564, Пароль - 45646вапва //это уже шутка...

Добрый день Ренат, Готово!

 
Serqey Nikitin:

Счет открыл. МТ5

https://www.mql5.com/ru/signals/296593


Сергей , записал Вас!


ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ  26 участника зарегистрировали сигнал.       

Количесто/ Count
Terminal
23
 MT4
15
 MT5

Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017   ПРАВИЛА

Trading Championship   May 2017        https://view.new10.top/en/contest/2     https://www.mql5.com/en/forum/189693

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат 
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется эффективности

    Призовые  делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.


№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/294734 
 8

Serhii Shevchuk

  https://www.mql5.com/ru/signals/295861 
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/295915 
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/294195
 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov  https://www.mql5.com/ru/signals/294415 
 13Renat Akhtyamov  13-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296462
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295269 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/296454
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/293718
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/296530
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35mmmoguschiy-new
   
 36Renat Akhtyamov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/296574 
 37Roman Shiredchenko   
 38Andrey Sharov
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/294446 
 39

   
 40 Yurij Izyumov  https://www.mql5.com/ru/signals/296048 
 41Elena Kukharets MetaTrader 4
 https://www.mql5.com/ru/signals/294263 
 42 Evgenij Litvintsev

 MetaTrader 5

 https://www.mql5.com/ru/signals/294836/ 
 43Uladzimir Izerski
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295526 
 44 Marco vd Heijden MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/295790 
 45 Max Enrik MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/296019 
 46 Shaharudin Ahmad MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296413 
 47Rafael Sahibgareev
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296544 
 48Serqey Nikitin
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296593 
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   
  
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 02.06.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: $200 Победитель будет определён по двум номинациям...
 

Хочу напомнить, что в среднем спред на МТ5 чуть меньше чем спред на MT4

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