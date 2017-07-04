Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 89
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И отправляется в Женский монастырь ? очищать чакры , пожалуй это будет очень креативно. У меня почти нет сомнения, что в этом начинании - нас поддержат все женские монастыри. Почему то думаю , при таких условиях борьба за первое место в других номинациях - станет просто утешительным призом и главная борьба развернется за 13-место
На это место по знакомству можно устроить Alexey Volchanskiy
Видимо из всех участников только он специалист этого дела. Но не понимаю, это поощрение или наказание ?
Привет... запишите меня тоже на конкурс.....https://www.mql5.com/ru/signals/296544
Счет открыл. МТ4
https://www.mql5.com/ru/signals/296574
Запишите плиз.
Логин - 4564564, Пароль - 45646вапва //это уже шутка...
Счет открыл. МТ4
https://www.mql5.com/ru/signals/296574
Запишите плиз.
Логин - 4564564, Пароль - 45646вапва //это уже шутка...
Подтверждаю)
Счет открыл. МТ5
https://www.mql5.com/ru/signals/296593
На это место по знакомству можно устроить Alexey Volchanskiy
Видимо из всех участников только он специалист этого дела. Но не понимаю, это поощрение или наказание ?
Если монастыри проявят интерес к конкурсу , например будут активно помогать скажем не только предоставлением места в монастыре для очищения души, но и командой болельщиц. А если еще и серьезными пожертвованиями в призовой фонд, на наше благое дело.
То понятно , что интерес к 13-му месту - может как угаснуть так и вырасти , в зависимости от предоставленной призовой суммы и красоты болельщиц.
И тогда вопрос "это наказание или поощрение " - будет сильно зависеть от мироощущения участника, вопрос весьма риторический и зависит минимум от трех описанных обстоятельств.
Привет... запишите меня тоже на конкурс.....https://www.mql5.com/ru/signals/296544
Рафаэль, записал Вас!
Счет открыл. МТ4
https://www.mql5.com/ru/signals/296574
Запишите плиз.
Логин - 4564564, Пароль - 45646вапва //это уже шутка...
Добрый день Ренат, Готово!
Счет открыл. МТ5
https://www.mql5.com/ru/signals/296593
Сергей , записал Вас!
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 26 участника зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Хочу напомнить, что в среднем спред на МТ5 чуть меньше чем спред на MT4