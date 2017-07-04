Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 88
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НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 22 участника зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Тут один пользователь спрашивает - можно ли участвовать двумя счетами - МТ4 и МТ5.
Правда, этот пользователь не верифицирован ...
Тут один пользователь спрашивает - можно ли участвовать двумя счетами - МТ4 и МТ5.
Правда, этот пользователь не верифицирован ...
Приветствую!
Нет, нельзя. Один конкурс = один счёт. Или МТ4 или МТ5
Верификация конечно нужна, но дождёмся организатора для уточнения этого момента
Приветствую!
Нет, нельзя. Один конкурс = один счёт. Или МТ4 или МТ5
Верификация конечно нужна, но дождёмся организатора для уточнения этого момента
В правилах верификация есть (насколько я помню). Правда, он пока не изъявляет желания участвовать ... он просто спросил.
--------------
Я отвечу ему, что только один счет.
PS. вижу - уже ответили.
Приветствую!
Нет, нельзя. Один конкурс = один счёт. Или МТ4 или МТ5
Верификация конечно нужна, но дождёмся организатора для уточнения этого момента
Только верифицированный,один счёт - эти правила неизменны
Мне точно нужно в монастырь - естественно в Женский, почистить грешную душу. Закончил Апрель на 13 месте, Май начинаю с 13-го места!
Hello, my account for contest
https://www.mql5.com/en/signals/296530
Thank you.
Мне точно нужно в монастырь - естественно в Женский, почистить грешную душу. Закончил Апрель на 13 месте, Май начинаю с 13-го места!
Можно условие конкурса изменить: Побеждает тот, кто займет 13-ое место.
Hello, my account for contest
https://www.mql5.com/en/signals/296530
Thank you.
Ok , Added you to the list
Можно условие конкурса изменить: Побеждает тот, кто займет 13-ое место.
И отправляется в Женский монастырь ? очищать чакры , пожалуй это будет очень креативно. У меня почти нет сомнения, что в этом начинании - нас поддержат все женские монастыри. Почему то думаю , при таких условиях борьба за первое место в других номинациях - станет просто утешительным призом и главная борьба развернется за 13-место