Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 100
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По некоторой очень прикольной формуле , утвержденной высоким начальством.
Расчет рейтинга ясен, не понятно что означает выделенное оранжевым цветом.
Если это текущий лидер по второй номинации, то почему у него не лучшие показатели балла ?
Расчет рейтинга ясен, не понятно что означает выделенное оранжевым цветом.
Если это текущий лидер по второй номинации, то почему у него не лучшие показатели балла ?
Я тоже обратил внимание , но не знаю в чем косяк , вроде по задумке должен быть подсвечен лидирующий показатель, по крайней мере лидирующий баланс подсвечен. ( это я Вангую )
Виталий появится , наверно даст комментарии , он точно знает!
В нашем полку прибывает!
приходится напрягаться , на старте еще одна свежая лошадь, полная сил и энергии.
Конкуренция растет.
Привет, https://view.new10.top/en/contest/2 есть прекрасный мониториг , он с небольшой задержкой.
и еще можно в табличке кликать на сигналы.
----------------
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно даже поле 01.05.2017 - до - 10.05.2017
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 35 участников зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
Вечерняя сводка с полей сражений!
В напряженной борьбе лидер восстановил свои позиции и по прежнему шагает первым в двух номинациях, просадка в 22.04% пощекотала нервы , но еще не выбила лидера из второй номинации!
https://view.new10.top/en/contest/2
Напряжение растет не по дням а по часам - можно сказать по минутам!
Еще один конкурент со свежими силами!
Привет, https://view.new10.top/en/contest/2 есть прекрасный мониториг , он с небольшой задержкой.
и еще можно в табличке кликать на сигналы.
----------------
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно даже поле 01.05.2017 - до - 10.05.2017
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 37 участников зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
Предлагаю организаторам следующий турнир сделать по формуле Эквити делить на просадку = баллы , чем больше баллов тем круче трейдер , было бы интереснее думаю ! По сути максимальную прибыль на демо счете достичь очень легко , и за это вы даете 1 место , очень странно !!!
"По сути максимальную прибыль на демо счете достичь очень легко" - по сути в чём вы видите препятствия нарисовать её в этом турнире? И за это вы получите 1 место.
оччень даже не странно !!!
Регистрация открыта.
"По сути максимальную прибыль на демо счете достичь очень легко" - по сути в чём вы видите препятствия нарисовать её в этом турнире? И за это вы получите 1 место.
оччень даже не странно !!!
Регистрация открыта.
Спасибо Виталию за создание и техническую поддержку страниц чемпионата! Небольшая просьба, ранее чтобы перейти на страницу сигнала, можно было пользоваться ссылкой в виджете.
Сейчас для выделения лидеров накинут такой overlay слой <i class="2nc2" style="border-color: rgb(249, 157, 62); z-index: 3;"></i>
Он в итоге перекрывает ссылку. И способ перейти на сигнал отсутствует (у лидеров номинаций).
Но кликать из виджета тоже не особо удобно, т.к. нужно сначала раскрыть все виджеты для участников из нижних строчек таблицы. Поэтому пусть overlay остается, а ссылку вставить куда нибудь в таблицу, тогда за 1 клик можно будет переходить на нужный сигнал.
Нарисуйте :-). ???
:-) как обучен - тут рисую... :-)