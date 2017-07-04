Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 100

Новый комментарий
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:
По некоторой очень прикольной формуле ,   утвержденной высоким начальством.
  • Балл = Balance + Drawdown + Coeff.Sharp
  • Balance = (Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1.5
  • Drawdown = 1 - (Drawdown - minDrawdown) / (maxDrawdown - minDrawdown)
  • Coeff.Sharp = (Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / (maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp) * 0.5


Расчет рейтинга ясен, не понятно что означает выделенное оранжевым цветом.

Если это текущий лидер по второй номинации, то почему у него не лучшие показатели балла ?

 
Vladimir Zubov:


Расчет рейтинга ясен, не понятно что означает выделенное оранжевым цветом.

Если это текущий лидер по второй номинации, то почему у него не лучшие показатели балла ?

Я тоже обратил внимание , но не знаю в чем косяк , вроде  по задумке  должен быть подсвечен лидирующий показатель, по крайней мере лидирующий баланс подсвечен. ( это я  Вангую )

Виталий появится , наверно даст комментарии , он точно знает!

 

В нашем полку прибывает! 

приходится напрягаться , на старте еще одна свежая лошадь, полная сил и энергии.

Конкуренция растет.


Привет,  https://view.new10.top/en/contest/2    есть прекрасный мониториг ,  он с небольшой  задержкой.

и еще можно в табличке кликать на сигналы.

----------------

СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!

записаться можно даже поле 01.05.2017 - до - 10.05.2017

ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ  35  участников зарегистрировали сигнал.       

Количесто/ Count
Terminal
25
 MT4
15
 MT5

Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017   ПРАВИЛА

Trading Championship   May 2017        https://view.new10.top/en/contest/2     https://www.mql5.com/en/forum/189693

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат 
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

  ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется эффективности

    Призовые  делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.


№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/297085 
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/294734 
 8

Serhii Shevchuk

  https://www.mql5.com/ru/signals/295861 
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/295915 
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/294195
 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov  https://www.mql5.com/ru/signals/294415 
 13Renat Akhtyamov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/29657413-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296462
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295269 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/296454
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/293718
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/296530
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35mmmoguschiy-new
   
 36Roberto Jacobs MetaTrader 4 https://www.mql5.com/en/signals/29672 
 37Roman Shiredchenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/296701 
 38Andrey Sharov
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/294446 
 39
Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614 
 40 Yurij Izyumov  https://www.mql5.com/ru/signals/296048 
 41Elena Kukharets MetaTrader 4
 https://www.mql5.com/ru/signals/294263 
 42 Evgenij Litvintsev

 MetaTrader 5

 https://www.mql5.com/ru/signals/294836/ 
 43Uladzimir Izerski
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295526 
 44 Marco vd Heijden MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/295790 
 45 Max Enrik MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/296019 
 46 Shaharudin Ahmad MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296413 
 47Rafael Sahibgareev
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296544 
 48Serqey Nikitin
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296593 
 49
 

Lim Ai Wee  

 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296663 
 50 Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614


 
 51 Zee Zhou Ma  MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296669


 
 52Olivier Nomblot
   France
 53 Mohammed Mounir MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296753 Egypt
 54 Aleksandr Gagulin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296681 
 55 Aleh Sasonka MetaTrader 4  https://www.mql5.com/ru/signals/297384 
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   

p.s.

организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.

Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 02.06.2017 The prize fund of $200 is divided between two nominations: The winner is estimated after the market close on the following: Depending on attained...
 

Вечерняя сводка с полей сражений!

В напряженной борьбе лидер восстановил свои позиции и по прежнему шагает первым в двух номинациях, просадка в 22.04% пощекотала нервы , но еще не выбила лидера из второй номинации!

https://view.new10.top/en/contest/2


Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 02.06.2017 The prize fund of $200 is divided between two nominations: The winner is estimated after the market close on the following: Depending on attained...
 

Напряжение растет не по дням а по часам - можно сказать по минутам!

Еще один конкурент со свежими силами!



Привет,  https://view.new10.top/en/contest/2    есть прекрасный мониториг ,  он с небольшой  задержкой.

и еще можно в табличке кликать на сигналы.

----------------

СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!

записаться можно даже поле 01.05.2017 - до - 10.05.2017

ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ  37  участников зарегистрировали сигнал.       

Количесто/ Count
Terminal
26
 MT4
21
 MT5

Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017   ПРАВИЛА

Trading Championship   May 2017        https://view.new10.top/en/contest/2     https://www.mql5.com/en/forum/189693

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат 
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

  ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется эффективности

    Призовые  делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.


№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/297085 
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/294734 
 8

Serhii Shevchuk

  https://www.mql5.com/ru/signals/295861 
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/295915 
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/294195
 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov  https://www.mql5.com/ru/signals/294415 
 13Renat Akhtyamov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/29657413-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296462
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295269 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/296454
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/293718
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/296530
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35mmmoguschiy-new
   
 36Roberto Jacobs MetaTrader 4 https://www.mql5.com/en/signals/29672 
 37Roman Shiredchenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/296701 
 38Andrey Sharov
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/294446 
 39
Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614 
 40 Yurij Izyumov  https://www.mql5.com/ru/signals/296048 
 41Elena Kukharets MetaTrader 4
 https://www.mql5.com/ru/signals/294263 
 42 Evgenij Litvintsev

 MetaTrader 5

 https://www.mql5.com/ru/signals/294836/ 
 43Uladzimir Izerski
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295526 
 44 Marco vd Heijden MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/295790 
 45 Max Enrik MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/296019 
 46 Shaharudin Ahmad MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296413 
 47Rafael Sahibgareev
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296544 
 48Serqey Nikitin
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296593 
 49
 

Lim Ai Wee  

 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296663 
 50 Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614


 
 51 Zee Zhou Ma  MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296669


 
 52Olivier Nomblot
   France
 53 Mohammed Mounir MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296753 Egypt
 54 Aleksandr Gagulin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296681 
 55 Aleh Sasonka MetaTrader 4  https://www.mql5.com/ru/signals/297384 
 56 Dedy Sucianto  MetaTrader 4 https://www.mql5.com/en/signals/297368 
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   

p.s.

организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.

Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 02.06.2017 The prize fund of $200 is divided between two nominations: The winner is estimated after the market close on the following: Depending on attained...
 
Предлагаю организаторам следующий турнир сделать по формуле Эквити делить на просадку = баллы , чем больше баллов тем круче трейдер , было бы интереснее думаю ! По сути максимальную прибыль на демо счете достичь очень легко , и за это вы даете 1 место , очень странно !!!
 
Denis Chugrin:
Предлагаю организаторам следующий турнир сделать по формуле Эквити делить на просадку = баллы , чем больше баллов тем круче трейдер , было бы интереснее думаю ! По сути максимальную прибыль на демо счете достичь очень легко , и за это вы даете 1 место , очень странно !!!


"По сути максимальную прибыль на демо счете достичь очень легко" - по сути в чём вы видите препятствия нарисовать её в этом турнире? И за это вы получите 1 место.

оччень даже не странно !!!

Регистрация открыта.

 
Roman Shiredchenko:


"По сути максимальную прибыль на демо счете достичь очень легко" - по сути в чём вы видите препятствия нарисовать её в этом турнире? И за это вы получите 1 место.

оччень даже не странно !!!

Регистрация открыта.

Нарисуйте :-). ???
 

Спасибо Виталию за создание  и техническую поддержку страниц чемпионата! Небольшая просьба, ранее чтобы перейти на страницу сигнала, можно было пользоваться ссылкой в виджете. 

Сейчас для выделения лидеров накинут такой overlay слой <i class="2nc2" style="border-color: rgb(249, 157, 62); z-index: 3;"></i>
Он в итоге перекрывает ссылку. И способ перейти на сигнал  отсутствует (у лидеров номинаций).  

Но кликать из виджета тоже не особо удобно, т.к. нужно сначала раскрыть все виджеты для участников из нижних строчек таблицы. Поэтому пусть overlay остается, а ссылку вставить куда нибудь в таблицу, тогда за 1 клик можно будет переходить на нужный сигнал.

 
Avtosamobranka:
Нарисуйте :-). ???

:-) как обучен - тут рисую... :-)
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