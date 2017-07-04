Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 93

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Yuriy Zaytsev:

Да да , это будет справедливо - у нас официально шла запись на 13-е место, теперь все внимание майских монашек приковано уже к другому участнику.

Ренат, признайтесь честно, Вы явно очень - очень не зря просились на 13- место...

Не могу смотреть на табличку с пропусками. Непорядок

)

 
Renat Akhtyamov:

шо то стерлось....

и почему то появилось на 36-ом нумере вместо 13-го

а ведь скоро начинать, да и прога тока что выползла из под станка...

)

ЕПРСТ!!! 13 место!!!  Ренат сейчас исправим !

я сам на него попал случайно , ты прости меня -  я не хотел  - это была просто судьба ! видимо вверху кто то хочет моего очищения , да и монашки походу любят меня - причем взаимно

поправим.

 

Что-то не нашел на сайте и в таблице Zee Zhou Ma с сигналом https://www.mql5.com/en/signals/296669  

 
То есть, Lim Ai Wee (fore520x) с сигналом https://www.mql5.com/en/signals/296663 указан (в табл и на сайте), а
Zee Zhou Ma (altzspec) с сигналом https://www.mql5.com/en/signals/296669 нигде не указан.
 
Sergey Golubev:

Что-то не нашел на сайте и в таблице Zee Zhou Ma с сигналом https://www.mql5.com/en/signals/296669  


Сергей огромное спасибо!

поправил!




ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ  26 участника зарегистрировали сигнал.       

Количесто/ Count
Terminal
23
 MT4
15
 MT5

Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017   ПРАВИЛА

Trading Championship   May 2017        https://view.new10.top/en/contest/2     https://www.mql5.com/en/forum/189693

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат 
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется эффективности

    Призовые  делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.


№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/294734 
 8

Serhii Shevchuk

  https://www.mql5.com/ru/signals/295861 
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/295915 
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/294195
 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov  https://www.mql5.com/ru/signals/294415 
 13Renat Akhtyamov  13-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296462
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295269 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/296454
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/293718
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/296530
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35mmmoguschiy-new
   
 36Renat Akhtyamov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/296574 
 37Roman Shiredchenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/296701 
 38Andrey Sharov
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/294446 
 39
Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614 
 40 Yurij Izyumov  https://www.mql5.com/ru/signals/296048 
 41Elena Kukharets MetaTrader 4
 https://www.mql5.com/ru/signals/294263 
 42 Evgenij Litvintsev

 MetaTrader 5

 https://www.mql5.com/ru/signals/294836/ 
 43Uladzimir Izerski
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295526 
 44 Marco vd Heijden MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/295790 
 45 Max Enrik MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/296019 
 46 Shaharudin Ahmad MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296413 
 47Rafael Sahibgareev
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296544 
 48Serqey Nikitin
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296593 
 49
 

Lim Ai Wee

 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296663 
 50 Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614


 
 51 Zee Zhou Ma  MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296669


 
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   
  
Zee Zhou Ma
Zee Zhou Ma
  • www.mql5.com
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Yuriy Zaytsev:

Сергей огромное спасибо!

поправил!

...


Я сам было запутался в этих китайских именах ...
А на сайт потом? Наверное, Виталий внесет. Из этой же таблицы?
Если да, то никого не забудьте.

Я почему напоминаю - они эту таблицу тут в этой ветке смотрят, спрашивают уже в англ ветке типа "а почему я на ... месте в ней" ... я отвечаю в англ что это только таблица зарегистрированных на конкурс, смотрят сайт ... дотошные.

 
Sergey Golubev:


Я сам было запутался в этих китайских именах ...
А на сайт потом? Наверное, Виталий внесет. Из этой же таблицы?
Если да, то никого не забудьте.

Я почему напоминаю - они эту таблицу тут в этой ветке смотрят, спрашивают уже в англ ветке типа "а почему я на ... месте в ней" ... я отвечаю в англ что это только таблица зарегистрированных на конкурс, смотрят сайт ... дотошные.

Если честно я сам с огромным трудом  понимаю импортных ребят  - видимо виноват мой менталитет! - личка трещит от вопросов - и гугл переводчик стоит на нескольких языках!

Но они правильно делают, к процессу подходят правильно и ответственно!

ну попробуй как то пояснить  что у нас неформальная обстановка и есть небольшие вполне нормальные задержки.

Я думаю - очень трудно объяснить некоторый Россиский я бы сказал Славянский пох...зм и некоторые вольности...

Да Виталий все внесет -  конечно!

НЕТ - НИЧТО НЕ ЗАБЫТО - НИКТО НЕ БУДЕТ  ЗАБЫТ !  - вот с этим у нас порядок!


а главное можно зарегится и после 01.05.2017

 
Yuriy Zaytsev:

Если честно я сам с огромным трудом  понимаю импортных ребят  - видимо виноват мой менталитет! - личка трещит от вопросов - и гугл переводчик стоит на нескольких языках!

Но они правильно делают, к процессу подходят правильно и ответственно!

ну попробуй как то пояснить  что у нас неформальная обстановка и есть небольшие вполне нормальные задержки.

Я думаю - очень трудно объяснить некоторый Россиский я бы сказал Славянский пох...зм и некоторые вольности...

Да Виталий все внесет -  конечно!

НЕТ - НИЧТО НЕ ЗАБЫТО - НИКТО НЕ БУДЕТ  ЗАБЫТ !  - вот с этим у нас порядок!


а главное можно зарегится и после 01.05.2017

Ну какие вольности, какой такой российский пох*изм? Говоришь всякую фигню, чеслово...

Серьёзное соревнование, всё по честному. А то что с задержками вносятся правки на сайте соревнования и в таблицу участников - так люди делают это на добровольных совершенно началах, не за зарплату, у всех семьи, дети, так что всё можно понять. Не вижу совершенно никакого пох*изма ни за Сервером ни за Виталием.

 
Sergey Golubev:


Я сам было запутался в этих китайских именах ...
А на сайт потом? Наверное, Виталий внесет. Из этой же таблицы?
Если да, то никого не забудьте.

Я почему напоминаю - они эту таблицу тут в этой ветке смотрят, спрашивают уже в англ ветке типа "а почему я на ... месте в ней" ... я отвечаю в англ что это только таблица зарегистрированных на конкурс, смотрят сайт ... дотошные.

Китай вообще - это что то.

Как то раз китайцы дали мне свой адрес.....

Искал я и так и сяк. Деревни - миллионники, с ума сойти... Смотрел и с космоса по гугл-картам и так и сяк. Голову сломал, ну не могу найти и всё тут. В итоге говорю - "Нет такой улицы на карте!!!". А они мне - "А мы сами ей название дали. На карте нету, а мы есть "...

 
Andrey Dik:

Ну какие вольности, какой такой российский пох*изм? Говоришь всякую фигню, чеслово...

Серьёзное соревнование, всё по честному. А то что с задержками вносятся правки на сайте соревнования и в таблицу участников - так люди делают это на добровольных совершенно началах, не за зарплату, у всех семьи, дети, так что всё можно понять. Не вижу совершенно никакого пох*изма ни за Сервером ни за Виталием.

;-) спокойно! 

ну барин - ты задачи ставишь!  одному точно не справится

это правильный - даже  здоровый  процесс называемый  "пох*изм"

это типа : - не спеши выполнять приказы начальства , во первых приказ могут отменить - а во вторых начальство может поменяться - ( особенно если процесс длинный )

А то что все по честному никто и не отрицает!

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