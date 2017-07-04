Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 93
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Да да , это будет справедливо - у нас официально шла запись на 13-е место, теперь все внимание майских монашек приковано уже к другому участнику.
Ренат, признайтесь честно, Вы явно очень - очень не зря просились на 13- место...
Не могу смотреть на табличку с пропусками. Непорядок
)
шо то стерлось....
и почему то появилось на 36-ом нумере вместо 13-го
а ведь скоро начинать, да и прога тока что выползла из под станка...
)
ЕПРСТ!!! 13 место!!! Ренат сейчас исправим !
я сам на него попал случайно , ты прости меня - я не хотел - это была просто судьба ! видимо вверху кто то хочет моего очищения , да и монашки походу любят меня - причем взаимно
поправим.
Что-то не нашел на сайте и в таблице Zee Zhou Ma с сигналом https://www.mql5.com/en/signals/296669
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Welcome to the championship on treading and auto-trading month May 2017
Zee Zhou Ma, 2017.04.30 14:37
Hi Guys,
I am joining.
Here is mine.
https://www.mql5.com/en/signals/296669
Hope I am not too late before tomorrow start.
Thank you.
Zee Zhou Ma (altzspec) с сигналом https://www.mql5.com/en/signals/296669 нигде не указан.
Что-то не нашел на сайте и в таблице Zee Zhou Ma с сигналом https://www.mql5.com/en/signals/296669
Сергей огромное спасибо!
поправил!
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 26 участника зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
Сергей огромное спасибо!
поправил!
...
Я сам было запутался в этих китайских именах ...
А на сайт потом? Наверное, Виталий внесет. Из этой же таблицы?
Если да, то никого не забудьте.
Я почему напоминаю - они эту таблицу тут в этой ветке смотрят, спрашивают уже в англ ветке типа "а почему я на ... месте в ней" ... я отвечаю в англ что это только таблица зарегистрированных на конкурс, смотрят сайт ... дотошные.
Я сам было запутался в этих китайских именах ...
А на сайт потом? Наверное, Виталий внесет. Из этой же таблицы?
Если да, то никого не забудьте.
Я почему напоминаю - они эту таблицу тут в этой ветке смотрят, спрашивают уже в англ ветке типа "а почему я на ... месте в ней" ... я отвечаю в англ что это только таблица зарегистрированных на конкурс, смотрят сайт ... дотошные.
Если честно я сам с огромным трудом понимаю импортных ребят - видимо виноват мой менталитет! - личка трещит от вопросов - и гугл переводчик стоит на нескольких языках!
Но они правильно делают, к процессу подходят правильно и ответственно!
ну попробуй как то пояснить что у нас неформальная обстановка и есть небольшие вполне нормальные задержки.
Я думаю - очень трудно объяснить некоторый Россиский я бы сказал Славянский пох...зм и некоторые вольности...
Да Виталий все внесет - конечно!
НЕТ - НИЧТО НЕ ЗАБЫТО - НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ ! - вот с этим у нас порядок!
а главное можно зарегится и после 01.05.2017
Если честно я сам с огромным трудом понимаю импортных ребят - видимо виноват мой менталитет! - личка трещит от вопросов - и гугл переводчик стоит на нескольких языках!
Но они правильно делают, к процессу подходят правильно и ответственно!
ну попробуй как то пояснить что у нас неформальная обстановка и есть небольшие вполне нормальные задержки.
Я думаю - очень трудно объяснить некоторый Россиский я бы сказал Славянский пох...зм и некоторые вольности...
Да Виталий все внесет - конечно!
НЕТ - НИЧТО НЕ ЗАБЫТО - НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ ! - вот с этим у нас порядок!
а главное можно зарегится и после 01.05.2017
Ну какие вольности, какой такой российский пох*изм? Говоришь всякую фигню, чеслово...
Серьёзное соревнование, всё по честному. А то что с задержками вносятся правки на сайте соревнования и в таблицу участников - так люди делают это на добровольных совершенно началах, не за зарплату, у всех семьи, дети, так что всё можно понять. Не вижу совершенно никакого пох*изма ни за Сервером ни за Виталием.
Я сам было запутался в этих китайских именах ...
А на сайт потом? Наверное, Виталий внесет. Из этой же таблицы?
Если да, то никого не забудьте.
Я почему напоминаю - они эту таблицу тут в этой ветке смотрят, спрашивают уже в англ ветке типа "а почему я на ... месте в ней" ... я отвечаю в англ что это только таблица зарегистрированных на конкурс, смотрят сайт ... дотошные.
Китай вообще - это что то.
Как то раз китайцы дали мне свой адрес.....
Искал я и так и сяк. Деревни - миллионники, с ума сойти... Смотрел и с космоса по гугл-картам и так и сяк. Голову сломал, ну не могу найти и всё тут. В итоге говорю - "Нет такой улицы на карте!!!". А они мне - "А мы сами ей название дали. На карте нету, а мы есть "...
Ну какие вольности, какой такой российский пох*изм? Говоришь всякую фигню, чеслово...
Серьёзное соревнование, всё по честному. А то что с задержками вносятся правки на сайте соревнования и в таблицу участников - так люди делают это на добровольных совершенно началах, не за зарплату, у всех семьи, дети, так что всё можно понять. Не вижу совершенно никакого пох*изма ни за Сервером ни за Виталием.
;-) спокойно!
ну барин - ты задачи ставишь! одному точно не справится
это правильный - даже здоровый процесс называемый "пох*изм"
это типа : - не спеши выполнять приказы начальства , во первых приказ могут отменить - а во вторых начальство может поменяться - ( особенно если процесс длинный )
А то что все по честному никто и не отрицает!