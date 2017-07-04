Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 94
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;-) спокойно!
ну барин - ты задачи ставишь! одному точно не справится
это правильный - даже здоровый процесс называемый "пох*изм"
это типа : - не спеши выполнять приказы начальства , во первых приказ могут отменить - а во вторых начальство может поменяться - ( особенно если процесс длинный )
А то что все по честному никто и не отрицает!
Нет, пох*изм это нечто другое, ты в своих америках совсем всё перепутал, разговорной речью совсем перестал владеть.
Cовременный мир , интернет - интеграция глобализм, не дают забыть и что то путать...
Слово , которое мы с вами муссолим свойственно не только России.
Cовременный мир , интернет - интеграция глобализм, не дают забыть и что то путать...
Слово , которое мы с вами муссолим свойственно не только России.
Cовременный мир , интернет - интеграция глобализм, не дают забыть и что то путать...
Слово , которое мы с вами муссолим свойственно не только России.
Дело не в том, что свойственно России а что нет в данном контексте. К соревнованию этот термин не подходит никаким боком.
:-) урааа - вывод правильный!
снимаю шляпу и готов посыпать свою и Вашу лысину пеплом...
Вы готовы принять немного теплого пепла ради общего блага ?
:-) урааа - вывод правильный!
снимаю шляпу и готов посыпать свою и Вашу лысину пеплом...
Вы готовы принять немного теплого пепла ради общего блага ?
Ваш пепел мне ни к чему, но ценю щедрость.
он не мой - это святой пепел из монастыря ... монашки подогнали
он не мой - это святой пепел из монастыря ... монашки подогнали
:O
:O
:-) все понял ... ну не хотите - как хотите, я просто хотел поделиться артифактом
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно даже поле 01.05.2017
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 31 участника зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee