Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 125

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Renat Akhtyamov:

Ну и снова - этот сайт блокирует антивирус:

https://view.new10.top/en/contest/2

Ничего не делалось последние 4 дня, вообще никаких действий не происходило.
 
Vitaly Muzichenko:
Ничего не делалось последние 4 дня, вообще никаких действий не происходило.

Виталий, изначально так. И на первую тоже уже не пускает


 
Renat Akhtyamov:

Я сравнивал котировки. Стратегия такая имеет место жить абсолютно везде и независимо от платформы.

Поэтому в регламентах всех ДЦ четко сказано - удерживать сделку не менее 10 минут.

Предлагаю переиграть начало конкурса с выделенным выше правилом.

Из результатов торговли нужно будет убирать все положительные сделки, которые длились менее 10 минут - 2-ое правило.

Тогда это будет реально спортивная торговля с жесткими и одинаковыми правилами для всех.

это не вариант!

т к  используя задержку  в 10 секунд - можно войти  на 3-4 хороших новостях хорошими лотами - можно без особых проблем добыть победу СРАЗУ в двух номинациях.

при этом другие сделки сделать фиктивно, что бы добыть - получить чуть больше 10 сделок - согласно правил конкурса.

 
В любом случае, возможная победа будет вызывать сомнения у остальных участников, меня пожалуйста не вносите в список, сигнал удаляю.
 
Artem Fedotov:
В любом случае, возможная победа будет вызывать сомнения у остальных участников, меня пожалуйста не вносите в список, сигнал удаляю.

согласен.

повторил Ваши действия.

 
Renat Akhtyamov:

согласен.

повторил Ваши действия.

Хорошо, какой выход со сложившегося положения? Какие есть предложения? 
 

Жаль что Волчанского с нами нет - он единственный кто в апреле ,показал ,и доказал ,фактами  ,что с котирами всё ок .  Придётся в Апрельской ветке искать  его файлы ,для проверки котир ,выкладывать сюда )))

Сервисдеск - ещё ничего не ответил  ,поэтому нет оснований ,ни у кого ,выводы делать 

 
Vitaly Muzichenko:
Хорошо, какой выход со сложившегося положения? Какие есть предложения? 
Я выше всё уже написал.
 
Yuriy Zaytsev:

это не вариант!

т к  используя задержку  в 10 секунд - можно войти  на 3-4 хороших новостях хорошими лотами - можно без особых проблем добыть победу СРАЗУ в двух номинациях.

при этом другие сделки сделать фиктивно, что бы добыть - получить чуть больше 10 сделок - согласно правил конкурса.

Именно на новостях задержка.
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