Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 125
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Ничего не делалось последние 4 дня, вообще никаких действий не происходило.
Виталий, изначально так. И на первую тоже уже не пускает
Я сравнивал котировки. Стратегия такая имеет место жить абсолютно везде и независимо от платформы.
Поэтому в регламентах всех ДЦ четко сказано - удерживать сделку не менее 10 минут.
Предлагаю переиграть начало конкурса с выделенным выше правилом.
Из результатов торговли нужно будет убирать все положительные сделки, которые длились менее 10 минут - 2-ое правило.Тогда это будет реально спортивная торговля с жесткими и одинаковыми правилами для всех.
это не вариант!
т к используя задержку в 10 секунд - можно войти на 3-4 хороших новостях хорошими лотами - можно без особых проблем добыть победу СРАЗУ в двух номинациях.
при этом другие сделки сделать фиктивно, что бы добыть - получить чуть больше 10 сделок - согласно правил конкурса.
В любом случае, возможная победа будет вызывать сомнения у остальных участников, меня пожалуйста не вносите в список, сигнал удаляю.
согласен.
повторил Ваши действия.
согласен.
повторил Ваши действия.
Мне кажется ,у вас другие причины ,выхода из конкурса :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Renat Akhtyamov, 2017.05.07 08:46
согласен.
повторил Ваши действия.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Artem Fedotov, 2017.05.07 08:43В любом случае, возможная победа будет вызывать сомнения у остальных участников, меня пожалуйста не вносите в список, сигнал удаляю.
Жаль что Волчанского с нами нет - он единственный кто в апреле ,показал ,и доказал ,фактами ,что с котирами всё ок . Придётся в Апрельской ветке искать его файлы ,для проверки котир ,выкладывать сюда )))
Сервисдеск - ещё ничего не ответил ,поэтому нет оснований ,ни у кого ,выводы делать
Хорошо, какой выход со сложившегося положения? Какие есть предложения?
это не вариант!
т к используя задержку в 10 секунд - можно войти на 3-4 хороших новостях хорошими лотами - можно без особых проблем добыть победу СРАЗУ в двух номинациях.
при этом другие сделки сделать фиктивно, что бы добыть - получить чуть больше 10 сделок - согласно правил конкурса.