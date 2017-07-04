Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 90

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Vitaly Muzichenko:

Подтверждаю)

Да да , это будет справедливо - у нас официально шла запись на 13-е место, теперь все внимание майских монашек приковано уже к другому участнику.

Ренат, признайтесь честно, Вы явно очень - очень не зря просились на 13- место...

 
Yuriy Zaytsev:

Да да , это будет справедливо - у нас официально шла запись на 13-е место, теперь все внимание майских монашек приковано уже к другому участнику.

Ренат, признайтесь честно, Вы явно очень - очень не зря просились на 13- место...

Всё-бы ничего, но таблица формируется рандомом, и вот этот самый рандом поставил на 13 место)
 
Vitaly Muzichenko:
Всё-бы ничего, но таблица формируется рандомом, и вот этот самый рандом поставил на 13 место)

Так и подумал. Потому все более мистически  воспринимаю судьбу.

Завершил на 13-ом месте и начал с 13-го.  Cлучайность ?  магия рандома ?   предупреждение сверху ? Пожалуй схожу поставлю свечку.

Возможно это монашки ждут,  надо очищаться.

 

Если будет поддержка , можно добавить пару утешительных номинаций.

1) за 13-место 

2) И завершение соревнования с балансом 666.00  или 66.6  и даже 6.66 , 13.13 ,13.0 ,  0.13

Возможно с дальнейшим утешением и очищением в стенах какого нибудь древнего здания, весьма ценного в архитектурном и историческом смысле, совершенно не подверженного налогами на недвижимость.

 
https://www.mql5.com/ru/signals/296614
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Yuriy Zaytsev:

Так и подумал. Потому все более мистически  воспринимаю судьбу.

Завершил на 13-ом месте и начал с 13-го.  Cлучайность ?  магия рандома ?   предупреждение сверху ? Пожалуй схожу поставлю свечку.

Возможно это монашки ждут,  надо очищаться.

"Не дёргай тигра за усы" (с)

"Не богохульничай" (с)

"Не испытывай судьбу" (с)

Есть много пословиц и поговорок по этому поводу, не зря наверное, имей ввиду.

А ещё есть "карма", "информационное поле", "эфир", бога в виде старца в белом одеянии может и нет, но информационное поле есть уже точно - подтверждается всевозможными экспериментами.

 
Vitaly Muzichenko:
Всё-бы ничего, но таблица формируется рандомом, и вот этот самый рандом поставил на 13 место)
Yuriy Zaytsev:

Если будет поддержка , можно добавить пару утешительных номинаций.

1) за 13-место 

2) И завершение соревнования с балансом 666.00  или 66.6  и даже 6.66 , 13.13 ,13.0 ,  0.13

Возможно с дальнейшим утешением и очищением в стенах какого нибудь древнего здания, весьма ценного в архитектурном и историческом смысле, совершенно не подверженного налогами на недвижимость.

Жалеть демо-трейдера?

 
Denis Chugrin:
https://www.mql5.com/ru/signals/296614

В таблицу добавьте !
 

Никто не спрашивает, как будете вручить эти призы, если победители будут например из Австралии или США.

 
Petros Shatakhtsyan:

Никто не спрашивает, как будете вручить эти призы, если победители будут например из Австралии или США.


Мы тоже ,пока не знаем как ,но ,по любому, вручим .  
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