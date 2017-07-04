Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 90
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Подтверждаю)
Да да , это будет справедливо - у нас официально шла запись на 13-е место, теперь все внимание майских монашек приковано уже к другому участнику.
Ренат, признайтесь честно, Вы явно очень - очень не зря просились на 13- место...
Да да , это будет справедливо - у нас официально шла запись на 13-е место, теперь все внимание майских монашек приковано уже к другому участнику.
Ренат, признайтесь честно, Вы явно очень - очень не зря просились на 13- место...
Всё-бы ничего, но таблица формируется рандомом, и вот этот самый рандом поставил на 13 место)
Так и подумал. Потому все более мистически воспринимаю судьбу.
Завершил на 13-ом месте и начал с 13-го. Cлучайность ? магия рандома ? предупреждение сверху ? Пожалуй схожу поставлю свечку.
Возможно это монашки ждут, надо очищаться.
Если будет поддержка , можно добавить пару утешительных номинаций.
1) за 13-место
2) И завершение соревнования с балансом 666.00 или 66.6 и даже 6.66 , 13.13 ,13.0 , 0.13
Возможно с дальнейшим утешением и очищением в стенах какого нибудь древнего здания, весьма ценного в архитектурном и историческом смысле, совершенно не подверженного налогами на недвижимость.
Так и подумал. Потому все более мистически воспринимаю судьбу.
Завершил на 13-ом месте и начал с 13-го. Cлучайность ? магия рандома ? предупреждение сверху ? Пожалуй схожу поставлю свечку.
Возможно это монашки ждут, надо очищаться.
"Не дёргай тигра за усы" (с)
"Не богохульничай" (с)
"Не испытывай судьбу" (с)
Есть много пословиц и поговорок по этому поводу, не зря наверное, имей ввиду.
А ещё есть "карма", "информационное поле", "эфир", бога в виде старца в белом одеянии может и нет, но информационное поле есть уже точно - подтверждается всевозможными экспериментами.
Всё-бы ничего, но таблица формируется рандомом, и вот этот самый рандом поставил на 13 место)
Если будет поддержка , можно добавить пару утешительных номинаций.
1) за 13-место
2) И завершение соревнования с балансом 666.00 или 66.6 и даже 6.66 , 13.13 ,13.0 , 0.13
Возможно с дальнейшим утешением и очищением в стенах какого нибудь древнего здания, весьма ценного в архитектурном и историческом смысле, совершенно не подверженного налогами на недвижимость.
Жалеть демо-трейдера?
https://www.mql5.com/ru/signals/296614
В таблицу добавьте !
Никто не спрашивает, как будете вручить эти призы, если победители будут например из Австралии или США.
Никто не спрашивает, как будете вручить эти призы, если победители будут например из Австралии или США.
Мы тоже ,пока не знаем как ,но ,по любому, вручим .