Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 102
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Юрий, привестствую!
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно сейчас
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь.
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 39 участников зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
1) номинация МАКСИМУМ ДОХОДА по следующей схеме
A) Если позиции в пятницу 02.06.2017 будут закрыты - то по балансу
B) Если позиции не закрыты то по эквити
2) номинация ЭФФЕКТИВНОСТТЬ
если у участника просадка не превышала 30% , то по номинации ЭФФЕКТИВНОСТЬ - победитель определяется по максимальному балу
если участник допустил просадку выше 30% то он автоматически выбывает из второй номинации, но он вполне может набрать максимальный бал в первой номинации
p.s.
Условия победы в двух номинациях одновременно:
3) Если участник не превышал 10% и при этом добился и максимального баланса и максимального бала , то ОБА ПРИЗА , под аплодисменты и топот ног в зале - торжественно уезжают к единственному победителю!
ЧТО МАЛО РЕАЛЬНО
Тут всё правильно указано, а вот в правилах неоднозначная трактовка: как можно считать по балансу при превышении просадки, то есть текущая просадка на момент закрытия чемпионата 90%, но прирост баланса 500% и он победил ?
да хватит ужо - напроходился а чё - денех зажали?
Это даже не обсуждается. Ребята создали конкурс, написали правила. Хотите участвовать - соблюдайте правила конкурса.
https://www.mql5.com/ru/signals/297778
Участвую.
Привет всем!
Пожалуйста меня включите
https://www.mql5.com/ru/signals/297783
https://www.mql5.com/ru/signals/297778
Участвую.
Артем, добавил !
Александр, добавил!
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно сейчас
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь.
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 42 участников зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно до 10.05.2017
На сайте мониторинга не точность!
https://view.new10.top/ru/contest/2
На сайте мониторинга не точность!
https://view.new10.top/ru/contest/2
спасибо Владимир
это надо утрясти ок
Я тоже хочу я не опоздал ? https://www.mql5.com/ru/signals/297806
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