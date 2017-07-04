Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 113
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Это серьёзный вопрос )))
Если это действительно ,и нашлись те кто это использовал ,будут дисквалифицированны - это однозначно !
Картинка. Найди 10 отличий:)
Тут можно и на 5 минутных наторговать "без палева".
Картинка. Найди 10 отличий:)
Тут можно и на 5 минутных наторговать "без палева".
Александр! добавил тебя - удачи!
урааа у нас уже 60 - РЕКОРД!!! пробили уровень 60 жаль не все сигналы дали и не все участвуют - а некоторые почему то не хотят пройти верификацию! хотя работают очень круто
...
Не пробили: двое записаны более 1 раза, итого 57
Неточности, которые заметил в Вашей таблице:
5 Denis Chugrin MT4
39 Denis Chugrin MT5 - ссылка на недоступный сигнал
50 Denis Chugrin MT5 - повтор строки 39
8 Serhii Shevchuk - не указан MT5
9 Vitaly Muzichenko MT4 - сигнал недоступен, в рейтинге в списке выбывших отсутствует.
18 Sergey Gritsay MT5 - сигнал MT4
28 Aleksey Vakhrushev MT4
33 Aleksey Vakhrushev ? - тот же, что 28
36 Roberto Jacobs MT4 - опечатка в ссылке на сигнал (29672 вместо 296729)
40 Yurij Izyumov - не указан MT4
52 Oliver Nomblot - ???
60 Alexander Ivanov - не указан MT4
Есть в рейтинге, нет в таблице:
Karen Cain / hlhc
Roberto Xausa / roberto74
2017.05.05 16:29
добавьте меня , плиз.
https://www.mql5.com/ru/signals/297783
Организатору @Server Muradasilov
просьба ограничить такой момент:
Этот сигнал, на момент просьбы добавления уже имеет прирост 50%.
Участнику ничего не мешает завести 10 счетов, поторговать на них несколько дней. Завести в сервис сигналы лучший и попроситься в конкурс!
2017.05.05 16:29
Организатору @Server Muradasilov
просьба ограничить такой момент:
Этот сигнал, на момент просьбы добавления уже имеет прирост 50%.
Участнику ничего не мешает завести 10 счетов, поторговать на них несколько дней. Завести в сервис сигналы лучший и попроситься в конкурс!
Конечно ,он должен был стартовать ,когда заявил о своём участии .
Виталик ,Юра учитывайте этот момент при внесении ,в таблицу ,мониторинг
Спасибо
Конечно ,он должен был стартовать ,когда заявил о своём участии .
Виталик ,Юра учитывайте этот момент
Господа - кройте уже вход... :-)
Разблюдовка ускользает.
Ладно первое блюдо- готов пожертвовать... но второе то за мну... :-)
Тем более компот и десерт никто ещё не отменял... в плане морального успокоения... - это о третьем блюде, тьфу, месте... :-)