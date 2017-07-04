Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 113

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[Удален]  
Server Muradasilov:

Это серьёзный вопрос  )))

Если это действительно ,и нашлись те кто это использовал ,будут дисквалифицированны - это однозначно ! 

Картинка. Найди 10 отличий:)


Тут можно и на 5 минутных наторговать "без палева".
 
Alexey Kozitsyn:

Картинка. Найди 10 отличий:)


Тут можно и на 5 минутных наторговать "без палева".
Жесть. Да нуу на.

 
Yuriy Zaytsev:

Александр! добавил тебя - удачи!

урааа у нас уже 60 - РЕКОРД!!!  пробили уровень 60 жаль не все сигналы дали и не все участвуют - а некоторые почему то не хотят пройти верификацию! хотя работают  очень круто

...

Не пробили: двое записаны более 1 раза, итого 57

Неточности, которые заметил в Вашей таблице:

5 Denis Chugrin MT4

39 Denis Chugrin MT5 - ссылка на недоступный сигнал

50 Denis Chugrin MT5 - повтор строки 39

8 Serhii Shevchuk    - не указан MT5

9 Vitaly Muzichenko  MT4 - сигнал недоступен, в рейтинге в списке выбывших отсутствует.

18 Sergey Gritsay MT5 - сигнал MT4

28 Aleksey Vakhrushev MT4

33 Aleksey Vakhrushev ? - тот же, что 28

36 Roberto Jacobs MT4 - опечатка в ссылке на сигнал (29672 вместо 296729)

40 Yurij Izyumov - не указан MT4

52 Oliver Nomblot - ???

60 Alexander Ivanov - не указан MT4

Есть в рейтинге, нет в таблице:

Karen Cain / hlhc

Roberto Xausa / roberto74

 
"Фсё это", ИМХО, благодаря конкурсу ЛЕЗЕТ наружу... :-)
 
Есть над чем работать господа.
 

2017.05.05 16:29

Alexander Ivanov:


добавьте меня , плиз.

https://www.mql5.com/ru/signals/297783


Организатору @Server Muradasilov

просьба ограничить такой момент:


Этот сигнал, на момент просьбы добавления уже имеет прирост 50%.

Участнику ничего не мешает завести 10 счетов, поторговать на них несколько дней. Завести в сервис сигналы лучший и попроситься в конкурс!

 
Igor Volodin:

2017.05.05 16:29


Организатору @Server Muradasilov

просьба ограничить такой момент:


Этот сигнал, на момент просьбы добавления уже имеет прирост 50%.

Участнику ничего не мешает завести 10 счетов, поторговать на них несколько дней. Завести в сервис сигналы лучший и попроситься в конкурс!


Конечно ,он должен был стартовать ,когда заявил о своём участии  .  

Виталик ,Юра  учитывайте этот момент при внесении ,в таблицу ,мониторинг

Спасибо  

 
Server Muradasilov:


Конечно ,он должен был стартовать ,когда заявил о своём участии  .  

Виталик ,Юра  учитывайте этот момент 


Господа - кройте уже вход... :-)

Разблюдовка ускользает. 

Ладно первое блюдо- готов пожертвовать... но второе то за мну... :-)

Тем более компот и десерт никто ещё не отменял... в плане морального успокоения... - это о третьем блюде, тьфу, месте... :-)

 
По большому счёту поф на время входа участников, просто а-ля арбитражники-лажисты (лаги делают красиво - не спорю гуд), набегут всю подводную лодку испортят... :-) ИМХО, рассол потом пить будем - предлагаю жечь. Если да до 10-го - вопросов нет - бум и так рисовать... :-) По обычному... :-)
 
Что за Крень происходит !?? )) это прикол ? Кто на первом месте ?
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