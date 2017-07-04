Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 40

Новый комментарий
 
Uladzimir Kirychenka:

Точно как то про шансы и не подумал )))))

Я на май уже записался, просто подумываю на пятерку перейти. Советник почти закончил. Числа до 25 я так понимаю время есть.

Опс а я не  список не глянул , хотел сразу записать :-) ,  хорошо что  уже в теме , если в Мае на MT5 перейдете ,  это хорошо.

Время есть - да хоть прямо 30.04.2017 но лучше чуть пораньше,  а то посыпятся в последний день апреля  ссылки ,  могу не сразу успеть.

      Кстати возможно зацените и попрощаетесь навсегда со старым добрым МТ4,  я вот не могу , до сих пор заказы идут по мт4  , но уже просто взлетают заказы  на мт5  - интерес к нему все выше и выше.

что спрашивают уже , когда заказывают:

  -  а чем МТ5 лучше МТ4 ?        -  разумеется поясняю и даже уговариваю переходить - часто получается - потому что выгоды и перспективы очевидны.

  -  перевод ранее написанных программ MT4 на MT5 можно будет сделать ?

   - долго ли переводить будете ?

   - сколько стоить будет перевод ?

   - чем отличается MQL5 от MQL4 ?

   - зачем и почему переходить  ?

   - и индикаторы тоже перенесете ? , а то ведь советник который нужен -  индикаторы  MQL4 использует


В общем тенденция вполне здоровая и правильная!

 
Сигнал оформил на МТ4 - а в таблице участников  не видно? 
 
Veniamin Skrepkov:
Сигнал оформил на МТ4 - а в таблице участников  не видно? 

https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page95#comment_4849176

Записал ВАС в АПРЕЛЬ - т к  вы открыли на счете позиции и успели открыть счет до 10.04.2017

А мае первые операции можно совершать не раньше чем в понедельник 01.05.2017

В май Вы перейдете автоматически , но надо будет открыть уже  новый счет на сервере MetaQuotes-Demo  10000$  ,  с плечом 100  и точно так создать уже новый сигнал.

  

Удачи!

Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
  • www.mql5.com
Предлагайте условия спарринга - время удержания и тд...
 
Yuriy Zaytsev:

https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page95#comment_4849176

Записал ВАС в АПРЕЛЬ - т к  вы открыли на счете позиции и успели открыть счет до 10.04.2017

А мае первые операции можно совершать не раньше чем в понедельник 01.05.2017

В май Вы перейдете автоматически , но надо будет открыть уже  новый счет на сервере MetaQuotes-Demo  10000$  ,  с плечом 100  и точно так создать уже новый сигнал.

  

Удачи!

Добавилось в апрельский, так-как позиции уже открыты. 
 

как на счёт недельных, разгон руками


 
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!


Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат  https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783

На текущий момент  призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$


-----------------------------------------------------------------

Всех кто участвовал в Апреле  - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...

Мониторинг в  Мае планируется аналогичный  http://mvs.hol.es/Monitoring/   для мая планируется другая ссылка.

Trading Championship   May

Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     


   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687


    Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях!


Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4  РЕШЕНА проблема с задержками котировок.

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5  Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5  
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4  
 8

Serhii Shevchuk

   
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4  
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/288688 
 11Vladislav Andruschenko   
 12Veniamin Skrepkov   
 13Renat Akhtyamov   попросил записать сюда, размочили пустоту
 14Igor Volodin MetaTrader 5  
 15Andrey Dik MetaTrader 5
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5
 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35Uladzimir Kirychenka MetaTrader 5 - планируется
  
 36mmmoguschiy-new
   
 37Renat Akhtyamov MetaTrader 4  
 38Roman Shiredchenko   
 39Andrey Sharov
 MetaTrader 5  
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 


Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустовало
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
  Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
-----------------------------------------------------------------

Всех кто участвовал в Апреле  - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...

    


 
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
 
Затишье, перед бурей 
 
 
Avtosamobranka:
Затишье, перед бурей 

Уже штормит  начиная с 27.03.2017.  Апрельский чемпионат в разгаре! Даже часть лошадей  уже вышла из турнира!

Или вы о другой буре речь вели ?

 
Yuriy Zaytsev:

Уже штормит  начиная с 27.03.2017.  Апрельский чемпионат в разгаре! Даже часть лошадей  уже вышла из турнира!

Или вы о другой буре речь вели ?

Нужно как-то замониторить снова мой счёт, робота убрал, торгую руками


1...333435363738394041424344454647...147
Новый комментарий