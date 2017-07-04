Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 40
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Точно как то про шансы и не подумал )))))
Я на май уже записался, просто подумываю на пятерку перейти. Советник почти закончил. Числа до 25 я так понимаю время есть.
Опс а я не список не глянул , хотел сразу записать :-) , хорошо что уже в теме , если в Мае на MT5 перейдете , это хорошо.
Время есть - да хоть прямо 30.04.2017 но лучше чуть пораньше, а то посыпятся в последний день апреля ссылки , могу не сразу успеть.
Кстати возможно зацените и попрощаетесь навсегда со старым добрым МТ4, я вот не могу , до сих пор заказы идут по мт4 , но уже просто взлетают заказы на мт5 - интерес к нему все выше и выше.
что спрашивают уже , когда заказывают:
- а чем МТ5 лучше МТ4 ? - разумеется поясняю и даже уговариваю переходить - часто получается - потому что выгоды и перспективы очевидны.
- перевод ранее написанных программ MT4 на MT5 можно будет сделать ?
- долго ли переводить будете ?
- сколько стоить будет перевод ?
- чем отличается MQL5 от MQL4 ?
- зачем и почему переходить ?
- и индикаторы тоже перенесете ? , а то ведь советник который нужен - индикаторы MQL4 использует
В общем тенденция вполне здоровая и правильная!
Сигнал оформил на МТ4 - а в таблице участников не видно?
https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page95#comment_4849176
Записал ВАС в АПРЕЛЬ - т к вы открыли на счете позиции и успели открыть счет до 10.04.2017
А мае первые операции можно совершать не раньше чем в понедельник 01.05.2017
В май Вы перейдете автоматически , но надо будет открыть уже новый счет на сервере MetaQuotes-Demo 10000$ , с плечом 100 и точно так создать уже новый сигнал.
Удачи!
https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page95#comment_4849176
Записал ВАС в АПРЕЛЬ - т к вы открыли на счете позиции и успели открыть счет до 10.04.2017
А мае первые операции можно совершать не раньше чем в понедельник 01.05.2017
В май Вы перейдете автоматически , но надо будет открыть уже новый счет на сервере MetaQuotes-Demo 10000$ , с плечом 100 и точно так создать уже новый сигнал.
Удачи!
как на счёт недельных, разгон руками
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783
На текущий момент призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
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Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Мониторинг в Мае планируется аналогичный http://mvs.hol.es/Monitoring/ для мая планируется другая ссылка.
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях!
Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
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Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Затишье, перед бурей
Уже штормит начиная с 27.03.2017. Апрельский чемпионат в разгаре! Даже часть лошадей уже вышла из турнира!
Или вы о другой буре речь вели ?
Уже штормит начиная с 27.03.2017. Апрельский чемпионат в разгаре! Даже часть лошадей уже вышла из турнира!
Или вы о другой буре речь вели ?
Нужно как-то замониторить снова мой счёт, робота убрал, торгую руками