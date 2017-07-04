Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 38
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Последнее предложение вообще неперевариваемо ))))
Но всё таки... какое оптимальное значение этого коэф.Шарпа? я так понимаю он от 0 до 1. Какой показатель наиболее симпатичен инвестору/подписчику?
Суть этого коэффициента в том, что чем выше этот показатель тем выше эффективность инвестирования в этот актив
Последнее предложение вообще неперевариваемо ))))
Но всё таки... какое оптимальное значение этого коэф.Шарпа? я так понимаю он от 0 до 1. Какой показатель наиболее симпатичен инвестору/подписчику?
В сигналах подводите курсор мышки на интересующую цифру и хоппа - коммент
В сигналах подводите курсор мышки на интересующую цифру и хоппа - коммент
Ну хотелось мнения обывателей :)
Тогда предложу использовать значения весов в виде процентов, 100% это максимальный вес то есть 1.0, Формула получиться следующая коэф=вес%/100%.
Не думаю, что это стоит того, что бы вводить дополнительную математическую операцию))
:-)
БЛАГОДАРЮ.
На май - готов.
Сейчас - стартовать - нет.
Трясти - не буду. В наличии - аккумулирую... :-)
Там вроде как на июль... :-) - рынок никуда не уйдет!... (рисоваться не привык)
Тож думал что готов. Сегодня тестирую и чую - шихту какую то очередную написал, а старенькое вместе с хардом кердыкнулось, ни одной проги в живых не осталось
Придется сочинять, несколько часиков в запасе есть...
Тож думал что готов. Сегодня тестирую и чую - шихту какую то очередную написал, а старенькое вместе с хардом кердыкнулось, ни одной проги в живых не осталось
Придется сочинять, несколько часиков в запасе есть...
Это жесть :-)
надо в облако заливать...
:-)
БЛАГОДАРЮ.
На май - готов.
..
РОМАН, ПРЕКРАСНО!
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783
На текущий момент призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
-----------------------------------------------------------------
Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Мониторинг в Мае планируется аналогичный http://mvs.hol.es/Monitoring/ для мая планируется другая ссылка.
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях!
Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
РОМАН, ПРЕКРАСНО!
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783
На текущий момент призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
-----------------------------------------------------------------
Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Мониторинг в Мае планируется аналогичный http://mvs.hol.es/Monitoring/ для мая планируется другая ссылка.
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях!
Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
ОК.
Читал - знаю.
Готов залить на призовые...
Это жесть :-)
надо в облако заливать...
Ручками начну...
ммммм...... :-(