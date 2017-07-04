Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 39

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Roman Shiredchenko:

ОК. 

Читал - знаю.
Готов залить на призовые...

Здорово! спасибо  Roman Shiredchenko , за поддержу и участие , с этим вопросом  можно обратиться к главному организатору  Сергею
 
Sergey Gritsay:

проверил приведенные расчеты или я совсем не понимаю в математике, во всех трех примерах результат не верен. Так же вопрос почему во втором примере используется формула с разницей от единицы в остальных нет?

Сергей, как вы и просили - добавил:


 

Andrey Sharov
 MetaTrader 5 


Андрей ,  записывю так же и  на май


ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!


Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат  https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783

На текущий момент  призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$


-----------------------------------------------------------------

Всех кто участвовал в Апреле  - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...

Мониторинг в  Мае планируется аналогичный  http://mvs.hol.es/Monitoring/   для мая планируется другая ссылка.

Trading Championship   May

Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     


   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687


    Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях!


Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4  РЕШЕНА проблема с задержками котировок.

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5  Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5  
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4  
 8

Serhii Shevchuk

   
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4  
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/288688 
 11Vladislav Andruschenko   
 12Veniamin Skrepkov   
 13Renat Akhtyamov   попросил записать сюда, размочили пустоту
 14Igor Volodin MetaTrader 5  
 15Andrey Dik MetaTrader 5
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5
 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35Uladzimir Kirychenka MetaTrader 5 - планируется
  
 36mmmoguschiy-new
   
 37Renat Akhtyamov MetaTrader 4  
 38Roman Shiredchenko   
 39Andrey Sharov
 MetaTrader 5  
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 


Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустовало
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
  Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!


Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат  https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783

На текущий момент  призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$


-----------------------------------------------------------------

Всех кто участвовал в Апреле  - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...

    


 
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
 
Natalya Kostenko:

Ну хотелось мнения обывателей :)

Я по прежнему считаю, что самый важный параметр - эквити, т.е. то что уже можно подержать в руках при необходимости.

Также считаю, что очень важно чтобы оно было как можно больше за короткий период времени.

И поскольку, здесь период времени для всех один и тот же, то остается только эквити.

А если разбирать коэффициент Шарпа по запчастям, то его значение зависело бы от процента прироста на условную единицу капитала. Идеальный вариант - вложил одну единицу и получил сверху одну такую же единицу к эквити.

 
Yuriy Zaytsev:

   2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687

Юрий, давай-те пока не будем спешить с формулами для второй номинации, ещё есть время принять решение.
 
Vitaly Muzichenko:
Юрий, давай-те пока не будем спешить с формулами для второй номинации, ещё есть время принять решение.
Есть какие то соображения на этот счет?
 

Вопрос по регистрации аккаунтов для спаринга.

- На каждый месяц счета будут новые? т е регистрирую и выкладываю сюда или как то старый счет можно использовать?

- А можно ли участвовать одновременно МТ5 и MT4?

 
Uladzimir Kirychenka:

Вопрос по регистрации аккаунтов для спаринга.

- На каждый месяц счета будут новые? т е регистрирую и выкладываю сюда или как то старый счет можно использовать?

- А можно ли участвовать одновременно МТ5 и MT4?

Одновременно -  увы нет , иначе шансы Ваши станут выше , в разные месяцы на разных платформах можно.

>>На каждый месяц счета будут новые?

 ДА


записать ? на Апрель и май ?   тики еще не пошли -  а значит можно

 
Vitaly Muzichenko:
Юрий, давай-те пока не будем спешить с формулами для второй номинации, ещё есть время принять решение.
Andrey Dik:
Есть какие то соображения на этот счет?

не возражаю - не спешим - до мая время есть

у меня особых возражений против формулы нет

 

Точно как то про шансы и не подумал )))))

Я на май уже записался, просто подумываю на пятерку перейти. Советник почти закончил. Числа до 25 я так понимаю время есть.

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