Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 39
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ОК.
Читал - знаю.
Готов залить на призовые...
проверил приведенные расчеты или я совсем не понимаю в математике, во всех трех примерах результат не верен. Так же вопрос почему во втором примере используется формула с разницей от единицы в остальных нет?
Сергей, как вы и просили - добавил:
Андрей , записывю так же и на май
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783
На текущий момент призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
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Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Мониторинг в Мае планируется аналогичный http://mvs.hol.es/Monitoring/ для мая планируется другая ссылка.
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях!
Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783
На текущий момент призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
-----------------------------------------------------------------
Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Ну хотелось мнения обывателей :)
Я по прежнему считаю, что самый важный параметр - эквити, т.е. то что уже можно подержать в руках при необходимости.
Также считаю, что очень важно чтобы оно было как можно больше за короткий период времени.
И поскольку, здесь период времени для всех один и тот же, то остается только эквити.
А если разбирать коэффициент Шарпа по запчастям, то его значение зависело бы от процента прироста на условную единицу капитала. Идеальный вариант - вложил одну единицу и получил сверху одну такую же единицу к эквити.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Юрий, давай-те пока не будем спешить с формулами для второй номинации, ещё есть время принять решение.
Вопрос по регистрации аккаунтов для спаринга.
- На каждый месяц счета будут новые? т е регистрирую и выкладываю сюда или как то старый счет можно использовать?
- А можно ли участвовать одновременно МТ5 и MT4?
Вопрос по регистрации аккаунтов для спаринга.
- На каждый месяц счета будут новые? т е регистрирую и выкладываю сюда или как то старый счет можно использовать?
- А можно ли участвовать одновременно МТ5 и MT4?
Одновременно - увы нет , иначе шансы Ваши станут выше , в разные месяцы на разных платформах можно.
>>На каждый месяц счета будут новые?
ДА
записать ? на Апрель и май ? тики еще не пошли - а значит можно
Юрий, давай-те пока не будем спешить с формулами для второй номинации, ещё есть время принять решение.
Есть какие то соображения на этот счет?
не возражаю - не спешим - до мая время есть
у меня особых возражений против формулы нет
Точно как то про шансы и не подумал )))))
Я на май уже записался, просто подумываю на пятерку перейти. Советник почти закончил. Числа до 25 я так понимаю время есть.