Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 41
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Нужно как-то замониторить снова мой счёт, робота убрал, торгую руками
Так какой порог получился по ордерам ? , что бы других участников предупредить заранее ,на какое количество сделок настраивать роботов.
Так какой порог получился по ордерам ? , что бы других участников предупредить заранее ,на какое количество сделок настраивать роботов
Уже штормит начиная с 27.03.2017. Апрельский чемпионат в разгаре! Даже часть лошадей уже вышла из турнира!
Или вы о другой буре речь вели ?
О ней родимой :-)
буря прошла успешно :-)
Вопрос по расчёту:
Балы = ( БАЛАНСУЧАСТНИКА - МИН ) / ( макс баланс - мин баланс )
Баланс, или всё-таки эквити?
Вопрос по расчёту:
Балы = ( БАЛАНСУЧАСТНИКА - МИН ) / ( макс баланс - мин баланс )
Баланс, или всё-таки эквити?
Думаю нужно по эквити, так как в последний день могут не все закрыть позиции во время.
Думаю нужно по эквити, так как в последний день могут не все закрыть позиции во время.
Вопрос по расчёту:
Балы = ( БАЛАНСУЧАСТНИКА - МИН ) / ( макс баланс - мин баланс )
Баланс, или всё-таки эквити?
Опс , точно , в формуле эквити должна быть, Спасибо.
Очень хорошо, когда много людей смотрит на постановку.
Опс , точно , в формуле эквити должна быть, Спасибо.
Очень хорошо, когда много людей смотрит на постановку.
Да, реально много людей смотрит, тут не поспоришь. Смотрит вроде только тот, кто пишет=)
А вот и нет, в формуле должно быть баланс так как на момент окончания соревнования все позиции должны быть закрыты.
Так веселее, да и просто хотел заполнить поле каким-то текстом
Исправил на эквити, убрал с расчётов -99999999999999.00, так-как это баг