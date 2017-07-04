Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 41

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Vitaly Muzichenko:

Нужно как-то замониторить снова мой счёт, робота убрал, торгую руками



Так какой порог получился по ордерам ? , что бы других участников предупредить заранее ,на какое количество сделок настраивать роботов.  
 
Server Muradasilov:

Так какой порог получился по ордерам ? , что бы других участников предупредить заранее ,на какое количество сделок настраивать роботов  
Не знаю, не уточнял в поддержке, просто сказали что много. Ну 1400 за неделю наверное и вправду много)
 
Yuriy Zaytsev:

Уже штормит  начиная с 27.03.2017.  Апрельский чемпионат в разгаре! Даже часть лошадей  уже вышла из турнира!

Или вы о другой буре речь вели ?

О ней родимой :-)
 
Avtosamobranka:
О ней родимой :-)
 буря прошла успешно  :-)
 
Yuriy Zaytsev:
 буря прошла успешно  :-)
Ну это по балансу видно :)
 
Yuriy Zaytsev:

Вопрос по расчёту

Балы =  ( БАЛАНСУЧАСТНИКА  -  МИН  ) / ( макс баланс - мин баланс )

Баланс, или всё-таки эквити?

 
Vitaly Muzichenko:

Вопрос по расчёту

Балы =  ( БАЛАНСУЧАСТНИКА  -  МИН  ) / ( макс баланс - мин баланс )

Баланс, или всё-таки эквити?


Думаю нужно по эквити, так как в последний день могут не все закрыть позиции во время.
 
Sergey Gritsay:

Думаю нужно по эквити, так как в последний день могут не все закрыть позиции во время.
Vitaly Muzichenko:

Вопрос по расчёту

Балы =  ( БАЛАНСУЧАСТНИКА  -  МИН  ) / ( макс баланс - мин баланс )

Баланс, или всё-таки эквити?

Опс , точно , в формуле  эквити должна быть, Спасибо.  

Очень хорошо, когда много людей смотрит на постановку.

 
А вот и нет, в формуле должно быть баланс так как на момент окончания соревнования все позиции должны быть закрыты.
 
Yuriy Zaytsev:

Опс , точно , в формуле  эквити должна быть, Спасибо.  

Очень хорошо, когда много людей смотрит на постановку. 

Да, реально много людей смотрит, тут не поспоришь. Смотрит вроде только тот, кто пишет=)

Andrey Dik:
А вот и нет, в формуле должно быть баланс так как на момент окончания соревнования все позиции должны быть закрыты.

Так веселее, да и просто хотел заполнить поле каким-то текстом


Исправил на эквити, убрал с расчётов -99999999999999.00, так-как это баг




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