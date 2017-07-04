Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 137

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Неожиданно))

trend is my friend

 
Oleg Tsarkov:

Неожиданно))

trend is my friend

Осталось двое пока.

Горец (с) "В конце останется только один"

Надо попкорном затарится на след.неделю)))

 
Я похоже чего -то пропустил...
 
Yuriy Zaytsev:

Близится  финал , Евгений по прежнему удерживает первое место.

И если на следующей неделе кросс EURAUD пойдет в счастливом для Евгений направлении - пожалуй результат будет недосягаем!



Лично меня во всем этот смущает одно - это выявленные задержки в котировках - между MT4 и MT5 , но если человек добыл победу в таком неравном бою , не вижу причин отказать по причине  проблем с арбитражем

Кто выявил ? Пруф в студию 
 

Спреды конечно на сервере метаквотов чудовищные.... Входы получаются ложными по моей системе, та же система работающая параллельно на реальном счете дала мне 20% ежедневно...

Ну да ладно, со следующей недели попробую другую системку, шансы "догнать и перегнать" ещё пока у меня есть.

 
Yuriy Zaytsev:

https://view.new10.top/en/contest/2

По прежнему Евгений на первом месте!

Пора пристально проанализировать анализировать сделки Евгения



Жека рулит!
 
Andrey Dik:

Спреды конечно на сервере метаквотов чудовищные.... Входы получаются ложными по моей системе, та же система работающая параллельно на реальном счете дала мне 20% ежедневно...

Ну да ладно, со следующей недели попробую другую системку, шансы "догнать и перегнать" ещё пока у меня есть.

Это хорошо, зато выявляет хорошие более надежные системы

 
Avtosamobranka:
Кто выявил ? Пруф в студию 

Можете более детально развернуть эту зашифрованную мысль ,  с хорошим русским языком без жаргонов.


я поясню свою - между МТ4 и MT5 есть большие задержки - MT4 запаздывает от реалов  и даже от MT5  на одном сервере MetaQuotes-Demo

у Евгения платформа МТ5 и потому нет причин считать - что у него возможен арбитраж

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Yuriy Zaytsev:

Это хорошо, зато выявляет хорошие более надежные системы

Чего хорошего? Более надёжные для демо?))

Дело не в размере спреда как такового (ожидаемая прибыль в пунктах в десятки раз больше величины спреда), а в том, что к примеру для buy ask находится не там, где он должен бы находится, в итоге например на моём реальном счете просто не откроется сделка на ложном движении цены (уровень не пересечётся ask'ом), а вот на демо конкурсном откроется, отсюда и убыточные сделки там, где на реальном этих сделок просто нет вообще.

Ну да ладно, просто не ожидал, что на демо будет хуже, чем на реале, обычно бывает наоборот!)))

 
Andrey Dik:

Чего хорошего? Более надёжные для демо?))

Дело не в размере спреда как такового (ожидаемая прибыль в пунктах в десятки раз больше величины спреда), а в том, что к примеру для buy ask находится не там, где он должен бы находится, в итоге например на моём реальном счете просто не откроется сделка на ложном движении цены (уровень не пересечётся ask'ом), а вот на демо конкурсном откроется, отсюда и убыточные сделки там, где на реальном этих сделок просто нет вообще.

Ну да ладно, просто не ожидал, что на демо будет хуже, чем на реале, обычно бывает наоборот!)))

У меня есть записанное видео на ютуб, где на реале всё ОК, а вот на демо полный бардак, при этом демо и реал от одного ДЦ.
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