Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 137
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Неожиданно))
trend is my friend
Неожиданно))
trend is my friend
Осталось двое пока.
Горец (с) "В конце останется только один"
Надо попкорном затарится на след.неделю)))
Близится финал , Евгений по прежнему удерживает первое место.
И если на следующей неделе кросс EURAUD пойдет в счастливом для Евгений направлении - пожалуй результат будет недосягаем!
Лично меня во всем этот смущает одно - это выявленные задержки в котировках - между MT4 и MT5 , но если человек добыл победу в таком неравном бою , не вижу причин отказать по причине проблем с арбитражем
Спреды конечно на сервере метаквотов чудовищные.... Входы получаются ложными по моей системе, та же система работающая параллельно на реальном счете дала мне 20% ежедневно...
Ну да ладно, со следующей недели попробую другую системку, шансы "догнать и перегнать" ещё пока у меня есть.
https://view.new10.top/en/contest/2
По прежнему Евгений на первом месте!
Пора пристально проанализировать анализировать сделки Евгения
Жека рулит!
Спреды конечно на сервере метаквотов чудовищные.... Входы получаются ложными по моей системе, та же система работающая параллельно на реальном счете дала мне 20% ежедневно...
Ну да ладно, со следующей недели попробую другую системку, шансы "догнать и перегнать" ещё пока у меня есть.
Это хорошо, зато выявляет хорошие более надежные системы
Кто выявил ? Пруф в студию
Можете более детально развернуть эту зашифрованную мысль , с хорошим русским языком без жаргонов.
я поясню свою - между МТ4 и MT5 есть большие задержки - MT4 запаздывает от реалов и даже от MT5 на одном сервере MetaQuotes-Demo
у Евгения платформа МТ5 и потому нет причин считать - что у него возможен арбитраж
\
еще
Это хорошо, зато выявляет хорошие более надежные системы
Чего хорошего? Более надёжные для демо?))
Дело не в размере спреда как такового (ожидаемая прибыль в пунктах в десятки раз больше величины спреда), а в том, что к примеру для buy ask находится не там, где он должен бы находится, в итоге например на моём реальном счете просто не откроется сделка на ложном движении цены (уровень не пересечётся ask'ом), а вот на демо конкурсном откроется, отсюда и убыточные сделки там, где на реальном этих сделок просто нет вообще.
Ну да ладно, просто не ожидал, что на демо будет хуже, чем на реале, обычно бывает наоборот!)))
Чего хорошего? Более надёжные для демо?))
Дело не в размере спреда как такового (ожидаемая прибыль в пунктах в десятки раз больше величины спреда), а в том, что к примеру для buy ask находится не там, где он должен бы находится, в итоге например на моём реальном счете просто не откроется сделка на ложном движении цены (уровень не пересечётся ask'ом), а вот на демо конкурсном откроется, отсюда и убыточные сделки там, где на реальном этих сделок просто нет вообще.
Ну да ладно, просто не ожидал, что на демо будет хуже, чем на реале, обычно бывает наоборот!)))