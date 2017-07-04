Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 144
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Олег спасибо! будем надеяться,что всё встанет на свои места к завершению конкурса
Олег спасибо! будем надеяться,что всё встанет на свои места к завершению конкурса
Все исправили, написали, что были проблемы с подключением.
Проверяйте свои сигналы у кого зависли))
Все исправили, написали, что были проблемы с подключением.
Проверяйте свои сигналы у кого зависли))
Прошу всех участников сравнить результаты торговли в терминале , с отображением в сервисе сигналов . Для победителей первой и второй номинации это обязательно , + выложить скриншоты ,где всё видно
Спасибо
Прошу всех участников сравнить результаты торговли в терминале , с отображением в сервисе сигналов . Для победителей первой и второй номинации это обязательно , + выложить скриншоты ,где всё видно
Спасибо
Результаты соответствуют тем, что в мониторинге.
Скриншота из мобильного терминала будет достаточно? К компу доберусь не ранее понедельника.
Результаты соответствуют тем, что в мониторинге.
Скриншота из мобильного терминала будет достаточно? К компу доберусь не ранее понедельника.
Достаточно ,самое главное видны ордера ,их время открытия ,закрытия и тд .
Добрый день!
Завершен майский забег. Последний день не изменил позиции лидеров.
Прошу всех участников сравнить результаты торговли в терминале , с отображением в сервисе сигналов . Для победителей первой и второй номинации это обязательно , + выложить скриншоты ,где всё видно
Спасибо
После озвучьте победителей, чтобы их добавить и поздравить!
После озвучьте победителей, чтобы их добавить и поздравить!
В принципе можно сейчас поздравить ,не думаю что у победившего в первой номинации ,будут различия,по мониторингу с терминалом ,я вчера наблюдал под вечер он закрыл ,две убыточные сделки ,но всё равно остался в победителях . Но скриншот обязателен !
В принципе можно сейчас поздравить ,не думаю что у победившего в первой номинации ,будут различия,по мониторингу с терминалом ,я вчера наблюдал под вечер он закрыл ,две убыточные сделки ,но всё равно остался в победителях . Но скриншот обязателен !
Соответствует всё.