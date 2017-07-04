Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 144

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Oleg Tsarkov:

сообщил

Олег спасибо! будем надеяться,что всё встанет на свои места к завершению конкурса  
 
Server Muradasilov:

Олег спасибо! будем надеяться,что всё встанет на свои места к завершению конкурса  


Все исправили, написали, что были проблемы с подключением.

Проверяйте свои сигналы у кого зависли))

 
Oleg Tsarkov:


Все исправили, написали, что были проблемы с подключением.

Проверяйте свои сигналы у кого зависли))

Всё сломано, нет подключения к сервису сигналов, нет подключения к самому серверу с терминала мт5 1606 MetaQuotes-Demo
 

Прошу всех  участников сравнить  результаты торговли в терминале , с отображением в сервисе сигналов  . Для победителей первой и второй номинации это обязательно , + выложить скриншоты ,где  всё видно 

Спасибо

 
Server Muradasilov:

Прошу всех  участников сравнить  результаты торговли в терминале , с отображением в сервисе сигналов  . Для победителей первой и второй номинации это обязательно , + выложить скриншоты ,где  всё видно 

Спасибо

Результаты соответствуют тем, что в мониторинге.

Скриншота из мобильного терминала будет достаточно? К компу доберусь не ранее понедельника.


 
Serhii Shevchuk:

Результаты соответствуют тем, что в мониторинге.

Скриншота из мобильного терминала будет достаточно? К компу доберусь не ранее понедельника.



Достаточно ,самое главное видны ордера ,их время открытия ,закрытия и тд . 
 

Добрый день!

Завершен майский забег. Последний день не изменил позиции лидеров.

 
Server Muradasilov:

Прошу всех  участников сравнить  результаты торговли в терминале , с отображением в сервисе сигналов  . Для победителей первой и второй номинации это обязательно , + выложить скриншоты ,где  всё видно 

Спасибо

После озвучьте победителей, чтобы их добавить и поздравить!

 
Vitaly Muzichenko:

После озвучьте победителей, чтобы их добавить и поздравить!


В принципе можно сейчас поздравить ,не думаю что у победившего в первой номинации ,будут различия,по мониторингу с терминалом ,я вчера наблюдал под вечер он закрыл ,две убыточные сделки ,но всё равно остался в победителях . Но скриншот обязателен !
 
Server Muradasilov:

В принципе можно сейчас поздравить ,не думаю что у победившего в первой номинации ,будут различия,по мониторингу с терминалом ,я вчера наблюдал под вечер он закрыл ,две убыточные сделки ,но всё равно остался в победителях . Но скриншот обязателен !

Соответствует всё.


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