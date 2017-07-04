Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 133

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Я понимаю что тройка была, но там вроде бы КАК ,НАПИСАНО

 "Закрыли тему ...я понял"

 
stsmotor2:

Я понимаю что тройка была, но там вроде бы КАК ,НАПИСАНО

 "Закрыли тему ...я понял"

Хорошо, закрыли, так закрыли. По существу: Вам интересно принять участие в конкурсе?
 
Vitaly Muzichenko:
Хорошо, закрыли, так закрыли. По существу: Вам интересно принять участие в конкурсе?


Приму....обязательно   

Бойтесь..:)


 
stsmotor2:


Приму....обязательно   

Бойтесь..:)

Отлично, только не забудьте записаться!
 
stsmotor2:


Приму....обязательно   

Бойтесь..:)


Вау!!! обожаю ДРАКУ и ИНТРИГУ!

писать ВАС ?

но у нас только верифицированные пользователи сайта

и Вам тогда надо пройти эту смешную и простую формальность

 

всенепременнейше...

я подам заявку как положено ...но позже
 
stsmotor2:

всенепременнейше...

я подам заявку как положено ...но позже

Зачет!

будем ждать

 

Что-то не так с подсчётом балла?

2.232 > 2.109, но майка лидера досталась 2.109


 
Andrey Sharov:

Что-то не так с подсчётом балла?

2.232 > 2.109, но майка лидера досталась 2.109


Потому, что превышена просадка 10%, и поэтому не может один участник быть лидером в двух номинациях одновременно.

Неправильный расчёт по первой номинации, это будет исправлено в ближайшее время

[Удален]  
Server Muradasilov:

Конечно только на Май - сейчас спарринг подготовка к маю 
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