Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 133
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Я понимаю что тройка была, но там вроде бы КАК ,НАПИСАНО
"Закрыли тему ...я понял"
Я понимаю что тройка была, но там вроде бы КАК ,НАПИСАНО
"Закрыли тему ...я понял"
Хорошо, закрыли, так закрыли. По существу: Вам интересно принять участие в конкурсе?
Приму....обязательно
Бойтесь..:)
Приму....обязательно
Бойтесь..:)
Приму....обязательно
Бойтесь..:)
Вау!!! обожаю ДРАКУ и ИНТРИГУ!
писать ВАС ?
но у нас только верифицированные пользователи сайта
и Вам тогда надо пройти эту смешную и простую формальность
всенепременнейше...я подам заявку как положено ...но позже
всенепременнейше...я подам заявку как положено ...но позже
Зачет!
будем ждать
Что-то не так с подсчётом балла?
2.232 > 2.109, но майка лидера досталась 2.109
Что-то не так с подсчётом балла?
2.232 > 2.109, но майка лидера досталась 2.109
Потому, что превышена просадка 10%, и поэтому не может один участник быть лидером в двух номинациях одновременно.
Неправильный расчёт по первой номинации, это будет исправлено в ближайшее время
Конечно только на Май - сейчас спарринг подготовка к маю