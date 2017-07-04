Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 136
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Нет ,не про Вас ,про этот сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/294836?p=181pq#!tab=trading
Вчера мог бы слиться уже, сильно завысил сделки и рано зашел, а вы арбитраж ищете)
Вчера мог бы слиться уже, сильно завысил сделки и рано зашел, а вы арбитраж ищете)
Роботом торгуете во время новостей ?
Закрытие ордеров по пунктам очень маленькое ,вот и подозрение
Роботом торгуете во время новостей ?
Закрытие ордеров по пунктам очень маленькое ,вот и подозрение
все руками, через веб терминал. Система не предполагает отслеживание новостей, а профит небольшой, больше скальпинг.
Евгений набирает обороты
все руками, через веб терминал. Система не предполагает отслеживание новостей, а профит небольшой, больше скальпинг.
Судя по времени, при открытии бирж или в этих пределах
Судя по времени, при открытии бирж или в этих пределах
https://view.new10.top/en/contest/2
По прежнему Евгений на первом месте!
Пора пристально проанализировать анализировать сделки Евгения
Близится финал , Евгений по прежнему удерживает первое место.
И если на следующей неделе кросс EURAUD пойдет в счастливом для Евгений направлении - пожалуй результат будет недосягаем!
Лично меня во всем этот смущает одно - это выявленные задержки в котировках - между MT4 и MT5 , но если человек добыл победу в таком неравном бою , не вижу причин отказать по причине проблем с арбитражем
Во второй номинации первые три места занимают платформы MT5 и тут так же не вижу со своей стороны проблем - опять же в неравной борьбе!
Олег занимает первую позицию с хорошим перевесом