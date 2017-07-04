Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 136

Новый комментарий
 
Server Muradasilov:

Нет ,не про Вас ,про этот сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/294836?p=181pq#!tab=trading

Вчера мог бы слиться уже, сильно завысил сделки и рано зашел, а вы арбитраж ищете)
 
Evgenij Litvintsev:

Вчера мог бы слиться уже, сильно завысил сделки и рано зашел, а вы арбитраж ищете)


Роботом торгуете во время новостей ?

Закрытие ордеров  по пунктам очень маленькое ,вот и подозрение 

 
Server Muradasilov:


Роботом торгуете во время новостей ?

Закрытие ордеров  по пунктам очень маленькое ,вот и подозрение 


все руками, через веб терминал. Система не предполагает отслеживание новостей, а профит небольшой, больше скальпинг. 
 
Метаквот - такой брокер есть? Где можно торговать реальными денгами?
 

Евгений набирает обороты


 
Evgenij Litvintsev:

все руками, через веб терминал. Система не предполагает отслеживание новостей, а профит небольшой, больше скальпинг. 

Судя по времени, при открытии бирж или в этих пределах
 
Oleg Tsarkov:

Судя по времени, при открытии бирж или в этих пределах
По сигналам системы. 
 

https://view.new10.top/en/contest/2

По прежнему Евгений на первом месте!

Пора пристально проанализировать анализировать сделки Евгения


Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 02.06.2017 The prize fund of $200 is divided between two nominations: The winner is estimated after the market close on the following: Depending on attained...
 

Близится  финал , Евгений по прежнему удерживает первое место.

И если на следующей неделе кросс EURAUD пойдет в счастливом для Евгений направлении - пожалуй результат будет недосягаем!



Лично меня во всем этот смущает одно - это выявленные задержки в котировках - между MT4 и MT5 , но если человек добыл победу в таком неравном бою , не вижу причин отказать по причине  проблем с арбитражем

 


Во второй номинации первые три места занимают платформы MT5 и тут так же не вижу со своей стороны проблем - опять же в неравной борьбе!

Олег занимает первую позицию  с хорошим перевесом

1...129130131132133134135136137138139140141142143...147
Новый комментарий