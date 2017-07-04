Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 143

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Oleg Tsarkov:


Перегрузил терминал, билд обновился, еще раз вбил инвест, 

теперь пишет "нет соединения"

это если такое происходит, то как инвесторам работать?

на терминале уже все другое, а здесь не обновляется...

у остальных все в порядке?

Сам МТ соединяется с сервером брокера? Если работает, тогда местный сбой, заработает потом.

У меня было такое на прошлом чемпионате, просто удалили счет на второй неделе. ну и сигнал тоже в архив потом

 
Vladimir Gorbachev:

Сам МТ соединяется с сервером брокера? Если работает, тогда местный сбой, заработает потом.

У меня было такое на прошлом чемпионате, просто удалили счет на второй неделе. ну и сигнал тоже в архив потом


соединяется, в том то и дело. Ладно, будем ждать...

посмотрел у моего соседа лидера, у него цены по чифу тоже замерзли, стоят 0.97163

хотя сейчас уже 0.97114, поэтому спрашиваю, может еще у кого сбой

 
Oleg Tsarkov:


соединяется, в том то и дело. Ладно, будем ждать...

посмотрел у моего соседа лидера, у него цены по чифу тоже замерзли, стоят 0.97163

хотя сейчас уже 0.97114, поэтому спрашиваю, может еще у кого сбой

У меня аналогичная ситуация с соединением, немного подожду
 
Vitaly Muzichenko:
У меня аналогичная ситуация с соединением, немного подожду


За ночь ничего не изменилось, могу предположить, что проблема с метаквотами у всех, у кого мт5 неттинг. У Сергея Шевчука тоже замерзло еще вчера. Цифирь не поменялась.

Если ничего не изменится, могу предоставить инвест с доказательствами закрытия сделок.

У Сервера та же ситуация, USDCAD 
USDCAD2017.05.15 00:04Buy0.291.370561.34539

а уже 1.3511

 
Vladimir Gorbachev:

Да, попробую)

Торговля ведется или уже правильнее сказать велась в основном роботами и есть сделки дополнительно руками по сигналу от эксперта-индикатора. 

Систему отлаживал пол года где-то и в процессе этого конкурса тоже, так как появилась уникальная возможность испытать стратегию с большим риском. Три эксперта установлены на шести графиках одной валютной пары с разными настройками.

В двух словах, это диапазонная торговля, эксперты определяют несколько возможных диапазонов на текущий день, работают на пробой и откат, если было сильное движение. Все сделки на пробой заключаются по текущей цене (Instant Execution), на откат выставляются отложные ордера. Закрываются сделки по TP и SL. Лот увеличивается при росте депозита и на оборот из расчета: 0,01 = 100уе. Как-то так.

Приглашаю всех участвовать в июле))

Владимир, спасибо - было очень интересно. Удачи Вам и конечно победы. Буду  с интересом наблюдать за финалом!

Надеюсь в Июле Вы  снова порадуете нас.

 
Oleg Tsarkov:


За ночь ничего не изменилось, могу предположить, что проблема с метаквотами у всех, у кого мт5 неттинг. У Сергея Шевчука тоже замерзло еще вчера. Цифирь не поменялась.

Если ничего не изменится, могу предоставить инвест с доказательствами закрытия сделок.

У Сервера та же ситуация, USDCAD 
USDCAD2017.05.15 00:04Buy0.291.370561.34539

а уже 1.3511


У меня сначала не авторизовался счёт(неделю последнюю) ,а сегодня его перенесли в архив . Я по любому не смог бы закрыть сделки,и торговать ,один из компов накрылся,на котором был конкурсный счёт ,в сервисдеске сказали ,что не могут востановить пароль )
 

https://view.new10.top/ru/contest/2

В первой номинации. Пожалуй все ясно, Владимир скорее всего может даже не открывать позиции.

Стоит ли Владимиру расслабится ? - Ведь  соперник может зайти "диким" - огромным  лотом на хорошем движении и легко вырвать из рук  - казалось бы готовую победу.

Это как в в хокее времен СССР , когда наша команда играла так сильно  набирая а в начале игры далеко  не хокейный счет, слегка расслаблялась в третьем тайме и иногда даже волновала болельщиков.




Если с первой номинацие все более менее ясно - то  во второй номинации возникает интрига.

У Олега открыты позиции у Сержа так же есть открытые позиции. Будем наблюдать за развитием сюжета!



Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 02.06.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: $200 Победитель будет определён по двум номинациям...
 
Yuriy Zaytsev:

https://view.new10.top/ru/contest/2

В первой номинации. Пожалуй все ясно, Владимир скорее всего может даже не отрывать позиции.

Стоит ли Владимиру расслабится ?, ведь  соперник может зайти "диким" - огромным  лотом на хорошем движении и легко вырвать из рук  - казалось бы готовую победу.

Это как в в хокее времен СССР , когда наша команда играла так сильно  набирая а в начале игры далеко  не хокейный счет, слегка расслаблялась в третьем тайме и иногда даже волновала болельщиков.




Если с первой номинацие все более менее ясно - то  во второй номинации возникает интрига.

У Олега открыты позиции у Сержа так же есть открытые позиции. Будем наблюдать за развитием сюжета!



Юра, наблюдать за развитием сюжета не получается))

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Oleg Tsarkov:

Юра, наблюдать за развитием сюжета не получается))

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Я видел, наверно стоит сообщить в сервис деск
 
Yuriy Zaytsev:
Я видел, наверно стоит сообщить в сервис деск

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