Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 143
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Перегрузил терминал, билд обновился, еще раз вбил инвест,
теперь пишет "нет соединения"
это если такое происходит, то как инвесторам работать?
на терминале уже все другое, а здесь не обновляется...
у остальных все в порядке?
Сам МТ соединяется с сервером брокера? Если работает, тогда местный сбой, заработает потом.
У меня было такое на прошлом чемпионате, просто удалили счет на второй неделе. ну и сигнал тоже в архив потом
Сам МТ соединяется с сервером брокера? Если работает, тогда местный сбой, заработает потом.
У меня было такое на прошлом чемпионате, просто удалили счет на второй неделе. ну и сигнал тоже в архив потом
соединяется, в том то и дело. Ладно, будем ждать...
посмотрел у моего соседа лидера, у него цены по чифу тоже замерзли, стоят 0.97163
хотя сейчас уже 0.97114, поэтому спрашиваю, может еще у кого сбой
соединяется, в том то и дело. Ладно, будем ждать...
посмотрел у моего соседа лидера, у него цены по чифу тоже замерзли, стоят 0.97163
хотя сейчас уже 0.97114, поэтому спрашиваю, может еще у кого сбой
У меня аналогичная ситуация с соединением, немного подожду
За ночь ничего не изменилось, могу предположить, что проблема с метаквотами у всех, у кого мт5 неттинг. У Сергея Шевчука тоже замерзло еще вчера. Цифирь не поменялась.
Если ничего не изменится, могу предоставить инвест с доказательствами закрытия сделок.У Сервера та же ситуация, USDCAD
а уже 1.3511
Да, попробую)
Торговля ведется или уже правильнее сказать велась в основном роботами и есть сделки дополнительно руками по сигналу от эксперта-индикатора.
Систему отлаживал пол года где-то и в процессе этого конкурса тоже, так как появилась уникальная возможность испытать стратегию с большим риском. Три эксперта установлены на шести графиках одной валютной пары с разными настройками.
В двух словах, это диапазонная торговля, эксперты определяют несколько возможных диапазонов на текущий день, работают на пробой и откат, если было сильное движение. Все сделки на пробой заключаются по текущей цене (Instant Execution), на откат выставляются отложные ордера. Закрываются сделки по TP и SL. Лот увеличивается при росте депозита и на оборот из расчета: 0,01 = 100уе. Как-то так.
Приглашаю всех участвовать в июле))
Владимир, спасибо - было очень интересно. Удачи Вам и конечно победы. Буду с интересом наблюдать за финалом!
Надеюсь в Июле Вы снова порадуете нас.
За ночь ничего не изменилось, могу предположить, что проблема с метаквотами у всех, у кого мт5 неттинг. У Сергея Шевчука тоже замерзло еще вчера. Цифирь не поменялась.
Если ничего не изменится, могу предоставить инвест с доказательствами закрытия сделок.У Сервера та же ситуация, USDCAD
а уже 1.3511
У меня сначала не авторизовался счёт(неделю последнюю) ,а сегодня его перенесли в архив . Я по любому не смог бы закрыть сделки,и торговать ,один из компов накрылся,на котором был конкурсный счёт ,в сервисдеске сказали ,что не могут востановить пароль )
https://view.new10.top/ru/contest/2
В первой номинации. Пожалуй все ясно, Владимир скорее всего может даже не открывать позиции.
Стоит ли Владимиру расслабится ? - Ведь соперник может зайти "диким" - огромным лотом на хорошем движении и легко вырвать из рук - казалось бы готовую победу.
Это как в в хокее времен СССР , когда наша команда играла так сильно набирая а в начале игры далеко не хокейный счет, слегка расслаблялась в третьем тайме и иногда даже волновала болельщиков.
Если с первой номинацие все более менее ясно - то во второй номинации возникает интрига.
У Олега открыты позиции у Сержа так же есть открытые позиции. Будем наблюдать за развитием сюжета!
https://view.new10.top/ru/contest/2
В первой номинации. Пожалуй все ясно, Владимир скорее всего может даже не отрывать позиции.
Стоит ли Владимиру расслабится ?, ведь соперник может зайти "диким" - огромным лотом на хорошем движении и легко вырвать из рук - казалось бы готовую победу.
Это как в в хокее времен СССР , когда наша команда играла так сильно набирая а в начале игры далеко не хокейный счет, слегка расслаблялась в третьем тайме и иногда даже волновала болельщиков.
Если с первой номинацие все более менее ясно - то во второй номинации возникает интрига.
У Олега открыты позиции у Сержа так же есть открытые позиции. Будем наблюдать за развитием сюжета!
Юра, наблюдать за развитием сюжета не получается))
Прочитай последние сообщения ветки
Юра, наблюдать за развитием сюжета не получается))
Прочитай последние сообщения ветки
Я видел, наверно стоит сообщить в сервис деск
сообщил