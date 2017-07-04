Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 141

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К концу недели   Vladimir Gorbachev        переместился на первое место 

На второе место    вырвался    Shaharudin Ahmad



 

Регистрация на Июль месяц ,реал счета  (центы)   -  продолжается  

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.05.11
  • www.mql5.com
Добро пожаловать ! Запрещено: Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса. Изменять кредитное плечо...
 

Все, система пошла вразнос, большие риски дают о себе знать))

денег на открытие новых лотов нет((

вот где бы плечо 500 пригодилось

 

Итак, результаты? Или еще не всё?

 
Renat Akhtyamov:

Итак, результаты? Или еще не всё?


Завтра 2.05.2017г   завершение конкурса 
 
Oleg Tsarkov:

Все, система пошла вразнос, большие риски дают о себе знать))

денег на открытие новых лотов нет((

вот где бы плечо 500 пригодилось

Не факт, можно и 100 и 200 разумно использовать и не надо на всю котлету торговать и SL использовать.

Тише едешь, дальше будешь))

 
Vladimir Gorbachev:

Не факт, можно и 100 и 200 разумно использовать и не надо на всю котлету торговать и SL использовать.

Тише едешь, дальше будешь))

... позже сольёшь )))

PS

Применяемый в торговле риск зависит нет от времени, а от состоятельности стратегии.

 

Последний день завтра!

Трудно предсказать победу, но победителем может стать Владимир. Владимир вышел в отрыв на 16 тыс от ближайшего соперника   - и  с большой веротяностью уже не победим!

Во второй номинации лидирует  Serhii , и большое сомнение - что кто либо вырвет у него победу во второй номинации


 
Vladimir Gorbachev:

Не факт, можно и 100 и 200 разумно использовать и не надо на всю котлету торговать и SL использовать.

Тише едешь, дальше будешь))

Владимир , Вы готовы даль небольшое экслюзивное интервью ?

1) Вы торгуете руками ?

2) Роботом ?

3) Как долго вы отлаживали торговую систему ?

4) Какие принципы заложены в ее базу ?

 

Подходит к завершению конкурс уже можно поздравить победителя в первой номинации и всех у кого больше 100!!! трейдов и депо не был слит. Это потенциальные соперники Vladimirа Gorbachevа в следующем турнире.

На реале будет намного интересней. Приглашаем всех желающих показать свои способности.

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