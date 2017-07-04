Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 141
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К концу недели Vladimir Gorbachev переместился на первое место
На второе место вырвался Shaharudin Ahmad
Регистрация на Июль месяц ,реал счета (центы) - продолжается
Все, система пошла вразнос, большие риски дают о себе знать))
денег на открытие новых лотов нет((
вот где бы плечо 500 пригодилось
Итак, результаты? Или еще не всё?
Итак, результаты? Или еще не всё?
Завтра 2.05.2017г завершение конкурса
Все, система пошла вразнос, большие риски дают о себе знать))
денег на открытие новых лотов нет((
вот где бы плечо 500 пригодилось
Не факт, можно и 100 и 200 разумно использовать и не надо на всю котлету торговать и SL использовать.
Тише едешь, дальше будешь))
Не факт, можно и 100 и 200 разумно использовать и не надо на всю котлету торговать и SL использовать.
Тише едешь, дальше будешь))
... позже сольёшь )))
PS
Применяемый в торговле риск зависит нет от времени, а от состоятельности стратегии.
Последний день завтра!
Трудно предсказать победу, но победителем может стать Владимир. Владимир вышел в отрыв на 16 тыс от ближайшего соперника - и с большой веротяностью уже не победим!
Во второй номинации лидирует Serhii , и большое сомнение - что кто либо вырвет у него победу во второй номинации
Не факт, можно и 100 и 200 разумно использовать и не надо на всю котлету торговать и SL использовать.
Тише едешь, дальше будешь))
Владимир , Вы готовы даль небольшое экслюзивное интервью ?
1) Вы торгуете руками ?
2) Роботом ?
3) Как долго вы отлаживали торговую систему ?
4) Какие принципы заложены в ее базу ?
Подходит к завершению конкурс уже можно поздравить победителя в первой номинации и всех у кого больше 100!!! трейдов и депо не был слит. Это потенциальные соперники Vladimirа Gorbachevа в следующем турнире.
На реале будет намного интересней. Приглашаем всех желающих показать свои способности.