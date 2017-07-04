Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 140

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Олег avtomat:

НР это что? Hewlett-Packard?

Очевидно это https://www.mql5.com/ru/code/14737
Hodrick-Prescott Channel
Hodrick-Prescott Channel
  • голосов: 15
  • 2016.02.04
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Индикатор рисует ценовой канал, используя Hodrick-Prescott Filter.
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Очевидно это https://www.mql5.com/ru/code/14737


Понятно.

Это не Hewlett-Packard ;)


===========

А что это за новое слово в цифровой обработке сигналов:

Убрать задержку можно только одним способом. В чистом виде алгоритм выглядит так: нужно отфильтровать входные бары сначала слева направо и получившуюся последовательность отфильтровать еще раз, но уже справа налево. Причем, не имеет значения выбор первоначального направления, главное, чтобы повторная фильтрация велась в противоположную сторону.

Алексей, уж извини, но, мягко говоря, кто тебя надоумил, что подобные манипуляции приводят к устранению задержки...

 
Alexey Volchanskiy:

Очевидно это https://www.mql5.com/ru/code/14737
Алексей , глянь пожалуйста в 5-ке он вот так должен выглядеть...
Файлы:
vhpchannel_02.mq5  16 kb
 

К вечеру пятницы по мск   ,произошли изменения .

  Adrian Antohi  вырвался на первое место 

Vladimir Gorbachev   уверенно переехал на второе место 

Evgenij Litvintsev  передвинулся  с первого на третье место ,по стоп ауту ,и продолжает борьбу 

https://view.new10.top/ru/contest/2

Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 02.06.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: $200 Победитель будет определён по двум номинациям...
 
Rafael Sahibgareev:
Алексей , глянь пожалуйста в 5-ке он вот так должен выглядеть...

Так я с пятерочного HP и переделывал на четверочный, в публикации кода есть ссылка на 5-й оригинал.
 
Олег avtomat:


Понятно.

Это не Hewlett-Packard ;)


===========

А что это за новое слово в цифровой обработке сигналов:

Алексей, уж извини, но, мягко говоря, кто тебя надоумил, что подобные манипуляции приводят к устранению задержки...


К устранению видимой задержки. Реально задержку конечно не убрать, это законы природы. HP работает именно по такому принципу, поэтому и перерисовывается.
 

До завершения майского забега осталось 3 дня

Евгений лидирует с минимальным отрывом от Владимира



вторая номинация, с минимальным разрывом Серж обошел Олега


 
Напоминаю участникам - все ордера должны быть закрыты,до конца чемпионата 
[Удален]  

Классно! Интересно было наблюдать, спасибо устроителям и участникам! 

Хм. А ведь если закрытие всех позиций будет принудительным из-за завершения конкурса, то результаты могут скорректироваться, так как у участников наверняка есть текущие убытки.

 

эквити просела в очередной раз, вот только успеет ли робот до конца конкурса выправить счет? 

Хотя это игра, результат не так важен как опыт и наблюдение за соседом))

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