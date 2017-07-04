Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 140
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НР это что? Hewlett-Packard?
Очевидно это https://www.mql5.com/ru/code/14737
Очевидно это https://www.mql5.com/ru/code/14737
Понятно.
Это не Hewlett-Packard ;)
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А что это за новое слово в цифровой обработке сигналов:
Убрать задержку можно только одним способом. В чистом виде алгоритм выглядит так: нужно отфильтровать входные бары сначала слева направо и получившуюся последовательность отфильтровать еще раз, но уже справа налево. Причем, не имеет значения выбор первоначального направления, главное, чтобы повторная фильтрация велась в противоположную сторону.
Алексей, уж извини, но, мягко говоря, кто тебя надоумил, что подобные манипуляции приводят к устранению задержки...
Очевидно это https://www.mql5.com/ru/code/14737
К вечеру пятницы по мск ,произошли изменения .
Adrian Antohi вырвался на первое место
Vladimir Gorbachev уверенно переехал на второе место
Evgenij Litvintsev передвинулся с первого на третье место ,по стоп ауту ,и продолжает борьбу
https://view.new10.top/ru/contest/2
Алексей , глянь пожалуйста в 5-ке он вот так должен выглядеть...
Так я с пятерочного HP и переделывал на четверочный, в публикации кода есть ссылка на 5-й оригинал.
Понятно.
Это не Hewlett-Packard ;)
===========
А что это за новое слово в цифровой обработке сигналов:
Алексей, уж извини, но, мягко говоря, кто тебя надоумил, что подобные манипуляции приводят к устранению задержки...
К устранению видимой задержки. Реально задержку конечно не убрать, это законы природы. HP работает именно по такому принципу, поэтому и перерисовывается.
До завершения майского забега осталось 3 дня
Евгений лидирует с минимальным отрывом от Владимира
вторая номинация, с минимальным разрывом Серж обошел Олега
Классно! Интересно было наблюдать, спасибо устроителям и участникам!
Хм. А ведь если закрытие всех позиций будет принудительным из-за завершения конкурса, то результаты могут скорректироваться, так как у участников наверняка есть текущие убытки.
эквити просела в очередной раз, вот только успеет ли робот до конца конкурса выправить счет?
Хотя это игра, результат не так важен как опыт и наблюдение за соседом))