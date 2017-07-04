Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 135

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Vitaly Muzichenko:
Просмотрел, очень похоже. Нужно будет сделать более качественный анализ сделок, в этом деле Yuraz профи, может он пусть посмотрит.
И не он один, товарищ следом тоже)
 

Привет! 



Почему то мой счет Метаквот мт5 не логинируется на мт5. 

И мониторинг не работает.

Что случилось?

Пароль не менял. Но в счет мт5 не входит.



 
Alexander Ivanov:

Привет! 



Почему то мой счет Метаквот мт5 не логинируется на мт5. 

И мониторинг не работает.

Что случилось?

Пароль не менял. Но в счет мт5 не входит.



Так же было в в апрельском конкурсе, через 2 недели работы счет удалил сам мк, за что и почему не понятно, выяснять особо не стал. Есть конечно мысль, что когда регистрировал счет почту и телефон от балды вписал. Счет был на мт4.
 
Server Muradasilov:
Мне кажется ,что лидер  гонки использует арбитраж 


если ВЫ про меня, то нет. я использую тики. 

 
Хорошо что это еще демка.

 
а я уже выбыл из второй номинации....... 
 
Vladislav Andruschenko:


если ВЫ про меня, то нет. я использую тики. 


Нет ,не про Вас ,про этот сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/294836?p=181pq#!tab=trading
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Trading Championship May
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Trading Championship May
  • Evgenij Litvintsev
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Trading Championship May для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Alexander Ivanov:

Привет! 



Почему то мой счет Метаквот мт5 не логинируется на мт5. 

И мониторинг не работает.

Что случилось?

Пароль не менял. Но в счет мт5 не входит.




Не знаю ,напишите заявку в сервисдеск пожалуйста 
 
Server Muradasilov:

Не знаю ,напишите заявку в сервисдеск пожалуйста 
Оуу это очень медленно, пока доберутся до заявки, пока рассмотрят.. )) 

Может телефон при регистрации выбрал разные цифры... 

 
Alexander Ivanov:
Оуу это очень медленно, пока доберутся до заявки, пока рассмотрят.. )) 

Может телефон при регистрации выбрал разные цифры... 


Саша ,всё у тебя работает ,бывает так иногда ,даже на реалах ,посмотри сейчас 
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