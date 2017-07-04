Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 134
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
????
https://view.new10.top/en/contest/2
Состояние на промежуточном этапе. По времени конкурс находится в середине пути.
В первой номинации зажигает Юрий Кирилов, у него самый большой баланс и самый крутой эквити!
Но все может легко поменяться, на старте застыли две великолепные - свежие лошади, которые могут легко и непринужденно наверстать упущенное.
Во второй номинации уверенно лидирует Игорь Володин!
Но не стоит расслабляться , Владимир Горбачев и Виталий Мурзенко дышат горячим дыханием в спину текущего лидера!
https://view.new10.top/en/contest/2
Добрался до 5 позиции по Еквити.
По итоговому Балу на 2 позиции.
Хоть раз себя порадую. а то времени не было зайти на конкурс. В этом месяце я увеличил лот в два раза. но загрузка все равно не на 100 %.
В следующем месяце (РЕАЛ все таки в июЛе или в июНе?) - буду автолотом.
https://view.new10.top/en/contest/2
Добрался до 5 позиции по Еквити.
По итоговому Балу на 2 позиции.
Хоть раз себя порадую. а то времени не было зайти на конкурс. В этом месяце я увеличил лот в два раза. но загрузка все равно не на 100 %.
В следующем месяце (РЕАЛ все таки в июЛе или в июНе?) - буду автолотом.
Приветствую ,планируем в Июне ,в Июле можно размяться ,так же на реальных счетах (центах)
в июне уже реал регитсрировать или опять демку?
в июне уже реал регитсрировать или опять демку?
Пару дней подождём ,клич брошен в Июльской ветке ,но откликнулось всего несколько человек
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Server Muradasilov, 2017.05.14 23:48
Кто готов в Июне размяться ,перед чемпионатом ? - правила Июльские ,счета реал центовые
УТРО 17-05-2017
после упорных боев - в лидеры вышел Евгений , Казахстан.
в борьбе с соперниками он применил несколько пар , но без сомнения любимая пара британский фунт, он ни разу не вошел по EURUSD
Во второй номинации лидирует Владислав, его просадка подошла к критическому порогу 30% , его отделяет менее 1% от полного поражения во второй номинации!
УТРО 17-05-2017
после упорных боев - в лидеры вышел Евгений , Казахстан.
в борьбе с соперниками он применил несколько пар , но без сомнения любимая пара британский фунт, он ни разу не вошел по EURUSD
Во второй номинации лидирует Владислав, его просадка подошла к критическому порогу 30% , его отделяет менее 1% от полного поражения во второй номинации!
Эх..... вырвался.....
Мне кажется ,что лидер гонки использует арбитраж