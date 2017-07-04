Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 134

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https://view.new10.top/en/contest/2

Состояние на промежуточном этапе. По времени  конкурс  находится в середине пути.

В первой номинации зажигает Юрий Кирилов, у него самый большой баланс и самый крутой эквити!

Но  все может легко поменяться, на старте застыли две великолепные - свежие лошади, которые  могут легко и непринужденно наверстать упущенное.


Во второй номинации уверенно лидирует Игорь Володин!

Но не стоит расслабляться , Владимир Горбачев и Виталий Мурзенко дышат горячим дыханием в спину текущего лидера!


Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
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verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 02.06.2017 The prize fund of $200 is divided between two nominations: The winner is estimated after the market close on the following: Depending on attained...
 

https://view.new10.top/en/contest/2

Добрался до 5 позиции по Еквити.


По итоговому Балу на 2 позиции.




Хоть раз себя порадую. а то времени не было зайти на конкурс. В этом месяце я увеличил лот в два раза. но загрузка все равно не на 100 %. 

В следующем месяце (РЕАЛ все таки в июЛе или в июНе?) - буду автолотом. 

Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 02.06.2017 The prize fund of $200 is divided between two nominations: The winner is estimated after the market close on the following: Depending on attained...
 
Vladislav Andruschenko:

https://view.new10.top/en/contest/2

Добрался до 5 позиции по Еквити.


По итоговому Балу на 2 позиции.




Хоть раз себя порадую. а то времени не было зайти на конкурс. В этом месяце я увеличил лот в два раза. но загрузка все равно не на 100 %. 

В следующем месяце (РЕАЛ все таки в июЛе или в июНе?) - буду автолотом. 

Приветствую ,планируем в Июне  ,в Июле  можно размяться ,так же на реальных счетах (центах)
 
Server Muradasilov:
Приветствую ,планируем в Июне  ,в Июле  можно размяться ,так же на реальных счетах (центах)


в июне уже реал регитсрировать или опять демку? 

 
Vladislav Andruschenko:


в июне уже реал регитсрировать или опять демку? 


Пару дней подождём ,клич брошен в  Июльской ветке ,но откликнулось всего несколько человек 

 

УТРО 17-05-2017

после упорных боев - в лидеры вышел Евгений , Казахстан.

в борьбе с соперниками он применил несколько пар , но без сомнения любимая пара британский фунт, он ни разу не вошел по EURUSD

GBPUSD 94



AUDUSD 22



EURJPY 20



EURAUD 18



USDCHF 6

Во второй номинации лидирует Владислав,  его просадка подошла к критическому порогу 30% , его отделяет  менее 1% от полного  поражения во второй номинации!


 
Yuriy Zaytsev:

УТРО 17-05-2017

после упорных боев - в лидеры вышел Евгений , Казахстан.

в борьбе с соперниками он применил несколько пар , но без сомнения любимая пара британский фунт, он ни разу не вошел по EURUSD

GBPUSD 94



AUDUSD 22



EURJPY 20



EURAUD 18



USDCHF 6

Во второй номинации лидирует Владислав,  его просадка подошла к критическому порогу 30% , его отделяет  менее 1% от полного  поражения во второй номинации!



Эх..... вырвался..... 

 
Мне кажется ,что лидер  гонки использует арбитраж 
 
Server Muradasilov:
Мне кажется ,что лидер  гонки использует арбитраж 
Просмотрел, очень похоже. Нужно будет сделать более качественный анализ сделок, в этом деле Yuraz профи, может он пусть посмотрит.
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