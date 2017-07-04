Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 111
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Это я сам раскопал, когда писал статью "Калькулятр сигналов":
ого!!!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Vladimir Karputov, 2017.05.05 11:54
Нужно посмотреть, уже не помню...
Добавлено. Да, нужно в цикле пробежаться по всей базе сигналов в терминале:
SignalBaseTotal
Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале
Кстати, рекомендую перед эти перебором (особенно при переключении с другого сервера или сразу после старта) кликнуть хоть раз на вкладку "Сигналы" терминала - это должно активировать подкачку актуальной базы данных.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Alexey Kozitsyn, 2017.05.05 13:07Пробовал - не вариант... Во-первых, не будет сигналов для МТ4. Во-вторых... во-вторых было то, что не возможно было получить все сигналы даже для МТ5. Но, в связи с только что обсуждаемым... нужно попробовать еще раз.
потому и вопрошал про отдельный апи. а ежели пропарсить команды терминала? или бесполезно?
потому и вопрошал про отдельный апи. а ежели пропарсить команды терминала? или бесполезно?
А мониторинг участников не обновляется?
пока увы нет - техническая заминка
добавьте меня , плиз.
https://www.mql5.com/ru/signals/297783
Я тоже хочу я не опоздал ? https://www.mql5.com/ru/signals/297806
Верификация 10 дней написали !
Александр! добавил тебя - удачи!
урааа у нас уже 60 - РЕКОРД!!! пробили уровень 60 жаль не все сигналы дали и не все участвуют - а некоторые почему то не хотят пройти верификацию! хотя работают очень круто
У нас возникали моменты связанные со сроком регистрации - я понимаю так - или у нас 31 человек по состоянию на 30 апреля - а именно столько было 30 го апреля
или у нас до 100 человек - и настоящее зрелище и драйв - НО без срока регистрации
Я записываю - но верификацию надо пройти!
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно сейчас
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь.
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 43 участников зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
Перед фатальной перетасовкой - сделаем скриншотик!
будет весело , застегнем ремни - скоро взлетим или упадем!
епрст - взлета или падения нет! уныло
епрст - взлета или падения нет! унылое .... га....о
но когда что то не встает - наверно это сохраняет деньги!
будут взлёты, будут и падения...
Вот этот чел. https://www.mql5.com/ru/signals/296019 думает, что самый умный, на отстающих котирах сделками минутными набил фэйковый резалт, надо что то решать с отставанием. Или короткие сделки не считать( хреновый вариант).
Вы будет анализировать каждый счет или напишете такую приблуду, а критерии какие ? Я ЗА что бы отсеять арбитражников, бо за халявными 100 баксов много набежало из за дырок в правилах. Предлагайте решение, время ещё есть!