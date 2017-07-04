Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 104
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Ну когда уже будет весь список лошадей закачан??? :-)С разблюдовкой по ноздрям в движении... :-)
По правилам конкурса нужно за время проведения совершить не менее 10 трейдов, серым цветом обозначены участники с количеством трейдов менее 10.
Опытным путем установлено)
Ответил им в англ ветке.
Серым цветом отмечены участники с нулевым и отрицательным приростом.
Нет
Нет
По колонке баллы серым цветом с отрицательным и нулевым приростом, по колонкам баланс, да меньше 10 трейдов, по колонке средства пока не разгадал.
НАКОСИ! я реально буду стучать лысиной по паркету во славу твоего подвига! - но только сначала - верифицируйся
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Но парни 10% ограничение это сильно круто!
Похоже в момент этих обсуждений я был в монастыре , присматривая келью для очищения души - и вот эта монашка водила меня по монастырю
и похоже я попустил обсуждение на 10% ограничения
ну 25% или хотя бы 20% это было бы более адекватно!
Не стоит даже разговаривать с фейками ))
ребят, ну несерьезно - лаг в примерно 10 секунд с реалом. да при таком раскладе я вам и лямон процентов накошу. но не буду.
з.ы. а потом еще удивляются почему всякие Володины по косарю процентов клепают...
з.ы.з.ы. нужен хотя бы центовик, но реал!!!
з.ы.з.ы.з.ы. торгую пока двумя трейдами. мош больше и не буду ничего открывать. это будет приближено к реальности. точнее по сути реальность как таковая
Данила ,уже проверяли ( Alexey Volchanskiy) всё было ок ,он даже в Апрельской ветке выкладывал файлы ,и программы чем проверялось
Во всяком случае победители будут проверенны на такую торговлю ,ведь можно же проверить ,всё для этого есть . Володин не держал сделки по 10 секунд ))))
Оперируй пожалуйста фактами в следующий раз ,мониторинг есть , и в сигналах ,и Vitaly Muzichenko
Но парни 10% - ограничение - это сильно круто!
Похоже в момент этих обсуждений я был в монастыре , присматривая келью для очищения души - и вот эта монашка водила меня по монастырю
и похоже я попустил обсуждение на 10% ограничения
ну 25% или хотя бы 20% это было бы более адекватно!
вы как маленькие, ей богу!!! а что мешает открыться на котлетку на новости и подержать сделку пару минут? я с вас валяюсь!!! столько лет прошло а я вам азы рассказывать должен )))
Данила отстань ))) на всю котлету ,да во время новости ))) ,даже не на всех демо счетах можно открыться в этот момент ,о реале вообще молчу ,а ты тут - ей богу маленькие . Нам не надо ничего рассказывать ,мы видим :)
Какое то интересное затишье на рынке. Как будто затишье перед бурей. В первый день некоторые рванули, а сейчас откатываются и в просадках. Интересный и непредсказуемый все-таки этот рынок валют. ))))
PS: просто мысли вслух
а завтра будут пейролы !!! ПОЛЕТАЕМ!
А почему завтра, через 30 минут "Решение ФРС США по процентной ставке"