Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 104

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Ну когда уже будет  весь список  лошадей закачан??? :-)

С разблюдовкой по ноздрям в движении... :-)
 
Vladimir Zubov:


По правилам конкурса нужно за время проведения совершить не менее 10 трейдов, серым цветом обозначены участники с количеством трейдов менее 10.

Опытным путем установлено)


Ответил им в англ ветке.
[Удален]  
Sergey Gritsay:

Серым цветом отмечены участники с нулевым и  отрицательным приростом.


Нет


 
Vladimir Zubov:


Нет



По колонке баллы серым цветом с отрицательным и нулевым приростом, по колонкам баланс, да меньше 10 трейдов, по колонке средства пока не разгадал.
 
Yuriy Zaytsev:

НАКОСИ! я реально буду стучать лысиной по паркету во славу  твоего подвига! -  но только сначала - верифицируйся

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Но  парни 10% ограничение это сильно круто!

Похоже в  момент этих обсуждений я был в монастыре ,  присматривая келью для  очищения души -  и вот эта монашка   водила меня  по монастырю

и похоже  я попустил обсуждение на  10% ограничения  

ну 25% или хотя бы 20%  это было бы более адекватно!


Не стоит даже разговаривать с фейками ))
 
mmmoguschiy-new:
ребят, ну несерьезно - лаг в примерно 10 секунд с реалом. да при таком раскладе я вам и лямон процентов накошу. но не буду.

з.ы. а потом еще удивляются почему всякие Володины по косарю процентов клепают...

з.ы.з.ы. нужен хотя бы центовик, но реал!!!

з.ы.з.ы.з.ы. торгую пока двумя трейдами. мош больше и не буду ничего открывать. это будет приближено к реальности. точнее по сути реальность как таковая


Данила ,уже проверяли ( Alexey Volchanskiy)  всё было ок ,он даже в Апрельской ветке выкладывал файлы ,и программы чем проверялось 

Во всяком случае победители будут проверенны на такую торговлю ,ведь можно же проверить ,всё для этого есть . Володин не держал сделки по 10 секунд  ))))

Оперируй пожалуйста фактами в следующий раз ,мониторинг есть , и в сигналах ,и Vitaly Muzichenko

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:


Но  парни 10% - ограничение - это сильно круто!

Похоже в  момент этих обсуждений я был в монастыре ,  присматривая келью для  очищения души -  и вот эта монашка   водила меня  по монастырю

и похоже  я попустил обсуждение на  10% ограничения  

ну 25% или хотя бы 20%  это было бы более адекватно!


  • Если максимальная просадка превысила 30% — участник не может претендовать на вторую номинацию
  • Условия победы в двух номинациях одновременно:
    • Максимальная просадка не превысила 10% при условии соблюдения требований первой и второй номинации
  • Участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:
    • Баланс участника меньше или равен стартовому
    • Количество закрытых позиций — менее 10
А что было желание взять две номинации сразу ? 30% же ограничение на вторую номинацию.
 
mmmoguschiy-new:

вы как маленькие, ей богу!!! а что мешает открыться на котлетку на новости и подержать сделку пару минут?  я с вас валяюсь!!! столько лет прошло а я вам азы рассказывать должен )))

Данила отстань ))) на всю котлету ,да во время новости )))  ,даже не на всех демо счетах можно открыться в этот момент ,о реале вообще молчу ,а ты тут - ей богу маленькие . Нам не надо ничего рассказывать ,мы видим :)
 

Какое то интересное затишье на рынке. Как будто затишье перед бурей. В первый день некоторые рванули, а сейчас откатываются и в просадках. Интересный и непредсказуемый все-таки этот рынок валют. ))))

PS: просто мысли вслух  

 
Yuriy Zaytsev:

а завтра будут пейролы !!! ПОЛЕТАЕМ!


А почему завтра, через 30 минут "Решение ФРС США по процентной ставке"
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