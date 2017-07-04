Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 117

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Denis Chugrin:

Пользователь не верифицирован ! 

Мах?
 
Denis Chugrin:

Пользователь не верифицирован ! 

...
 
Roman Shiredchenko:

Мах?

Да
 
Vitaly Muzichenko:
Попробуем решить и разобраться
Зачем? Всё нормально. Приятно посмотреть. Самое интересное - сколько наберут. Впереди целый месяц. Занавес не скоро. Под занавес и разберетесь.
 
Renat Akhtyamov:
Зачем? Всё нормально.

Вы серьезно !? )) или это шутка ?
 
Roman Shiredchenko:

Мах?
 
Denis Chugrin:

Вы серьезно !? )) или это шутка ?

Совершенно серъезно.

Мне такой поворот событий очень даже нравится

Вносит неординарность в нейтральность, так скажем.

))

 
Denis Chugrin:

Да

Аааа... 
Ну пи$дец. Не знал... Приношу свои извинения.

Заставляет задуматься всё это. Вас благодарю. Каким образом он вообще оказался среди участников... 

 
Roman Shiredchenko:

Аааа... 
Ну пи$дец. Не знал... Приношу свои извинения.

Заставляет задуматься всё это. Вас благодарю. Каким образом он вообще оказался среди участников... 


А вы про кого думали что я говорил ?
 
Denis Chugrin:

А вы про кого думали что я говорил ?

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