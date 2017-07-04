Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 117
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Мах?
Пользователь не верифицирован !
Мах?
Да
Попробуем решить и разобраться
Зачем? Всё нормально.
Вы серьезно !? )) или это шутка ?
Мах?
Вы серьезно !? )) или это шутка ?
Совершенно серъезно.
Мне такой поворот событий очень даже нравится
Вносит неординарность в нейтральность, так скажем.
))
Да
Аааа...
Ну пи$дец. Не знал... Приношу свои извинения.
Заставляет задуматься всё это. Вас благодарю. Каким образом он вообще оказался среди участников...
Аааа...
Ну пи$дец. Не знал... Приношу свои извинения.
Заставляет задуматься всё это. Вас благодарю. Каким образом он вообще оказался среди участников...
А вы про кого думали что я говорил ?
А вы про кого думали что я говорил ?
https://www.mql5.com/en/signals/296019