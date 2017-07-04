Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 118
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https://www.mql5.com/en/signals/296019
Это он и есть:
Это он и есть:
Да я понял сразу уже, что все гуд.
Можно было не расшифровывать...
:-)
Всё понятно. Бьем дальше...
селл AUDJPY...:-)
Это он и есть:
Артем. Всё гуд.
Если вы не снимите аферистов с конкурса тогда я удаляюсь , и позову других участников .
Денис спасибо за внимательность !
Шантажом такие дела не решаются
Спасибо
Денис спасибо за внимательность !
Шантажом такие дела не решаются
Спасибо
Мне показалось что все это приняли как нормальное .
Мне показалось что все это приняли как нормальное .
Заранее оговоренные правила не нарушены.
То есть всё норм.Теперь уже вносить изменения поздно, если по честному...
Заранее оговоренные правила не нарушены.
То есть всё норм.Теперь уже вносить изменения поздно, если по честному...
В правилах сказано что могут участвовать только верифицированные пользователи !
Заранее оговоренные правила не нарушены.
То есть всё норм.Теперь уже вносить изменения поздно, если по честному...
Так что не норм
Мне показалось что все это приняли как нормальное .
Нет конечно ,самое первое правило было - участвуют только верифицированные пользователи этого ресурса
Просто некоторые участники шутят по чёрному ,я тоже не всегда понимаю :)
Заранее оговоренные правила не нарушены.
То есть всё норм.Теперь уже вносить изменения поздно, если по честному...
К сожалению нарушены )))