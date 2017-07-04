Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 118

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Roman Shiredchenko:

https://www.mql5.com/en/signals/296019

Это он и есть:


 
Artyom Trishkin:

Это он и есть:



Да я понял сразу уже, что все гуд.

Можно было не расшифровывать...

:-)

Всё понятно. Бьем дальше...

селл AUDJPY...:-)

 
Artyom Trishkin:

Это он и есть:



Артем. Всё гуд. 
 
Denis Chugrin:

Если вы не снимите аферистов с конкурса тогда я удаляюсь , и позову других участников .


Денис спасибо за внимательность !   

Шантажом такие дела не решаются  

Спасибо 

 
Server Muradasilov:


Денис спасибо за внимательность !   

Шантажом такие дела не решаются  

Спасибо 


Мне показалось что все это приняли как нормальное .
 
Denis Chugrin:

Мне показалось что все это приняли как нормальное .

Заранее оговоренные правила не нарушены.

То есть всё норм.

Теперь уже вносить изменения поздно, если по честному...
 
Renat Akhtyamov:

Заранее оговоренные правила не нарушены.

То есть всё норм.

Теперь уже вносить изменения поздно, если по честному...

В правилах сказано что могут участвовать только верифицированные пользователи ! 
 
Renat Akhtyamov:

Заранее оговоренные правила не нарушены.

То есть всё норм.

Теперь уже вносить изменения поздно, если по честному...

Так что не норм
 
Denis Chugrin:

Мне показалось что все это приняли как нормальное .


Нет конечно ,самое первое правило было - участвуют только верифицированные пользователи этого ресурса 

Просто некоторые участники шутят по чёрному ,я тоже не всегда понимаю :)

 
Renat Akhtyamov:

Заранее оговоренные правила не нарушены.

То есть всё норм.

Теперь уже вносить изменения поздно, если по честному...

К сожалению нарушены )))
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