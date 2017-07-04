Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 116

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Denis Chugrin:
Там есть и секунда !

не видал. Где?
 
Roman Shiredchenko:

А там есть 2 секунды? :-)


 
Denis Chugrin:
Там есть и секунда !

минута, две видал. Секунды - не видал... 
 
Denis Chugrin:



там тейк 5 пп. больше секунд не видал...
 
Roman Shiredchenko:

минута, две видал. Секунды - не видал... 

Я вас понял ! Это нормально ?, это можно принять за ответ ?
 
Denis Chugrin:

Я вас понял ! Это нормально ?, это можно принять за ответ ?


Для меня, ИМХО - это исп-ие "неэффективности"  рынка. Секунд там нет. Минута и больше.

Заботиться о чистоте/не чистоте - не моя забота.

Можно принять за ответ. Он на первом месте.

 
Roman Shiredchenko:


Для меня, ИМХО - это исп-ие "неэффективности"  рынка. Секунды там не видно. Минута и больше.

Заботиться о чистоте/не чистоте - не моя забота.

Можно принять за ответ. Он на первом месте.


Ок , А что на счет верификации ?
 
Denis Chugrin:

Ок , А что на счет верификации ?

И что? Да. Прошел. Легализован и допущен. И что?
 
Roman Shiredchenko:

И что? Да. Прошел. Легализован и допущен. И что?

Пользователь не верифицирован ! 
 
Denis Chugrin:

Если вы не снимите аферистов с конкурса тогда я удаляюсь , и позову других участников .
Попробуем решить и разобраться
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