Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 116
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Там есть и секунда !
не видал. Где?
А там есть 2 секунды? :-)
Там есть и секунда !
минута, две видал. Секунды - не видал...
там тейк 5 пп. больше секунд не видал...
минута, две видал. Секунды - не видал...
Я вас понял ! Это нормально ?, это можно принять за ответ ?
Я вас понял ! Это нормально ?, это можно принять за ответ ?
Для меня, ИМХО - это исп-ие "неэффективности" рынка. Секунд там нет. Минута и больше.
Заботиться о чистоте/не чистоте - не моя забота.
Можно принять за ответ. Он на первом месте.
Для меня, ИМХО - это исп-ие "неэффективности" рынка. Секунды там не видно. Минута и больше.
Заботиться о чистоте/не чистоте - не моя забота.
Можно принять за ответ. Он на первом месте.
Ок , А что на счет верификации ?
Ок , А что на счет верификации ?
И что? Да. Прошел. Легализован и допущен. И что?
И что? Да. Прошел. Легализован и допущен. И что?
Пользователь не верифицирован !
Если вы не снимите аферистов с конкурса тогда я удаляюсь , и позову других участников .