Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 110
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Группа функций Управление сигналами служит для работы с базой сигналов внутри терминала. А база сигналов различна для каждого торгового сервера.
Ну в данном случае торговый сервер один - MQ Demo
Группа функций Управление сигналами служит для работы с базой сигналов внутри терминала. А база сигналов различна для каждого торгового сервера.
Вне терминала я так понял няма? Лан, разберемся
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Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Igor Volodin, 2017.05.05 11:42
Ну в данном случае торговый сервер один - MQ Demo
Вне терминала я так понял няма? Лан, разберемся
Нужно посмотреть, уже не помню...
Добавлено. Да, нужно в цикле пробежаться по всей базе сигналов в терминале:
SignalBaseTotal
Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале
Кстати, рекомендую перед эти перебором (особенно при переключении с другого сервера или сразу после старта) кликнуть хоть раз на вкладку "Сигналы" терминала - это должно активировать подкачку актуальной базы данных.
Кстати, рекомендую перед эти перебором (особенно при переключении с другого сервера или сразу после старта) кликнуть хоть раз на вкладку "Сигналы" терминала - это должно активировать подкачку актуальной базы данных.
Про это где-то можно почитать?
Это я сам раскопал, когда писал статью "Калькулятр сигналов":
Это я сам раскопал, когда писал статью "Калькулятр сигналов":
Это я сам раскопал, когда писал статью "Калькулятр сигналов":
ну по сути на этой базе и можно сделать вполне приличный мониторинг
ну по сути на этой базе и можно сделать вполне приличный мониторинг
Перед фатальной перетасовкой - сделаем скриншотик!
будет весело , застегнем ремни - скоро взлетим или упадем!