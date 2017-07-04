Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 110

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Vladimir Karputov:

Группа функций Управление сигналами служит для работы с базой сигналов внутри терминала. А база сигналов различна для каждого торгового сервера. 

Ну в данном случае торговый сервер один - MQ Demo
 
Добрый день!

Прошу добавить, позавчера писал, но еще недавлен.
[Удален]  
Vladimir Karputov:

Группа функций Управление сигналами служит для работы с базой сигналов внутри терминала. А база сигналов различна для каждого торгового сервера. 

Вне терминала я так понял няма? Лан, разберемся

оно и нужно )) спасибо! только вот я понял по ID напрямую не обратишься? Перебор в цикле всего что имеется?
 
mmmoguschiy-new:

Вне терминала я так понял няма? Лан, разберемся


оно и нужно )) спасибо! только вот я понял по ID напрямую не обратишься? Перебор в цикле всего что имеется?


Нужно посмотреть, уже не помню...


Добавлено. Да, нужно в цикле пробежаться по всей базе сигналов в терминале:

SignalBaseTotal

Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале


Кстати, рекомендую перед эти перебором (особенно при переключении с другого сервера или сразу после старта) кликнуть хоть раз на вкладку "Сигналы" терминала - это должно активировать подкачку актуальной базы данных.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Кстати, рекомендую перед эти перебором (особенно при переключении с другого сервера или сразу после старта) кликнуть хоть раз на вкладку "Сигналы" терминала - это должно активировать подкачку актуальной базы данных.

Про это где-то можно почитать?
 
Alexey Kozitsyn:
Про это где-то можно почитать?

Это я сам раскопал, когда писал статью "Калькулятр сигналов": 
[Удален]  
Vladimir Karputov:

Это я сам раскопал, когда писал статью "Калькулятр сигналов": 
Спасибо, это хорошо бы еще оформить и в ветку особенностей работы!
 
Vladimir Karputov:

Это я сам раскопал, когда писал статью "Калькулятр сигналов": 

ну по сути на этой базе и можно сделать вполне приличный мониторинг

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

ну по сути на этой базе и можно сделать вполне приличный мониторинг

Пробовал - не вариант... Во-первых, не будет сигналов для МТ4. Во-вторых... во-вторых было то, что не возможно было получить все сигналы даже для МТ5. Но, в связи с только что обсуждаемым... нужно попробовать еще раз.
 

Перед фатальной перетасовкой - сделаем скриншотик!

будет весело , застегнем ремни - скоро взлетим или упадем!


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