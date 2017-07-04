Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 107
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Так можно сделать, но не за счет организаторов. Покупаете VPS, устанавливаете там MT и запускаете советника. Чтобы участвовать в соревновании вы должны быть верифицированным пользователем и выложить сюда ссылку на сигнал с вашего демо-счета (требования к счету есть в этой ветке).
Ясно, спасибо. Но сейчас не могу внешний терминал арендовать так как в реале не торгую. Просто домашний ПК выключается периодически и советник будет выключаться вместе с ним - так торговать смысла нет даже на демо счёте.
хотел подобрать в разделе сигналы конкурсантов - а там пусто ...
хотел подобрать в разделе сигналы конкурсантов - а там пусто ...
Приветствую
В смысле подобрать конкурсантов ,в разделе сигналы ?
Обзор и положение положение дел на вечер 05.05.2017
Приветствую
В смысле подобрать конкурсантов ,в разделе сигналы ?
Ну вот - даже по зелёной ссылке Бесплатные сигналы попадаем на платные(
Бесплатные сигналы видны только в терминале ,и только с демо счёта
Ну вот - даже по зелёной ссылке Бесплатные сигналы попадаем на платные(
насколько я в курсе и правильно понимаю , MQ планирует максимально ужесточить сервис сигналов
в плане холявы и копирования
Вот Финам дает возможность тоже сразиться на демо счетах за реальные призы..