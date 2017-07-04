Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 107

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Igor Volodin:

Так можно сделать, но не за счет организаторов. Покупаете VPS, устанавливаете там MT и запускаете советника. Чтобы участвовать в соревновании вы должны быть верифицированным пользователем и выложить сюда ссылку на сигнал с вашего демо-счета (требования к счету есть в этой ветке). 

Ясно, спасибо. Но сейчас не могу внешний терминал арендовать так как в реале не торгую. Просто домашний ПК выключается периодически и советник будет выключаться вместе с ним - так торговать смысла нет даже на демо счёте
 

хотел подобрать в разделе сигналы конкурсантов - а там пусто ...

 
Aleh Sasonka:

хотел подобрать в разделе сигналы конкурсантов - а там пусто ...


Приветствую 

В смысле подобрать конкурсантов ,в разделе сигналы ?

 

Обзор и положение положение дел на вечер 05.05.2017



 
Server Muradasilov:


Приветствую 

В смысле подобрать конкурсантов ,в разделе сигналы ?

Здравия.
Раньше там были и платные и бесплатные сигналы. Можно было сортировать по характеристикам и те и другие.
А теперь УВЫ.
 
Ну вот - даже по зелёной ссылке Бесплатные сигналы попадаем на платные(
 
Aleh Sasonka:
Ну вот - даже по зелёной ссылке Бесплатные сигналы попадаем на платные(

Бесплатные сигналы видны только в терминале ,и только с демо счёта 
 
Aleh Sasonka:
Ну вот - даже по зелёной ссылке Бесплатные сигналы попадаем на платные(

насколько я в курсе  и правильно понимаю  , MQ планирует максимально ужесточить сервис сигналов

в плане холявы и копирования

 

Вот Финам дает возможность тоже сразиться на демо счетах за реальные призы.

.
 
Сергей Криушин:


Об этом все знают, а вас в бан нужно отправить за рекламу
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