Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 129

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мониторинг  https://view.new10.top/en/contest/2

КРАСНЫМ ПОМЕЧЕНЫ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В МОНИТОРИНГЕ



№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/297085 
 6

Alexander Ivanov

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/297783 
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/294734 
 8

Serhii Shevchuk

  https://www.mql5.com/ru/signals/295861 
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/295915 
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/294195  
 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov  https://www.mql5.com/ru/signals/294415 
 13Renat Akhtyamov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/29657413-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296462
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295269 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/296454
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/297643
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/293718
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/296530
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35mmmoguschiy-new
 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/297656 
 36Roberto Jacobs MetaTrader 4 https://www.mql5.com/en/signals/29672 
 37Roman Shiredchenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/296701 
 38Andrey Sharov
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/294446 
 39
Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614 
 40 Yurij Izyumov  https://www.mql5.com/ru/signals/296048 
 41Elena Kukharets MetaTrader 4
 https://www.mql5.com/ru/signals/294263 
 42 Evgenij Litvintsev

 MetaTrader 5

 https://www.mql5.com/ru/signals/294836/ 
 43Uladzimir Izerski
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295526 
 44 Marco vd Heijden MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/295790 
 45 Max Enrik MetaTrader 4  https://www.mql5.com/en/signals/296019 
 46 Shaharudin Ahmad MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296413 
 47Rafael Sahibgareev
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296544 
 48Serqey Nikitin
 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296593 
 49

Lim Ai Wee  

 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296663 
 50 Denis Chugrin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296614


 
 51 Zee Zhou Ma  MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296669


 
 52Olivier Nomblot
   France
 53 Mohammed Mounir MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/296753 Egypt
 54 Aleksandr Gagulin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/signals/296681 
 55 Aleh Sasonka MetaTrader 4  https://www.mql5.com/ru/signals/297384 
 56 Dedy Sucianto  MetaTrader 4 https://www.mql5.com/en/signals/297368 
 57 Adrian Antohi
 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/297480 Romania
 58 Artem Fedotov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/297778 
 59 Andrey Udovik MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/297806 Ждем вериифкацию
 60
  Alexander Ivanov  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/297783 
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   

p.s.

организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.

Участник соглашается не предъявлять к Организатору и Спонсорам финансовые и иные претензии.
Организаторы оставляют за собой право отказать Участнику в регистрации без объяснения причин или дисквалифицировать с объяснением причин.
Регистрируясь для участия в Чемпионате, каждый Участник тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами без исключений или ограничений.

Если участник будет подозреваться в арбитраже - дисквалификация.

 


 
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 02.06.2017 The prize fund of $200 is divided between two nominations: The winner is estimated after the market close on the following: Depending on attained...
 
наконец то начался хоть какой тренд, а то надоело съезжать всю неделю в минус)
 
Oleg Tsarkov:
наконец то начался хоть какой тренд, а то надоело съезжать всю неделю в минус)


Реал "встал" не туда ....... тренд обренулся против моей системы. обидно. 

 
Vladislav Andruschenko:


Реал "встал" не туда ....... тренд обренулся против моей системы. обидно. 


Может купировать? Пока не поздно. 
 

Обзор 11.05.2017  Уверенно идет Dedy , ну просто красавец.


 

По второй номинации   идет более жесткая  борьба

Andrey Sharov сохраняет возможность взять призы в двух номинациях. Но дело в том , что  в реальной жизни - просадка в 10%  практически отсекает эту возможность!

У нас пошла еще только треть конкурса а такой шанс сохранился только у двух участников,  10% циферка - явно не совместима с реальностью.

В следующих конкурсах  - ее нужно вывести хотя бы в 25% , И даже 25% в настоящее время не превысили только 11 участников из начальных 40 , т.е. максимум одна четверть

При этом лидер по эквити Dedy ,  явно  превысивший 25%   отсекает у  всех конкурентов возможность взять сразу две номинации.

Не стоило  так зажимать условие , барьер в 10% явно не выполнимым в реальной жизни  и далеко не вменяем.


 
Yuriy Zaytsev:

По второй номинации   идет более жесткая  борьба

Andrey Sharov сохраняет возможность взять призы в двух номинациях. Но дело в том , что  в реальной жизни - просадка в 10%  практически отсекает эту возможность!

У нас пошла еще только треть конкурса а такой шанс сохранился только у двух участников,  10% циферка - явно не совместима с реальностью.


Если бы не ломовой спред в пятницу под закрытие в 300 пунктов (пятизнак) у меня все еще была бы просадка 0.80% ))

Кстати, в таблице по второй номинации, судя по картинке у меня на данный момент больше баллов, а оранжевым подсвечен Андрей, как так?

 

Друзья , коллеги по увлечению -  участники в конкурсе - есть насущный вопрос!

Использовать реалы или демо  ?

https://www.mql5.com/ru/forum/192245

В конкурсе трейдеров использовать реальные счета или демо ?
В конкурсе трейдеров использовать реальные счета или демо ?
  • 2017.05.11
  • www.mql5.com
Конкурс на реальных центовых счетах 100$ ( но я не уверен что это даст массовость ) Конкурс на реальных центовых счетах 10$ эквивалент 1000$ лот 0...
 
Igor Volodin:


Если бы не ломовой спред в пятницу под закрытие в 300 пунктов (пятизнак) у меня все еще была бы просадка 0.80% ))

Кстати, в таблице по второй номинации, судя по картинке у меня на данный момент больше баллов, а оранжевым подсвечен Андрей, как так?

Количество закрытых сделок менее 10 ...

 
Andrey Sharov:

Количество закрытых сделок менее 10 ...

Спасибо за ответ)

Igor Volodin:


Если бы не ломовой спред в пятницу под закрытие в 300 пунктов (пятизнак) у меня все еще была бы просадка 0.80% ))

Кстати, в таблице по второй номинации, судя по картинке у меня на данный момент больше баллов, а оранжевым подсвечен Андрей, как так?

На самом деле так и есть, если количество сделок менее 10, то конкурсант не может участвовать в рейтинге, что и видно по результату в таблице.

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