Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 129
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КРАСНЫМ ПОМЕЧЕНЫ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В МОНИТОРИНГЕ
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
Участник соглашается не предъявлять к Организатору и Спонсорам финансовые и иные претензии.
Организаторы оставляют за собой право отказать Участнику в регистрации без объяснения причин или дисквалифицировать с объяснением причин.
Регистрируясь для участия в Чемпионате, каждый Участник тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами без исключений или ограничений.
Если участник будет подозреваться в арбитраже - дисквалификация.
наконец то начался хоть какой тренд, а то надоело съезжать всю неделю в минус)
Реал "встал" не туда ....... тренд обренулся против моей системы. обидно.
Реал "встал" не туда ....... тренд обренулся против моей системы. обидно.
Может купировать? Пока не поздно.
Обзор 11.05.2017 Уверенно идет Dedy , ну просто красавец.
По второй номинации идет более жесткая борьба
Andrey Sharov сохраняет возможность взять призы в двух номинациях. Но дело в том , что в реальной жизни - просадка в 10% практически отсекает эту возможность!
У нас пошла еще только треть конкурса а такой шанс сохранился только у двух участников, 10% циферка - явно не совместима с реальностью.
В следующих конкурсах - ее нужно вывести хотя бы в 25% , И даже 25% в настоящее время не превысили только 11 участников из начальных 40 , т.е. максимум одна четверть
При этом лидер по эквити Dedy , явно превысивший 25% отсекает у всех конкурентов возможность взять сразу две номинации.
Не стоило так зажимать условие , барьер в 10% явно не выполнимым в реальной жизни и далеко не вменяем.
По второй номинации идет более жесткая борьба
Andrey Sharov сохраняет возможность взять призы в двух номинациях. Но дело в том , что в реальной жизни - просадка в 10% практически отсекает эту возможность!
У нас пошла еще только треть конкурса а такой шанс сохранился только у двух участников, 10% циферка - явно не совместима с реальностью.
Если бы не ломовой спред в пятницу под закрытие в 300 пунктов (пятизнак) у меня все еще была бы просадка 0.80% ))
Кстати, в таблице по второй номинации, судя по картинке у меня на данный момент больше баллов, а оранжевым подсвечен Андрей, как так?
Друзья , коллеги по увлечению - участники в конкурсе - есть насущный вопрос!
Использовать реалы или демо ?
https://www.mql5.com/ru/forum/192245
Если бы не ломовой спред в пятницу под закрытие в 300 пунктов (пятизнак) у меня все еще была бы просадка 0.80% ))
Кстати, в таблице по второй номинации, судя по картинке у меня на данный момент больше баллов, а оранжевым подсвечен Андрей, как так?
Количество закрытых сделок менее 10 ...
Количество закрытых сделок менее 10 ...
Спасибо за ответ)
Если бы не ломовой спред в пятницу под закрытие в 300 пунктов (пятизнак) у меня все еще была бы просадка 0.80% ))
Кстати, в таблице по второй номинации, судя по картинке у меня на данный момент больше баллов, а оранжевым подсвечен Андрей, как так?
На самом деле так и есть, если количество сделок менее 10, то конкурсант не может участвовать в рейтинге, что и видно по результату в таблице.