Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 83

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Кому стучаться??

Сделайте смайлики- веселее будет )) И читать уматней, и писать приятней ))))) 

 
Natalya Kostenko:

Кому стучаться??

Сделайте смайлики- веселее будет )) И читать уматней, и писать приятней ))))) 


В Сервисдеск 
 
Server Muradasilov:

В Сервисдеск 


Странно, что до сих пор не реализовали!!??? Попробуем ;)

 
Yuriy Zaytsev:

Чувствую как лидеры,  которые в макушке , оглянулись и уже  чувствуют холодок в спине,  я это ощущаю сильней всех. 

Юрий, fire in the hole!
 

Разбирайте, на первое время хватит


 
Natalya Kostenko:


Странно, что до сих пор не реализовали!!??? Попробуем ;)

Да ними пользоваться мало кто умеет, в основном тыкают по несколько штук в каждое сообщение, получается не страница с сообщениями, а сплошная гифка-вырвиглаз
 
Yuriy Zaytsev:

запись на  Апрель  продолжается ,  разрешено до 10.04.2017

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4  https://www.mql5.com/ru/signals/287431 

10   участников торгует на mt5 , 17  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорция


Почему ТАКАЯ дискриминация к чертовой дюжине?

И,ИМХО, уже, демо - лажа. 

Там и котировки и их скорость и все остальное...

 
Roman Shiredchenko:


Почему ТАКАЯ дискриминация к чертовой дюжине?

И,ИМХО, уже, демо - лажа. 

Там и котировки и их скорость и все остальное...

13-ый я забил, на май
 
Roman Shiredchenko:


Почему ТАКАЯ дискриминация к чертовой дюжине?

И,ИМХО, уже, демо - лажа. 

Там и котировки и их скорость и все остальное...

:-) первый кто попросится записать его на 13 место, по закону жанра должен или слить или взлететь!

Был в жизни случай, один парень учился в 13 школе  , вытаскивал все время 13-й билет, все время ему выпадало это число,

он даже женился 13 го числа в 13 часов - в пятницу не в субботу,  он уже настолько полюбил это число - что хотел даже  в 13:13 регистрировать брак - сказали нет такого времени - нельзя :-)))

И я бы точно  записал его на это место :-)))

 
Renat Akhtyamov:
13-ый я забил, на май

ОК - запишу прямо сейчас

p.s.

ГОТОВО!!! https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page25#comment_4836267


Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
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