Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 83
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Кому стучаться??
Сделайте смайлики- веселее будет )) И читать уматней, и писать приятней )))))
Кому стучаться??
Сделайте смайлики- веселее будет )) И читать уматней, и писать приятней )))))
В Сервисдеск
В Сервисдеск
Странно, что до сих пор не реализовали!!??? Попробуем ;)
Чувствую как лидеры, которые в макушке , оглянулись и уже чувствуют холодок в спине, я это ощущаю сильней всех.
Разбирайте, на первое время хватит
Странно, что до сих пор не реализовали!!??? Попробуем ;)
запись на Апрель продолжается , разрешено до 10.04.2017
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
10 участников торгует на mt5 , 17 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорция
Почему ТАКАЯ дискриминация к чертовой дюжине?
И,ИМХО, уже, демо - лажа.
Там и котировки и их скорость и все остальное...
Почему ТАКАЯ дискриминация к чертовой дюжине?
И,ИМХО, уже, демо - лажа.
Там и котировки и их скорость и все остальное...
Почему ТАКАЯ дискриминация к чертовой дюжине?
И,ИМХО, уже, демо - лажа.
Там и котировки и их скорость и все остальное...
:-) первый кто попросится записать его на 13 место, по закону жанра должен или слить или взлететь!
Был в жизни случай, один парень учился в 13 школе , вытаскивал все время 13-й билет, все время ему выпадало это число,
он даже женился 13 го числа в 13 часов - в пятницу не в субботу, он уже настолько полюбил это число - что хотел даже в 13:13 регистрировать брак - сказали нет такого времени - нельзя :-)))
И я бы точно записал его на это место :-)))
13-ый я забил, на май
ОК - запишу прямо сейчас
p.s.
ГОТОВО!!! https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page25#comment_4836267