Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 82

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Vitaly Muzichenko:

Не совсем сбой)

Ну и мой счёт



Очень интересно, раньше такого не было, у меня тоже сотни сделок в день. Это ерунда какая-то, отсекают скальперов. Хотя, у меня счета были не на МК, может, у них сервера перегружены, поэтому скальпингу бой?
Ну посмотрим..
 
Yuriy Zaytsev:

Юля , привет - рад. На самом деле руками тут тоже работают, причем не факт вверху списка - только ботами торгуют. Например я разгонял на старте ботом, потом убрал его и ушел на ручную.


Роботы тебе не простят...


 
Alexey Volchanskiy:

Очень интересно, раньше такого не было, у меня тоже сотни сделок в день. Это ерунда какая-то, отсекают скальперов. Хотя, у меня счета были не на МК, может, у них сервера перегружены, поэтому скальпингу бой?
Ну посмотрим..

Алексей, вот что у меня:

MetaQuotes-Demo
17600423

kgko4tk
 
Alexey Volchanskiy:


Роботы тебе не простят...



Леша, если бы роботы умели прощать и любить, наверно можно было бы написать идеальную версию , персональную.

И тогда уже просить прощения :-)

 

запись на  Апрель  продолжается ,  разрешено до 10.04.2017

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4  https://www.mql5.com/ru/signals/287431 

10   участников торгует на mt5 , 17  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорция

Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
  • view.new10.top
Конкурс на демо-счетах MetaQuotes №1 Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: 10.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал...
 

Денёк безбашенный - только успевай переворачиваться. Если б ещё не другие дела... А так в общем неплохо вышло. Зафиксилась раньше времени - хорош на сегодня.

Надо создать суету в макушке )))))))

Конкурс же интересен своими интригами и непредсказуемыми результатами ;)

 
Natalya Kostenko:

Денёк безбашенный - только успевай переворачиваться. Если б ещё не другие дела... А так в общем неплохо вышло. Зафиксилась раньше времени - хорош на сегодня.

Надо создать суету в макушке )))))))

Конкурс же интересен своими интригами и непредсказуемыми результатами ;)

Наталия, ого,  отличный день у тебя....  проанализировал , впечатляет.

Чувствую как лидеры,  которые в макушке , оглянулись и уже  чувствуют холодок в спине,  я это ощущаю сильней всех.


1Vigor20183.9817663.1476.63%40.46%0.34131.40%10000.00 USD5
2projectAlbion16030.2816030.2860.30%3.44%0.8499.87%10000.00 USD4
3server15230.0917410.9174.11%23.14%0.7893.17%10000.00 USD5
4signalMT414321.0814321.0843.21%11.82%0.4651.14%10000.00 USD4
5YuraZ14040.1815548.5855.49%19.85%0.38100.09%10000.00 USD5
6granata2511506.9811506.9815.07%12.31%0.7262.99%10000.00 USD4
7Kino11412.6111412.6114.13%49.92%0.10188.78%10000.00 USD4
8SAASA_IVANOV11369.0418585.8485.86%50%">51.50%0.37133.56%10000.00 USD5
9Vladon10598.7511437.3014.37%14.32%0.4342.62%10000.00 USD5
10ATS_CIS10343.2610343.263.43%15.71%0.0886.04%10000.00 USD4
 
Yuriy Zaytsev:
Наталия, ого,  отличный день у тебя....  проанализировал , впечатляет

С таким плечом и завышенными рисками считаю, что день просто идеальный. Входов было достаочно. Где-то может и зря выходила. Но основные намеченные движения взяла. А вчера вот фомки постремалась, не стала выжидать тоже. раз на раз не приходится - как они отрабатывают. Но чаще всего технично, только периодически и ложные шпили бросают. Ну а там уж почти ночь. Потому просто закрылась и краем глаза глянула это вялое движение в начале новостей, что пророчило отработку дневных замыслов. Для статистики тоже получилось хорошо, хоть и не в рынке :)
 
Талант на лицо!
 
Natalya Kostenko:

С таким плечом и завышенными рисками считаю, что день просто идеальный. Входов было достаочно. Где-то может и зря выходила. Но основные намеченные движения взяла. А вчера вот фомки постремалась, не стала выжидать тоже. раз на раз не приходится - как они отрабатывают. Но чаще всего технично, только периодически и ложные шпили бросают. Ну а там уж почти ночь. Потому просто закрылась и краем глаза глянула это вялое движение в начале новостей, что пророчило отработку дневных замыслов. Для статистики тоже получилось хорошо, хоть и не в рынке :)
ну сегодня кидает круто туда сюда
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