Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 82
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Не совсем сбой)
Ну и мой счёт
Очень интересно, раньше такого не было, у меня тоже сотни сделок в день. Это ерунда какая-то, отсекают скальперов. Хотя, у меня счета были не на МК, может, у них сервера перегружены, поэтому скальпингу бой?
Ну посмотрим..
Юля , привет - рад. На самом деле руками тут тоже работают, причем не факт вверху списка - только ботами торгуют. Например я разгонял на старте ботом, потом убрал его и ушел на ручную.
Роботы тебе не простят...
Очень интересно, раньше такого не было, у меня тоже сотни сделок в день. Это ерунда какая-то, отсекают скальперов. Хотя, у меня счета были не на МК, может, у них сервера перегружены, поэтому скальпингу бой?
Ну посмотрим..
Алексей, вот что у меня:
Роботы тебе не простят...
Леша, если бы роботы умели прощать и любить, наверно можно было бы написать идеальную версию , персональную.
И тогда уже просить прощения :-)
запись на Апрель продолжается , разрешено до 10.04.2017
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
10 участников торгует на mt5 , 17 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорция
Денёк безбашенный - только успевай переворачиваться. Если б ещё не другие дела... А так в общем неплохо вышло. Зафиксилась раньше времени - хорош на сегодня.
Надо создать суету в макушке )))))))
Конкурс же интересен своими интригами и непредсказуемыми результатами ;)
Денёк безбашенный - только успевай переворачиваться. Если б ещё не другие дела... А так в общем неплохо вышло. Зафиксилась раньше времени - хорош на сегодня.
Надо создать суету в макушке )))))))
Конкурс же интересен своими интригами и непредсказуемыми результатами ;)
Наталия, ого, отличный день у тебя.... проанализировал , впечатляет.
Чувствую как лидеры, которые в макушке , оглянулись и уже чувствуют холодок в спине, я это ощущаю сильней всех.
Наталия, ого, отличный день у тебя.... проанализировал , впечатляет
С таким плечом и завышенными рисками считаю, что день просто идеальный. Входов было достаочно. Где-то может и зря выходила. Но основные намеченные движения взяла. А вчера вот фомки постремалась, не стала выжидать тоже. раз на раз не приходится - как они отрабатывают. Но чаще всего технично, только периодически и ложные шпили бросают. Ну а там уж почти ночь. Потому просто закрылась и краем глаза глянула это вялое движение в начале новостей, что пророчило отработку дневных замыслов. Для статистики тоже получилось хорошо, хоть и не в рынке :)
С таким плечом и завышенными рисками считаю, что день просто идеальный. Входов было достаочно. Где-то может и зря выходила. Но основные намеченные движения взяла. А вчера вот фомки постремалась, не стала выжидать тоже. раз на раз не приходится - как они отрабатывают. Но чаще всего технично, только периодически и ложные шпили бросают. Ну а там уж почти ночь. Потому просто закрылась и краем глаза глянула это вялое движение в начале новостей, что пророчило отработку дневных замыслов. Для статистики тоже получилось хорошо, хоть и не в рынке :)