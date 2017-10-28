Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 81

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Natalya Kostenko:


Спасибо! 

Судя по всему, я даже в первой десятке сразу окажусь )))

Если торговать не будете :-)
Конкурс набирает обороты
 

Моё законное 6-е место, но увы, сигнал отключён(


 
Vitaly Muzichenko:

Моё законное 6-е место, но увы, сигнал отключён(



В смысле, почему отключен? Сбой?
 
Alexey Volchanskiy:

В смысле, почему отключен? Сбой?

Не совсем сбой)

Ну и мой счёт


 
Natalya Kostenko:

Всем обитателям конкурса и наблюдателям/болельщикам физкульт-привет!!!

А девушек принимаете??? ))

https://www.mql5.com/ru/signals/287431

Наталия  ,  как здорово-   давно тебя  жду  :-))  конечно , принимаем  - пишу ,  запись на  Апрель до 10 го, а  где Юля? , она тоже вроде хотела.

Приветствуем пополнение , оно разрешено до 10.04.2017

в мониторинг добавят чуть позже

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4  https://www.mql5.com/ru/signals/287431 

10   участников торгует на mt5 , 17  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорция

Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
  • view.new10.top
Конкурс на демо-счетах MetaQuotes №1 Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: 10.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал...
 
1 Vigor22200.8317311.9873.12%40.46%0.42102.73%10000.00 USD5
2 projectAlbion16030.2816030.2860.30%3.44%0.8499.87%10000.00 USD4
3
 SAASA_IVANOV15119.6418585.8485.86%43.33%0.37114.32%10000.00 USD5


Тройка лидеров ,  лидеры снова поменялись.

Походу - Vigor уже недосягаем  , для тех кто  ниже середины списка -  но реальность полна сюрпризов.

 
Yuriy Zaytsev:

Наталия  ,  как здорово-   давно тебя  жду  :-))  конечно , принимаем  - пишу ,  запись на  Апрель до 10 го, а  где Юля? , она тоже вроде хотела.


Приветствую, Юрий!

Нет, Юля решила побыть болельщиком :)

А я для развлечения ))

 
Avtosamobranka:
Если торговать не будете :-)
Конкурс набирает обороты

Ну как это не торговать? для красоты что ли в мониторинге. Раз уж есть счет, то надо обязательно куда-нибудь влезть, чего добру зря пропадать )))
 
Юр, спасибо за приглашение! Этот месяц я точно в наблюдателях пока, а далее посмотрим. Так понимаю здесь больше соревнование ботов, у меня же ручная торговля. И я, честно говоря, с большей охотой поучаствовала бы на реалах, если такое когда-то будет организовано здесь)
 
Yuliya Vinnitskaya:
Юр, спасибо за приглашение! Этот месяц я точно в наблюдателях пока, а далее посмотрим. Так понимаю здесь больше соревнование ботов, у меня же ручная торговля. И я, честно говоря, с большей охотой поучаствовала бы на реалах, если такое когда-то будет организовано здесь)

Юля , привет - рад. На самом деле руками тут тоже работают, причем не факт вверху списка - только ботами торгуют. Например я разгонял на старте ботом, потом убрал его и ушел на ручную.

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