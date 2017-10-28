Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 81
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Судя по всему, я даже в первой десятке сразу окажусь )))
Моё законное 6-е место, но увы, сигнал отключён(
Моё законное 6-е место, но увы, сигнал отключён(
В смысле, почему отключен? Сбой?
В смысле, почему отключен? Сбой?
Не совсем сбой)
Ну и мой счёт
Всем обитателям конкурса и наблюдателям/болельщикам физкульт-привет!!!
А девушек принимаете??? ))
https://www.mql5.com/ru/signals/287431
Наталия , как здорово- давно тебя жду :-)) конечно , принимаем - пишу , запись на Апрель до 10 го, а где Юля? , она тоже вроде хотела.
Приветствуем пополнение , оно разрешено до 10.04.2017
в мониторинг добавят чуть позже
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
10 участников торгует на mt5 , 17 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорция
Тройка лидеров , лидеры снова поменялись.
Походу - Vigor уже недосягаем , для тех кто ниже середины списка - но реальность полна сюрпризов.
Наталия , как здорово- давно тебя жду :-)) конечно , принимаем - пишу , запись на Апрель до 10 го, а где Юля? , она тоже вроде хотела.
Приветствую, Юрий!
Нет, Юля решила побыть болельщиком :)
А я для развлечения ))
Если торговать не будете :-)
Ну как это не торговать? для красоты что ли в мониторинге. Раз уж есть счет, то надо обязательно куда-нибудь влезть, чего добру зря пропадать )))
Юр, спасибо за приглашение! Этот месяц я точно в наблюдателях пока, а далее посмотрим. Так понимаю здесь больше соревнование ботов, у меня же ручная торговля. И я, честно говоря, с большей охотой поучаствовала бы на реалах, если такое когда-то будет организовано здесь)
Юля , привет - рад. На самом деле руками тут тоже работают, причем не факт вверху списка - только ботами торгуют. Например я разгонял на старте ботом, потом убрал его и ушел на ручную.