Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 78
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а по приросту табличку никак не отсортировать?
да можно конечно - в EXCEL да и все
Я смотрю со стороны на эту табличку. По никам - не очень просто определить - кто на первом, втором и т.д. месте...
Все же верифицированные. Может быть по фамилии имени участников отображать?К примеру - Саша Иванов, это мне понятно, а Vigor - понятия не имею, кто это.
Сортировка готова, позже выложу. Ещё предложения)
Виталий , можно сделать - что бы сортировала по любому столбцу - прямо на страничке, если это много заморочек то не надо. Делаю прямо со страницы копию в excel , пометив - затем CTRL+C потом в EXCEL CTRL+V , и там уже можно как угодно. Наверно большинство из нас это умеет.
Фунт пробил лов вчерашний, один против USD не устоит.
неплохо идет группа в полосатых купальниках!
депо у лидеров продуктивно работает, как двигатель самолета на взлете!
Виталий , можно сделать - что бы сортировала по любому столбцу - прямо на страничке, если это много заморочек то не надо. Делаю прямо со страницы копию в excel , пометив - затем CTRL+C потом в EXCEL CTRL+V , и там уже можно как угодно. Наверно большинство из нас это умеет.
Юра, а как ты в Экселе сортируешь всю таблицу по приросту? Я в нем не спец, у меня только один столбeц сортируется, как остальные с ним связать?
Юра, а как ты в Экселе сортируешь всю таблицу по приросту? Я в нем не спец, у меня только один столбeц сортируется, как остальные с ним связать?
Леш, попробуй так. Да я его сам не сильно знаю.
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кстати можно обойтись и без этого вопроса
если в столбике сортируемом не выбирать всю колонку!
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вот так , если не выбирать колонку , то вопроса об автоматическом расширении диапазона - не будет
Получилось ?
Я смотрю со стороны на эту табличку. По никам - не очень просто определить - кто на первом, втором и т.д. месте...
Все же верифицированные. Может быть по фамилии имени участников отображать?К примеру - Саша Иванов, это мне понятно, а Vigor - понятия не имею, кто это.
Учту
Виталий , можно сделать - что бы сортировала по любому столбцу - прямо на страничке, если это много заморочек то не надо. Делаю прямо со страницы копию в excel , пометив - затем CTRL+C потом в EXCEL CTRL+V , и там уже можно как угодно. Наверно большинство из нас это умеет.
УчтуТак сортировка вроде работает на страничке, или нет?
А в пятницу возможно сорвет , тейки , стопы , зацепит отложки.
Вероятно будет веселый день!