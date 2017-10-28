Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 78

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Alexey Volchanskiy:

а по приросту табличку никак не отсортировать?

да можно конечно - в EXCEL да и все

 
Renat Akhtyamov:

Я смотрю со стороны на эту табличку. По никам - не очень просто определить - кто на первом, втором и т.д. месте...

Все же верифицированные. Может быть по фамилии имени участников отображать?

К примеру - Саша Иванов, это мне понятно, а Vigor - понятия не имею, кто это.
Да это тоже не удобно , это по сути  логин
 
Vitaly Muzichenko:
Сортировка готова, позже выложу. Ещё предложения)

Виталий , можно сделать - что бы сортировала по любому столбцу - прямо на страничке, если это много заморочек то не надо. Делаю прямо со страницы  копию в excel  , пометив - затем  CTRL+C  потом в EXCEL CTRL+V  ,  и там уже можно как угодно. Наверно большинство из нас это умеет.

 

Фунт пробил лов вчерашний,   один против USD не устоит.

 

неплохо идет группа в полосатых купальниках!

УчастникСредстваБалансПриростПросадкаКоэф.ШарпаЗагр.деп.Нач.депозитMT
1Vigor16 446.0817 311.9873.12%40.46%0.42102.15%10 000.00 USD5
2projectAlbion16 030.2816 030.2860.30%3.44%0.8499.87%10 000.00 USD4
3SAASA_IVANOV14 700.8418 585.8485.86%22.79%0.3798.85%10 000.00 USD5

депо у лидеров продуктивно работает, как двигатель самолета на взлете!

 
Yuriy Zaytsev:

Виталий , можно сделать - что бы сортировала по любому столбцу - прямо на страничке, если это много заморочек то не надо. Делаю прямо со страницы  копию в excel  , пометив - затем  CTRL+C  потом в EXCEL CTRL+V  ,  и там уже можно как угодно. Наверно большинство из нас это умеет.


Юра, а как ты в Экселе сортируешь всю таблицу по приросту? Я в нем не спец, у меня только один столбeц сортируется, как остальные с ним связать? 
 
Alexey Volchanskiy:

Юра, а как ты в Экселе сортируешь всю таблицу по приросту? Я в нем не спец, у меня только один столбeц сортируется, как остальные с ним связать? 

Леш, попробуй так.  Да я его сам не сильно знаю.

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кстати можно обойтись и без этого вопроса

если в столбике сортируемом не выбирать всю колонку!


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вот так , если не выбирать колонку , то вопроса об автоматическом расширении диапазона -  не будет


Получилось ?

 
Renat Akhtyamov:

Я смотрю со стороны на эту табличку. По никам - не очень просто определить - кто на первом, втором и т.д. месте...

Все же верифицированные. Может быть по фамилии имени участников отображать?

К примеру - Саша Иванов, это мне понятно, а Vigor - понятия не имею, кто это.

Учту

Yuriy Zaytsev:

Виталий , можно сделать - что бы сортировала по любому столбцу - прямо на страничке, если это много заморочек то не надо. Делаю прямо со страницы  копию в excel  , пометив - затем  CTRL+C  потом в EXCEL CTRL+V  ,  и там уже можно как угодно. Наверно большинство из нас это умеет.

Так сортировка вроде работает на страничке, или нет?
 
Vitaly Muzichenko:

Учту

Так сортировка вроде работает на страничке, или нет?
да да прекрасно!
 

15:30 USD Доля рабочей силы в общей численности населения Medium Мар

63%

15:30 USD Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х High Мар
180K 235K

15:30 USD Средняя почасовая заработная плата (г/г) Low Мар

2,8%

15:30 USD Средняя почасовая заработная плата (м/м) Medium Мар

0,2%

15:30 USD Средняя продолжительность рабочей недели Medium Мар
34,4 34,4

15:30 USD Уровень безработицы High Мар
4,7% 4,7%


А в пятницу возможно сорвет , тейки  , стопы , зацепит отложки.

Вероятно будет веселый день!

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