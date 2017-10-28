Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 79
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неплохо идет группа в полосатых купальниках!
депо у лидеров продуктивно работает, как двигатель самолета на взлете!
О, вырвался на 3 место , чему без сомнения рад.
О, вырвался на 3 место , чему без сомнения рад.
Юрий, участников больше.
Покажи табличку, уже вечер, т.к. ссылка с виджетами почему то не работает...
Юрий, участников больше.
Покажи табличку, уже вечер, т.к. ссылка с виджетами почему то не работает...
Всё прекрасно работает, бывают пару раз в сутки проблемы с доступом на несколько секунд
медальки появились, прикольненько
медальки появились, прикольненько
Это уже полностью готовая версия. Можно проводить конкурсы хоть каждую неделю. Меня поразили вчерашние логи сервера, кто-то упорно пытался подобрать пароль к админке, вернее не сам пароль, а найти сначала страницу админки попыток более сотни в разном исполнении
Это уже полностью готовая версия. Можно проводить конкурсы хоть каждую неделю. Меня поразили вчерашние логи сервера, кто-то упорно пытался подобрать пароль к админке, вернее не сам пароль, а найти сначала страницу админки попыток более сотни в разном исполнении
А как считается загрузка депозита? Я вижу цифры более 100%, что оно значит?
А как считается загрузка депозита? Я вижу цифры более 100%, что оно значит?
Надеюсь вопрос не ко мне)
Юрий, участников больше.
Покажи табличку, уже вечер, т.к. ссылка с виджетами почему то не работает...
Всё прекрасно работает, бывают пару раз в сутки проблемы с доступом на несколько секунд
Я тоже обратил внимание , все прекрасно и все супер . Табличка тут тоже может иметь место быть.
Приветствуем пополнение , оно разрешено до 10.04.2017
в мониторинг добавят чуть позже
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
10 участников торгует на mt5 , 17 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорция
Надеюсь вопрос не ко мне)
А, я думал, сам как-то считаешь. Просто я в разгар событий по организации конкурса пил вино - гулял девчонок, тут почти и не был, тонкости процесса прошли мимо. Кстати, хостинг шустренький для б/п, у меня там джумла пасется.