Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 79

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Yuriy Zaytsev:

неплохо идет группа в полосатых купальниках!

УчастникСредстваБалансПриростПросадкаКоэф.ШарпаЗагр.деп.Нач.депозитMT
1Vigor16 446.0817 311.9873.12%40.46%0.42102.15%10 000.00 USD5
2projectAlbion16 030.2816 030.2860.30%3.44%0.8499.87%10 000.00 USD4
3SAASA_IVANOV14 700.8418 585.8485.86%22.79%0.3798.85%10 000.00 USD5

депо у лидеров продуктивно работает, как двигатель самолета на взлете!


О, вырвался на 3 место , чему без сомнения  рад.


УчастникСредстваБалансПриростПросадкаКоэф.ШарпаЗагр.деп.Нач.депозитMT
1projectAlbion16 030.2816 030.2860.30%3.44%0.8499.87%10 000.00 USD4
2Vigor16 022.9117 311.9873.12%40.46%0.42102.15%10 000.00 USD5
3YuraZ14 310.2315 082.4350.82%19.85%0.37100.09%10 000.00 USD5
 
Yuriy Zaytsev:


О, вырвался на 3 место , чему без сомнения  рад.


УчастникСредстваБалансПриростПросадкаКоэф.ШарпаЗагр.деп.Нач.депозитMT
1projectAlbion16 030.2816 030.2860.30%3.44%0.8499.87%10 000.00 USD4
2Vigor16 022.9117 311.9873.12%40.46%0.42102.15%10 000.00 USD5
3YuraZ14 310.2315 082.4350.82%19.85%0.37100.09%10 000.00 USD5

Юрий, участников больше.

Покажи табличку, уже вечер, т.к. ссылка с виджетами почему то не работает...

 
Renat Akhtyamov:

Юрий, участников больше.

Покажи табличку, уже вечер, т.к. ссылка с виджетами почему то не работает...

Всё прекрасно работает, бывают пару раз в сутки проблемы с доступом на несколько секунд
 
Vitaly Muzichenko:
Всё прекрасно работает, бывают пару раз в сутки проблемы с доступом на несколько секунд

медальки появились, прикольненько

 
Renat Akhtyamov:

медальки появились, прикольненько

Это уже полностью готовая версия. Можно проводить конкурсы хоть каждую неделю. Меня поразили вчерашние логи сервера, кто-то упорно пытался подобрать пароль к админке, вернее не сам пароль, а найти сначала страницу админки  попыток более сотни в разном исполнении

 
Vitaly Muzichenko:

Это уже полностью готовая версия. Можно проводить конкурсы хоть каждую неделю. Меня поразили вчерашние логи сервера, кто-то упорно пытался подобрать пароль к админке, вернее не сам пароль, а найти сначала страницу админки  попыток более сотни в разном исполнении


А как считается загрузка депозита? Я вижу цифры более 100%, что оно значит?
 
Alexey Volchanskiy:

А как считается загрузка депозита? Я вижу цифры более 100%, что оно значит?

Надеюсь вопрос не ко мне)

 
Renat Akhtyamov:

Юрий, участников больше.

Покажи табличку, уже вечер, т.к. ссылка с виджетами почему то не работает...

Vitaly Muzichenko:
Всё прекрасно работает, бывают пару раз в сутки проблемы с доступом на несколько секунд

Я тоже обратил внимание ,  все прекрасно и все супер . Табличка тут тоже может иметь место быть.


 

Приветствуем пополнение , оно разрешено до 10.04.2017

в мониторинг добавят чуть позже

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 

10   участников торгует на mt5 , 17  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорция

Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
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Конкурс на демо-счетах MetaQuotes Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: 10.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал...
 
Vitaly Muzichenko:

Надеюсь вопрос не ко мне)


А, я думал, сам как-то считаешь. Просто я в разгар событий по организации конкурса пил вино - гулял девчонок, тут почти и не был, тонкости процесса прошли мимо. Кстати, хостинг шустренький для б/п, у меня там джумла пасется.
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