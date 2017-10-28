Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 42

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fxsaber:
Если бы принимал участие, выиграл бы 100%.
Ошибся.
 
Andrey Dik:

что то я вообще не вкуриваю, как сортируют участников... мой сов ничего не делает и при этом умудряется находится на 3-м месте.)))

Вопрос в том, как должен строиться рейтинг по тем данным, которые присутствуют в виджете?
 
Vitaly Muzichenko:
Вопрос в том, как должен строиться рейтинг по тем данным, которые присутствуют в виджете?
ну раз победа присуждается по наибольшему эквити то и рейтинг должен строится по эквити.
 

Вот такая картина:


[Удален]  
Гадалка сказала,что 400 пунктов вверх жахнет евра до конца апреля....Походу зря послушал-теперь "лидирую")))
 
Приветствую друзья, а как попасть в Ваш чемпионат ?, создал уже сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/284682
Торговые сигналы для MetaTrader 4: For championship
Торговые сигналы для MetaTrader 4: For championship
  • Gennady Sergienko
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал For championship для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Gennady Sergienko:
Приветствую друзья, а как попасть в Ваш чемпионат ?, создал уже сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/284682


Приветствую 

Сделайте пожалуйста описание сигнала как у всех ,и считайте что попали 

[Удален]  
Server Muradasilov:


Приветствую 

Сделайте пожалуйста описание сигнала как у всех ,и считайте что попали 


попали...)))
 
Server Muradasilov:


Приветствую 

Сделайте пожалуйста описание сигнала как у всех ,и считайте что попали 

Сделано! Всем желаю удачи и попутного тренда!

https://www.mql5.com/ru/signals/284682

Торговые сигналы для MetaTrader 4: For championship
Торговые сигналы для MetaTrader 4: For championship
  • Gennady Sergienko
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал For championship для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
[Удален]  
Gennady Sergienko:

Сделано! Всем желаю удачи и попутного тренда!

https://www.mql5.com/ru/signals/284682

Вот стоило одному не правильно написать - все просто копируют.

Спарринг на демо-счетах MetaQuotes!

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