Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 42
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Если бы принимал участие, выиграл бы 100%.
что то я вообще не вкуриваю, как сортируют участников... мой сов ничего не делает и при этом умудряется находится на 3-м месте.)))
Вопрос в том, как должен строиться рейтинг по тем данным, которые присутствуют в виджете?
Вот такая картина:
Приветствую друзья, а как попасть в Ваш чемпионат ?, создал уже сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/284682
Приветствую
Сделайте пожалуйста описание сигнала как у всех ,и считайте что попали
Приветствую
Сделайте пожалуйста описание сигнала как у всех ,и считайте что попали
попали...)))
Приветствую
Сделайте пожалуйста описание сигнала как у всех ,и считайте что попали
Сделано! Всем желаю удачи и попутного тренда!
https://www.mql5.com/ru/signals/284682
Сделано! Всем желаю удачи и попутного тренда!
https://www.mql5.com/ru/signals/284682
Вот стоило одному не правильно написать - все просто копируют.
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes!