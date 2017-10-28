Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По времени ,порог удержания сделки в рынке - какой будет ? во избежании мухлежа
верхний порог или нижний?
и какой например мухлеж?
верхний порог или нижний?
и какой например мухлеж?
Имел ввиду котировки ,хотя уже всё давно поправили - так на всякий случай ,если сбой будет
Ваш мониторинг в архиве
Значит придётся нам потом новые счета открывать ,сейчас получается семь человек открыли ,для настройки мониторинга
Извиняюсь, мониторинг в архиве Vladimir Gorbachev
Значит не нужно спешить, минимум - за неделю до начала
Состояние по второй номинации на пятницу 21.04.2017 и утро субботы , мы принимаем Equity за баланс на конец пятницы. Причина простая, не возможно обеспечить принудительное закрытие позиций.
Требовать от участников закрывать позиции не стоит, это будет некоторым неудобством.
Состояние по второй номинации на пятницу 21.04.2017 и утро субботы , мы принимаем Equity за баланс на конец пятницы. Причина простая, не возможно обеспечить принудительное закрытие позиций.
Требовать от участников закрывать позиции не стоит, это будет некоторым неудобством.
Ни о каком "удобстве", кроме своего, Вы не заботитесь.
Андрей, Я Вас умоляю... Ну был вот живой пример три дня назад, пол-города просидело без света, был ураган и порвало провода. Перед этим тупо вырезали интернет кабель на металл, сидели 3 дня без интернета. Дней 8 назад опоздал на встречу по причине перекрытой дороге в связи с дтп, объезд около получаса по разбитой дороге. Понимаете, есть и форс-мажоры. И форс-мажор, это когда вышел с дому утром, и встретил хорошую знакомую, но домой вернулся в субботу утром, у неё может есть интернет, но с собой нет пароля к терминалу.
Андрей, Я Вас умоляю... Ну был вот живой пример три дня назад, пол-города просидело без света, был ураган и порвало провода. Перед этим тупо вырезали интернет кабель на металл, сидели 3 дня без интернета. Дней 8 назад опоздал на встречу по причине перекрытой дороге в связи с дтп, объезд около получаса по разбитой дороге. Понимаете, есть и форс-мажоры. И форс-мажор, это когда вышел с дому утром, и встретил хорошую знакомую, но домой вернулся в субботу утром, у неё может есть интернет, но с собой нет пароля к терминалу.
Вы покажите мне хоть одну компанию, которая жалуется на форс мажоры. Хотя бы одну. Отчетность - прибыль. Никого не волнует, почему компания несёт убытки (отрицательная прибыль), это не волнует рабочих, акционеров, которые получают зарплату.
Вы упорно не хотите видеть, что не зря на всех конкурсах требуют закрытых позиций на счетах к моменту окончания соревнования.
Вы покажите мне хоть одну компанию, которая жалуется на форс мажоры. Хотя бы одну. Отчетность - прибыль. Никого не волнует, почему компания несёт убытки (отрицательная прибыль), это не волнует рабочих, акционеров, которые получают зарплату.
Вы упорно не хотите видеть, что не зря на всех конкурсах требуют закрытых позиций на счетах к моменту окончания соревнования.
Никто нигде не требует, там сразу оговаривают, что закрывается принудительно со стороны организатора, и не обязывают участника сидеть перед компьютером в пятницу.
Я вон никак не дождусь прихода цены к моим профитам, и пока они не будут достигнуты, сам ничего не закрою, не для этого открывал. Ну а в последний момент меня так-же нигде не обяжут сидеть перед монитором, закроют сами. У нас такой возможности нет, поэтому расчёт по эквити вполне приемлем, и на 100% достоверен
Вы покажите мне хоть одну компанию, которая жалуется на форс мажоры. Хотя бы одну. Отчетность - прибыль. Никого не волнует, почему компания несёт убытки (отрицательная прибыль), это не волнует рабочих, акционеров, которые получают зарплату.
Вы упорно не хотите видеть, что не зря на всех конкурсах требуют закрытых позиций на счетах к моменту окончания соревнования.
им просто лень замарачиваться с расчетами - у нас с этим проблем нет - мы можем посчитать!
Ни о каком "удобстве", кроме своего, Вы не заботитесь.
Ваше утверждение основано на эмоциональном уровне а не разуме.
Например у Виталия не было интернета и это не его вина, и если у него стояла цель которая не достигнута в пятницу - то крыть ордера как в реальной торговле не разумно так и при соревновании.